متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
برنامج شبكة توصيل المحتوى (CDN). - التطبيقات الأكثر شعبية - الرأس الأخضر
يقدم موفرو شبكة توصيل المحتوى (CDN) شبكة من الخوادم والخدمات المصممة لتحسين أداء موقع الويب من خلال تقديم المحتوى بكفاءة. تستخدم شبكات CDN نقاط التواجد الموزعة جغرافيًا (PoPs) لتحسين تسليم المحتوى الرقمي من الخادم الأصلي إلى أقرب نقطة تواجد للمستخدم. تعمل هذه الإستراتيجية على تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات التحميل لمواقع الويب. تستفيد المؤسسات من خدمات CDN، مثل التخزين المؤقت للويب، وتوجيه الطلب، وموازنة تحميل الخادم، لضمان تسليم محتوى موثوق به. تشمل أمثلة الشركات التي تستفيد من شبكات CDN منصات بث الفيديو عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد على أداء الويب السريع والمتسق. غالبًا ما يتم دمج شبكات CDN مع خدمات استضافة الويب لتحسين سرعات تسليم المحتوى، على الرغم من أن بعض شبكات CDN تقدم أيضًا حلول استضافة مستقلة. توفر بعض أنظمة إدارة المحتوى توافقًا مدمجًا مع شبكات CDN، مما يتيح للمستخدمين تحسين أداء مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة.
إرسال تطبيق جديد
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل...
Vercel
vercel.com
توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي ف...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Vodlix
vodlix.com
أسرع حل لبث الفيديو وبث الفيديو عبر البث المباشر (OTT) من العلامة البيضاء. استمتع بأعلى جودة لبث الفيديو مع أفضل حلول OTT المستندة إلى السحابة لتلبية احتياجات IPTV وVOD الخاصة بك. استمتع بتجربة المشاهدة المثالية مع Vodlix.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net عبارة عن نظام أساسي بسيط ولكنه قوي لتوصيل المحتوى، ويقدم أداءً سريعًا للغاية مقابل جزء بسيط من التكلفة مع SSL وBrotli وHTTP/2 مجانًا وتسعير الدفع الفوري بنسبة 100%.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.
CDNetworks
cdnetworks.com
تأسست CDNetworks في عام 2000، وهي شبكة توصيل محتوى كاملة الخدمات (CDN) توفر التكنولوجيا والبنية التحتية للشبكة وخدمات العملاء لتوصيل محتوى وتطبيقات الإنترنت. وتضع الشركة نفسها كمزود متعدد الجنسيات لخدمات توصيل المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الإنترنت الناشئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والهند...
ArvanCloud
arvancloud.com
تقدم ArvanCloud خدمات سحابية متكاملة مثل CDN وCloud DNS وCloud Security ومركز البيانات السحابية والتخزين السحابي وVoD والبث المباشر وإعلانات الفيديو.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هي شركة أنشأها دانيال بي سيد (مؤسس مشروع OSSEC) في عام 2010. نحن ننظف ونحمي مواقع الويب. احصل على راحة البال من خلال تأمين جميع مواقع الويب الخاصة بك. نحن نصلح الاختراقات ونمنع الهجمات المستقبلية. منصة سحابية لكل موقع.
Filestack
filestack.com
Filestack هي الخدمة الأمثل للتعامل مع الملفات للمطورين. قم بتحميل الملفات بسهولة إلى تطبيقك بشكل أسرع بمقدار 3.6 مرات مع موثوقية أكبر بمقدار 100 مرة. يمكن بعد ذلك تحويل تحميلات الملفات هذه ببساطة بين أنواع الملفات، دون فقدان الجودة. يوفر Filestack تسليمًا سريع الاستجابة وموثوقًا وآمنًا بحيث يتم تسلي...
Bytescale
bytescale.com
Bytescale هي أفضل طريقة لعرض الصور ومقاطع الفيديو والصوت لتطبيقات الويب. يتضمن: واجهات برمجة تطبيقات CDN السريعة والتخزين ومعالجة الوسائط.
CDN77
cdn77.com
يساعد CDN77 مواقع الويب والتطبيقات الأكثر طلبًا والتي يتم الوصول إليها على نطاق واسع في العالم على تقديم أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت لأكثر من مليار مستخدم شهريًا. نتلقى كل ثانية أكثر من 9,000,000 طلب HTTP. نسجل يوميًا ذروة حركة المرور التي تزيد عن 55 تيرابايت في الثانية. وفي كل شهر، نجحنا في الحد ...
Akamai
akamai.com
Media Analytics عبارة عن حل SaaS للخدمة الذاتية مصمم لتوفير تقارير للرؤى القابلة للتنفيذ للمساعدة في دعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية. يقدم حلنا القوي مجموعة متنوعة غنية من المقاييس والأبعاد من جانب العميل لتمكين أكبر قدر من المرونة والتفاصيل حسب الحاجة لرؤية أداء الفيديو وتجربة المشاهدة لجمهورك.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack هو الحل الرائد المتكامل لسرعة الموقع والذي يعمل على تحسين أكثر من 190.000 موقع ويب على مستوى العالم. يجمع NitroPack بين جميع الميزات التي قد يحتاجها مالك موقع الويب لتسريع موقعه، وتمرير مؤشرات الويب الأساسية، وزيادة التحويلات: - التخزين المؤقت المتقدم - حزمة تحسين الصور الكاملة - تحسين الك...
