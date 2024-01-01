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برنامج شبكة توصيل المحتوى (CDN). - التطبيقات الأكثر شعبية - الأرجنتين
يقدم موفرو شبكة توصيل المحتوى (CDN) شبكة من الخوادم والخدمات المصممة لتحسين أداء موقع الويب من خلال تقديم المحتوى بكفاءة. تستخدم شبكات CDN نقاط التواجد الموزعة جغرافيًا (PoPs) لتحسين تسليم المحتوى الرقمي من الخادم الأصلي إلى أقرب نقطة تواجد للمستخدم. تعمل هذه الإستراتيجية على تقليل زمن الوصول وتحسين أوقات التحميل لمواقع الويب. تستفيد المؤسسات من خدمات CDN، مثل التخزين المؤقت للويب، وتوجيه الطلب، وموازنة تحميل الخادم، لضمان تسليم محتوى موثوق به. تشمل أمثلة الشركات التي تستفيد من شبكات CDN منصات بث الفيديو عبر الإنترنت ومواقع التجارة الإلكترونية، والتي تعتمد على أداء الويب السريع والمتسق. غالبًا ما يتم دمج شبكات CDN مع خدمات استضافة الويب لتحسين سرعات تسليم المحتوى، على الرغم من أن بعض شبكات CDN تقدم أيضًا حلول استضافة مستقلة. توفر بعض أنظمة إدارة المحتوى توافقًا مدمجًا مع شبكات CDN، مما يتيح للمستخدمين تحسين أداء مواقع الويب الخاصة بهم بسهولة.
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Vercel
vercel.com
انشر مشاريع الويب مع أفضل تجربة لمطوري الواجهة الأمامية وأعلى أداء للمستخدم النهائي.
Filestack
filestack.com
Filestack File Uploader وواجهة برمجة تطبيقات تحميل الملفات. أداة تحميل ملفات بسيطة وواجهات برمجة تطبيقات قوية لتحميل أي ملف وتحويله وتسليمه إلى تطبيقك.
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات استضافة وخدمات خلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل الكام...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
توفر Alibaba Cloud مجموعة متكاملة من أدوات ومنتجات الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة، مما يساعدك على بناء البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات في مناطق متعددة لتمكين أعمالك الصناعية العالمية. قم بتجربته مجانا.
Vodlix
vodlix.com
أسرع حل لبث الفيديو وبث الفيديو عبر البث المباشر (OTT) من العلامة البيضاء. استمتع بأعلى جودة لبث الفيديو مع أفضل حلول OTT المستندة إلى السحابة لتلبية احتياجات IPTV وVOD الخاصة بك. استمتع بتجربة المشاهدة المثالية مع Vodlix.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net عبارة عن منصة بسيطة ولكنها قوية لتوصيل المحتوى، وتقدم أداءً سريعًا للغاية مقابل جزء بسيط من التكلفة مع SSL وBrotli وHTTP/2 مجانًا وتسعير الدفع الفوري بنسبة 100%.
StackPath
stackpath.com
StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.
CDNetworks
cdnetworks.com
تأسست CDNetworks في عام 2000، وهي شبكة توصيل محتوى كاملة الخدمات (CDN) توفر التكنولوجيا والبنية التحتية للشبكة وخدمات العملاء لتوصيل محتوى وتطبيقات الإنترنت. وتضع الشركة نفسها كمزود متعدد الجنسيات لخدمات توصيل المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الإنترنت الناشئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والهند...
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هي شركة أنشأها دانيال بي سيد (مؤسس مشروع OSSEC) في عام 2010. نحن ننظف ونحمي مواقع الويب. احصل على راحة البال من خلال تأمين جميع مواقع الويب الخاصة بك. نحن نصلح الاختراقات ونمنع الهجمات المستقبلية. منصة سحابية لكل موقع.
Akamai
akamai.com
Akamai هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوصيل الوسائط والبرامج وحلول الأمان السحابية.
Bytescale
bytescale.com
Bytescale: واجهات برمجة تطبيقات الصور والفيديو والصوت للمطورين.
ArvanCloud
arvancloud.com
تقدم ArvanCloud خدمات سحابية متكاملة مثل CDN وCloud DNS وCloud Security ومركز البيانات السحابية والتخزين السحابي وVoD والبث المباشر وإعلانات الفيديو.
CDN77
cdn77.com
70 تيرابايت في الثانية + CDN مع تغطية عالمية عبر 6 قارات. قم بتسريع عملية تسليم المحتوى الخاص بك والوصول إلى المستخدمين من الحافة باستخدام نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Pinata
pinata.cloud
تعمل Pinata على تسهيل التحميل إلى IPFS وجلب المحتوى من الشبكة بسرعات مذهلة بفضل البوابات المخصصة.
NitroPack
nitropack.io
منصة واحدة. جميع تحسينات السرعة. تلقائيا. التفوق على المنافسين دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
Imperva
imperva.com
توفر Imperva أمانًا إلكترونيًا كاملاً من خلال حماية ما هو أكثر أهمية - بياناتك وتطبيقاتك - سواء في مقر العمل أو في السحابة.
