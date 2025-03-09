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يساعد برنامج تنظيم المحتوى الشركات في اكتشاف ومشاركة المحتوى ذي الصلة من مصادر خارجية مع جمهورها لأغراض التسويق. يمكن أن يشمل هذا المحتوى المنسق مواد مكتوبة مثل المقالات الإخبارية ومنشورات المدونات ورسائل الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى المحتوى المرئي مثل الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو. تستخدم فرق التسويق برامج تنظيم المحتوى لإشراك جمهورها، وجذب العملاء المحتملين، وترسيخ المصداقية، وإظهار القيادة الفكرية. يوفر برنامج تنظيم المحتوى ميزات تمكن فرق التسويق من العثور على محتوى خاص بالصناعة أو موضوع محدد وتوزيعه على جمهورهم المستهدف من خلال قنوات مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو النشرات الإخبارية أو مواقع الويب. لتسهيل التوزيع، قد تتكامل هذه الحلول البرمجية مع أو توفر وظائف مشابهة لبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية أو برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني. تتضمن بعض أدوات تنظيم المحتوى أيضًا ميزات لاكتشاف المحتوى الذي ينشئه المستخدم وجمعه. إلى جانب برامج تنظيم المحتوى، يمكن لفرق التسويق أيضًا الاستفادة من حلول تسويق المحتوى الأخرى مثل برامج إنشاء المحتوى وبرامج تحليل المحتوى لتعزيز إستراتيجيتهم التسويقية الشاملة.
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Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه على نطاق واسع. يمكن للعلامات التجارية الآن نشر المحتوى المرئي في الإعلانات المدفوعة، وتجارب شراء العملاء، والمشاركة في موقع الويب، وحملات الوسائط الاجتماعية في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.
Smint.io
smint.io
Smint.io هو تطبيق لإدارة الأصول الرقمية، يتيح إنشاء بوابات محتوى متكاملة بوسائط محسنة من أنظمة مختلفة لتحسين التخزين والتسليم.
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يجذب الجماهير ويشرك القراء ويمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية مباشرة فورية بسلاسة وفعالية. من خلال التكامل مع الأجزاء الأخرى من تكنولوجيا غرفة الأخبار، يعمل Live Center على تبسيط سير العمل. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يتم تضمين خلاصات أخبار Live Center بسهولة في المقالات أو بوابات الأخبار أو التطبيقات أو على الصفحات الأولى. الميزات الرئيسية: * تصميم مدونة قابل للتخصيص بالكامل * أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المحتوى ونشره * يمكنك بسهولة إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة لزيادة مشاركة القارئ * إنشاء مخططات ورسوم بيانية تفاعلية بسرعة مباشرة في المحرر * واجهة بديهية مع محرر سريع الاستجابة يوفر معاينة للمشاركات في الوقت الفعلي * تكامل الطرف الثالث مع البيانات الرياضية وبيانات السوق وما إلى ذلك * وضع علامات إيحائية تلقائية على المشاركات بناءً على المحتوى وتحديد الأولويات وتصنيف المشاركات * ملخص تلقائي للمدونة المباشرة لتزويد القراء بلوحة معلومات لأكثر الموضوعات التي تمت تغطيتها في منشورات مدونتك المباشرة في عرض لوحة المعلومات. * نشر المشاركات في الوقت الفعلي لمئات الآلاف من القراء من خلال قنوات مخصصة * التكامل مع نظام إدارة المحتوى الحالي وأي مكتبة أو نظام وسائط * يدعم استراتيجيات تحقيق الدخل
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد الشركات متعددة المواقع على إدارة النشر، الإعلان، والتفاعل من منصة مركزية.
Curatora
curatora.io
يتيح Curatora للعملاء اكتشاف وتنظيم وتوزيع المحتوى عالي الجودة ذي الصلة الذي يرغب جمهورك المستهدف في قراءته - الآن.
Walls.io
walls.io
Walls.io هو تطبيق لجمع وعرض محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن تخصيصه للمناسبات والمواقع الإلكترونية لزيادة تفاعل الجمهور.
SocialWeaver
socialweaver.com
يعمل SocialWeaver على تسهيل جدولة المحتوى الذي لا ينتهي، وزيادة المشاركة، والاستماع إلى انطباعات العملاء عنك وعن منافسيك.
Quuu
quuu.co
Quuu هو تطبيق لتسهيل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال أتمتة العثور على المحتوى ومشاركته في أكثر من 500 فئة اهتمام.
FeedOtter
feedotter.com
تطبيق FeedOtter يعمل على أتمتة محتوى المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني لزيادة حركة المرور على المواقع الإلكترونية لشركات B2B.