Medianova
medianova.com
توفر Medianova حلول CDN عالمية ومنصات سحابية، تتمتع بخبرة في البث والتشفير والتخزين المؤقت والتخزين المؤقت الدقيق وCDN المختلط وتسريع مواقع الويب. بفضل تواجدها في 20 دولة وشبكة Anycast المدعومة بـ SSD بنسبة 100%، تعد Medianova واحدة من أسرع شبكات CDN الآمنة لـ https في أوروبا والشرق الأوسط استنادًا ...
Mlytics
mlytics.com
نحن نتصور عالم إنترنت أكثر موثوقية وسرعة وأمانًا مع الخيارات والشفافية. تستفيد Mlytics من حل Multi CDN الذكي للمساعدة في تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك على مستوى العالم ومنع التوقف. لقد قمنا بتطوير منصة فريدة لتقديم تجربة توفر عرضًا واحدًا للمراقبة والمقارنة والوصول إلى شبكات CDN المتعددة والحصول عل...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine عبارة عن CDN للصور 3 في 1. يستخدم برنامج الكشف عن الأجهزة المحمولة الحاصل على براءة اختراع، وتحسين الصورة، وشبكة CDN العالمية الخاصة بنا لتقديم الصور بشكل أسرع من أي ضاغط صور أو CDN وحده وبمعدل ضرب ذاكرة التخزين المؤقت يزيد عن 80%. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ImageEngine فعليًا على تقليل فاتو...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN عبارة عن شبكة توصيل محتوى بسيطة وسريعة وموثوقة تضم أكثر من 25 نقطة من نقاط POP في مواقع استراتيجية حول العالم. تقدم KeyCDN أقل سعر عند 0.04 دولار/جيجابايت (كل منطقة)، والدفع أولاً بأول والعديد من الميزات المتقدمة مثل دعم HTTP/2، وSSL المجاني، والتطهير الفوري، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful، وال...
Pinata
pinata.cloud
تعمل Pinata على تسهيل التحميل إلى IPFS وجلب المحتوى من الشبكة بسرعات مذهلة بفضل البوابات المخصصة.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
CacheFly
cachefly.com
تغلب على المنافسة من خلال تقديم محتوى أسرع في أي مكان في العالم! توفر CacheFly حلول CDN موثوقة، ومصممة بالكامل لتناسب أعمالك.
appfleet
appfleet.com
appfleet عبارة عن منصة سحابية عالمية تتيح للشركات والمطورين نشر الحاويات وتطبيقات الويب في مواقع متعددة في نفس الوقت. تتعامل المنصة تلقائيًا مع تعقيد تجميع حركة المرور ونشرها وموازنة التحميل.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Edgio
edg.io
تساعد شركة Edgio (NASDAQ: EGIO) الشركات على تقديم التجارب والمحتوى عبر الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا وبمزيد من التحكم. توفر شبكتنا المتطورة الصديقة للمطورين والمتوسعة عالميًا، جنبًا إلى جنب مع حلول التطبيقات والوسائط المتكاملة تمامًا، منصة واحدة لتقديم خصائص ويب عالية الأداء وآمنة ومحتوى متدفق. وم...
Transloadit
transloadit.com
Transloadit هو واجهة برمجة تطبيقات تحميل ومعالجة الملفات الأكثر تقدمًا. يتم تشغيله من قبل نفس الأشخاص الذين صنعوا Tus وUppy. تسمح مسارات العمل لدينا بمعالجة مئات الآلاف من الملفات في العديد من الأشكال من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحد. يمكن تصفية هذه الملفات حسب النوع والبيانات التعري...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.
TwicPics
twicpics.com
يعمل TwicPics على تبسيط إدارة الصور الخاصة بك ويجعل الوصول إلى أفضل الممارسات لصور الويب سريعة الاستجابة من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. من السهل التكامل، يقوم TwicPics بإجراء تحسينات للصورة بسرعة، وفقًا لسياق المتصفح. فهو يعتني بتغيير الحجم المثالي للبكسل، والتوجيه الفني، وإنشاء العناص...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA هي الشركة الرائدة في سرعة موقع التجارة الإلكترونية وتحويلات المتسوقين، مما يسمح لك بتحسين تحميل جميع تقنيات الطرف الثالث والصور والعناصر الرقمية الأخرى على موقعك لزيادة سرعة الموقع والإيرادات عبر الإنترنت بشكل كبير. تعمل YOTTAA على تشغيل أكثر من 1500 موقع للتجارة الإلكترونية لأن موقع التجارة ...
DataPacket
datapacket.com
تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان ...
Imgix
imgix.com
الصور هي النسيج الضام الأكثر أهمية للإنترنت، حيث تبلغ قرارات الشراء للأشخاص، وتربط المحتوى بالأشخاص، والأشخاص ببعضهم البعض. تنظر معظم الشركات بشكل خاطئ إلى الصور باعتبارها مشكلة تم حلها منذ فترة طويلة على الرغم من أن مشهد الوسائط المرئية أصبح أكثر تعقيدًا وتنوعًا من أي وقت مضى في السنوات العشر الماض...