CacheFly
cachefly.com
تغلب على المنافسة من خلال تقديم محتوى أسرع في أي مكان في العالم! توفر CacheFly حلول CDN موثوقة، ومصممة بالكامل لتناسب أعمالك.
Mlytics
mlytics.com
نحن نتصور عالم إنترنت أكثر موثوقية وسرعة وأمانًا مع الخيارات والشفافية. تستفيد Mlytics من حل Multi CDN الذكي للمساعدة في تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك على مستوى العالم ومنع التوقف. لقد قمنا بتطوير منصة فريدة لتقديم تجربة توفر عرضًا واحدًا للمراقبة والمقارنة والوصول إلى شبكات CDN المتعددة والحصول عل...
ImageEngine
imageengine.io
ImageEngine عبارة عن CDN للصور 3 في 1. يستخدم برنامج الكشف عن الأجهزة المحمولة الحاصل على براءة اختراع، وتحسين الصورة، وشبكة CDN العالمية الخاصة بنا لتقديم الصور بشكل أسرع من أي ضاغط صور أو CDN وحده وبمعدل ضرب ذاكرة التخزين المؤقت يزيد عن 80%. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ImageEngine فعليًا على تقليل فاتو...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN عبارة عن شبكة توصيل محتوى بسيطة وسريعة وموثوقة تضم أكثر من 25 نقطة من نقاط POP في مواقع استراتيجية حول العالم. تقدم KeyCDN أقل سعر عند 0.04 دولار/جيجابايت (كل منطقة)، والدفع أولاً بأول والعديد من الميزات المتقدمة مثل دعم HTTP/2، وSSL المجاني، والتطهير الفوري، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful، وال...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...
Medianova
medianova.com
توفر Medianova حلول CDN عالمية ومنصات سحابية، تتمتع بخبرة في البث والتشفير والتخزين المؤقت والتخزين المؤقت الدقيق وCDN المختلط وتسريع مواقع الويب. بفضل تواجدها في 20 دولة وشبكة Anycast المدعومة بـ SSD بنسبة 100%، تعد Medianova واحدة من أسرع شبكات CDN الآمنة لـ https في أوروبا والشرق الأوسط استنادًا ...
Edgio
edg.io
البنية التحتية للمواقع الديناميكية دون الثانية. قم بتطوير الواجهة الأمامية الخاصة بك ونشرها ومعاينتها وتجربتها ومراقبتها وتشغيلها - النشر مجانًا في دقيقة واحدة. الطبقة0 سابقًا
appfleet
appfleet.com
appfleet عبارة عن منصة سحابية عالمية تتيح للشركات والمطورين نشر الحاويات وتطبيقات الويب في مواقع متعددة في نفس الوقت. تتعامل المنصة تلقائيًا مع تعقيد تجميع حركة المرور ونشرها وموازنة التحميل.
Transloadit
transloadit.com
Transloadit هو واجهة برمجة تطبيقات تحميل ومعالجة الملفات الأكثر تقدمًا. يتم تشغيله من قبل نفس الأشخاص الذين صنعوا Tus وUppy. تسمح عمليات سير العمل لدينا بمعالجة مئات الآلاف من الملفات في العديد من الأشكال من خلال استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API) واحد. يمكن تصفية هذه الملفات حسب النوع والبيانات ال...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net هو حل استضافة WordPress مُدار الكل في واحد. تم تصميم منصة Rocket.net من الألف إلى الياء لتحقيق أقصى قدر من الأداء والأمان للمواقع الإلكترونية بجميع أحجامها.
TwicPics
twicpics.com
يعمل TwicPics على تبسيط إدارة الصور الخاصة بك ويجعل الوصول إلى أفضل الممارسات لصور الويب سريعة الاستجابة من خلال بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية. من السهل التكامل، يقوم TwicPics بإجراء تحسينات للصورة بسرعة، وفقًا لسياق المتصفح. فهو يعتني بتغيير الحجم المثالي للبكسل، والتوجيه الفني، وإنشاء العناص...
YOTTAA
yottaa.com
YOTTAA هي الشركة الرائدة في سرعة موقع التجارة الإلكترونية وتحويلات المتسوقين، مما يسمح لك بتحسين تحميل جميع تقنيات الطرف الثالث والصور والعناصر الرقمية الأخرى على موقعك لزيادة سرعة الموقع والإيرادات عبر الإنترنت بشكل كبير. تعمل YOTTAA على تشغيل أكثر من 1500 موقع للتجارة الإلكترونية لأن موقع التجارة ...
DataPacket
datapacket.com
تعد DataPacket شركة عالمية رائدة في مجال الخوادم المخصصة، حيث توفر أحدث التقنيات لجميع أعباء العمل، وشبكة لا مثيل لها، ونهجًا يتمحور حول احتياجات عملائها. يتميز مخزون DataPacket بأكثر من 3000 معدن مع وصلات صاعدة غير مشتركة تتراوح من 10 إلى 200 جيجا بايت موجودة في 51 مركز بيانات عبر ست قارات. ولضمان ...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
Imgix
imgix.com
أطلق العنان لإمكانات الوسائط الخاصة بك باستخدام الذكاء الاصطناعي. قم بإنشاء الصور ومقاطع الفيديو الجذابة وتحويلها وتحسينها لتقديم تجربة بصرية لا مثيل لها.