Vable
vable.com
Vable عبارة عن نظام أساسي لإدارة المعلومات يمكّنك من تجميع المحتوى المخصص وتصفيته وتقديمه إلى الأشخاص الذين تدعمهم. باستخدام Vable، يمكن لمحترفي المعلومات مراقبة مصادر لا حصر لها وإنشاء قاعدة بيانات مخصصة لجميع الأخبار والمعلومات التي تحتاجها مؤسستك.
SpidWit
spidwit.com
يقوم Spidwit بالعثور على المحتوى على الويب وتنظيمه. فهو يبحث بين الآلاف من أفضل المواقع لتقديم أخبار ومقاطع فيديو وصور وعروض أسعار عالية الجودة خاصة بالصناعة، مما يوفر الوقت والطاقة.
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأولية وحتى نشر المحتوى والترويج له. يوجد في قلب Re4m محرك تعاون مرئي يمكّن الشركات والفرق والأفراد من تقديم تعليقات تفاعلية في الوقت الفعلي على جميع أنواع المحتوى (مقاطع الفيديو الرقمية وملفات PDF والصور والمواقع الإلكترونية المباشرة وملفات التصميم وما إلى ذلك). بمجرد أن يصبح المحتوى صحيحًا ومتوافقًا ومعتمدًا، توفر Re4m عمليات حلقة مغلقة لتمكين نشر المحتوى إلى حلول الجهات الخارجية.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent هي منصة رائدة لعمليات المحتوى، حيث تقدم سير عمل آلي وتعاونًا في الوقت الفعلي وإدارة متقدمة للمحتوى لتبسيط عمليات المحتوى بكفاءة. نحن نركز على تجربة المستخدم، مما يسمح بالاستخدام البسيط والفعال للمنصة. يعد التخصيص حسب احتياجات المستخدم المحددة أحد الجوانب الرئيسية التي تساهم في زيادة تفاعل المستخدم. نحن نقدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي تساعد المستخدمين على تحسين ظهور المحتوى الخاص بهم على محركات البحث. تدعم المنصة تنسيقات المحتوى المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح دعم العملاء وتوافر الموارد التعليمية للمستخدمين حل المشكلات بسهولة وتحسين مهاراتهم في الكتابة. تعتبر المنصة مثالية للفرق العاملة في نفس المشروع، حيث تمكنهم من إدارة جميع الخطوات في مكان واحد.
Blogely
blogely.com
Blogely هو تطبيق يساعد المدونين في إجراء الأبحاث، كتابة المحتوى، تحسين SEO، ومشاركة المقالات بسهولة على منصات مختلفة.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio هو تطبيق لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي يساعد في إنشاء المحتوى، جدولة المنشورات، وتحليل الأداء عبر منصات متعددة.
Fugo
fugo.ai
Fugo هو برنامج لإدارة المحتوى الرقمي على السحابة، يمكّن الشركات من التحكم عن بُعد في شبكة من الشاشات لمشاركة المحتوى بسهولة.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Juicer
juicer.io
Juicer هي أداة تجميع الوسائط الاجتماعية التي تمكن الشركات والأفراد من تنظيم محتوى الوسائط الاجتماعية وعرضه بسلاسة على مواقعهم الإلكترونية. فهو يسحب المحتوى بسهولة من حسابات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTikTok وLinkedIn وX/Twitter وYouTube والمزيد. بفضل خيارات الإعداد والتخصيص السهلة، تمكّن الجدران الاجتماعية لـ Juicer المستخدمين من عرض المحتوى المنسق والعلامة التجارية والذي أنشأه المستخدمون على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة مرشحات للإشراف للتحكم في المحتوى وتتضمن لوحة معلومات تحليلية متقدمة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول المشاركة الاجتماعية، مما يجعلها حلاً شاملاً لمركزية وتعزيز رؤية العلامة التجارية عبر الأنظمة الأساسية. فوائد العصارة: - حل راسخ وموثوق، مع عقد من الخبرة في الصناعة - التكامل السلس مع أكثر من 15 منصة وسائط اجتماعية - سهولة الإعداد للخلاصات والحسابات، مما يضمن إدارة بديهية وسريعة - التحكم الكامل في المحتوى من خلال خيارات الإشراف والتصفية - تصميم مخصص للتوافق مع الجماليات الفريدة للعلامة التجارية - اختيار السمات المصممة مسبقًا، مما يضمن مظهرًا متسقًا وجذابًا للخلاصة - إدارة عدم التدخل مع تحديثات المحتوى الآلية، مما يعزز الكفاءة - أدوات تحليلية متقدمة لتتبع مشاركة المستخدم وأداء الخلاصة - خطط متعددة الاستخدامات للشركات والأفراد ونموذج تسعير الدفع أولاً بأول لخطة المؤسسة - عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص ودعم واجهة برمجة التطبيقات للتكامل السلس مع مواقع الويب والتطبيقات الأخرى
EX.CO
ex.co
Ex.Co هي منصة تجربة المحتوى المدعومة من ديزني الرائدة في العالم والتي تمكن الناشر أو العلامة التجارية أو الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة للتفاعل بشكل أفضل مع قطاعات مختلفة من الجمهور من خلال طبقة إضافية من التفاعلات الشخصية على موقع الويب الخاص بهم. يعد تحديث موقع الويب هو المصعد الثقيل ، ولكن استخدام منصة Ex.Co القوية والخدمة الذاتية يجعل من السهل إنشاء وتنفيذ تجارب موقع ويب جديد دون أي مطور أو موارد تصميم. إنه يوفر مجموعة كاملة من التجارب من الفيديو إلى الرحلات المطابقة للمنتجات إلى استطلاعات الرأي والمسوحات ، ومئات القوالب المخصصة لتتناسب مع احتياجات الصناعات المختلفة.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop عبارة عن منصة لتسويق المحتوى لمساعدة الشركات B2B على بناء قنوات تواصل من خلال المحتوى باستخدام قنوات عضوية مثل SEO وLinkedIn. يساعدك Letterdrop على: 1. فهم ما يهتم به عملاؤك المحتملون من خلال استخلاص الرؤى من الأسئلة في مكالمات المبيعات، والمحتوى المستهلك على موقع الويب الخاص بك، والمشاركة على LinkedIn. 2. تحديد الأولويات والتخطيط وإدارة المشروع للمحتوى المناسب لإنشاء سير عمل بالموافقة. 3. قم بإنشاء المحتوى بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 4. قم بتحسين المحتوى لقنوات مختلفة مثل SEO وLinkedIn 5. قم بزيادة التوزيع حتى يتمكن المزيد من العملاء المحتملين من رؤيته 6. يؤدي هذا إلى إنشاء دولاب الموازنة للطلب العضوي لاكتساب المزيد من العملاء
Automata
byautomata.io
تساعد منصة إثراء المحتوى الخاصة بـ Automata المسوقين على تحويل المحتوى مثل منشورات المدونات والمستندات التقنية والندوات عبر الإنترنت ودراسات الحالة إلى أجزاء متعددة من المحتوى الإضافي لإعادة توظيفه وتوزيعه عبر قنوات متعددة بتنسيقات متنوعة.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox هو أفضل نظام أساسي ينشئه المستخدمون ويساعد المسوقين على زيادة تفاعل المستخدمين وبناء الثقة وتنمية التحويلات من خلال حلول لاكتشاف المحتوى المنظم وعرضه من إنشاء المستخدمين عبر جميع نقاط الاتصال التسويقية. إنه يمكّن استراتيجيات التسويق من خلال الدفاع عن العلامة التجارية والتفاعلات الاجتماعية بين المستخدمين والعلامة التجارية.
Practina
practina.com
Practina هي أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد الشركات على تأسيس حضور قوي على منصات متعددة وزيادة الوصول. تغطي Practina جميع جوانب التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدءًا من إنشاء المنشورات تلقائيًا وحتى جدولتها وإنشاء حملات إعلانية ذكية واستهداف جمهورك المثالي. تقوم Practina بأتمتة التسويق الاجتماعي للشركات وتوفر أيضًا نتائج مثبتة. تواصل Practina مساعدة الشركات على النجاح من خلال استهداف الجمهور المناسب وبناء مشاركة حقيقية حيث تغير وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
BuzzSumo
buzzsumo.com
BuzzSumo أداة تساعد المستخدمين على اكتشاف وتحليل المحتوى الشهير، وتتبع الأداء، والعثور على المؤثرين بالتعاون مع استراتيجيات المحتوى.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط، وهي متاحة كتطبيق مستقل بالإضافة إلى مصدر وبث محتوى Hootsuite المتميز. يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم اقتراحات UpContent لدعم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تحويل مواقع الويب بالإضافة إلى دعم إنشاء المحتوى الأصلي. تقدم التكنولوجيا مجموعة من الخطط المصممة لتقديم الميزات المطلوبة فقط بسعر يناسب ميزانيتك.
Sniply
sniply.io
سنابلي هو أداة لتقصير الروابط، يتيح إضافة دعوات للعمل (CTAs) على المحتوى لتعزيز التفاعل والتحويل إلى مواقع الويب.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it هي منصة لإدارة ونشر المحتوى تساعد الأفراد والشركات على تنظيم ومشاركة المحتوى بكفاءة عبر الإنترنت.
Paper.li
paper.li
Paper.li تطبيق يتيح للمستخدمين تنظيم ومشاركة المحتوى من مصادر متعددة بسهولة، مع أدوات إدارة روابط وتحليلات.
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