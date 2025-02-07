برامج تنظيم المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفاكيا

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يساعد برنامج تنظيم المحتوى الشركات في اكتشاف ومشاركة المحتوى ذي الصلة من مصادر خارجية مع جمهورها لأغراض التسويق. يمكن أن يشمل هذا المحتوى المنسق مواد مكتوبة مثل المقالات الإخبارية ومنشورات المدونات ورسائل الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى المحتوى المرئي مثل الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو. تستخدم فرق التسويق برامج تنظيم المحتوى لإشراك جمهورها، وجذب العملاء المحتملين، وترسيخ المصداقية، وإظهار القيادة الفكرية. يوفر برنامج تنظيم المحتوى ميزات تمكن فرق التسويق من العثور على محتوى خاص بالصناعة أو موضوع محدد وتوزيعه على جمهورهم المستهدف من خلال قنوات مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو النشرات الإخبارية أو مواقع الويب. لتسهيل التوزيع، قد تتكامل هذه الحلول البرمجية مع أو توفر وظائف مشابهة لبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية أو برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني. تتضمن بعض أدوات تنظيم المحتوى أيضًا ميزات لاكتشاف المحتوى الذي ينشئه المستخدم وجمعه. إلى جانب برامج تنظيم المحتوى، يمكن لفرق التسويق أيضًا الاستفادة من حلول تسويق المحتوى الأخرى مثل برامج إنشاء المحتوى وبرامج تحليل المحتوى لتعزيز إستراتيجيتهم التسويقية الشاملة.
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Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه على نطاق واسع. يمكن للعلامات التجارية الآن نشر المحتوى المرئي في الإعلانات المدفوعة، وتجارب شراء العملاء، والمشاركة في موقع الويب، وحملات الوسائط الاجتماعية في جزء صغير من الوقت والتكلفة.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يجذب الجماهير ويشرك القراء ويمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية مباشرة فورية بسلاسة وفعالية. من خلال التكامل مع الأجزاء الأخرى من تكنولوجيا غرفة الأخبار، يعمل Live Center على تبسيط سير العمل. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يتم تضمين خلاصات أخبار Live Center بسهولة في المقالات أو بوابات الأخبار أو التطبيقات أو على الصفحات الأولى. الميزات الرئيسية: * تصميم مدونة قابل للتخصيص بالكامل * أتمتة وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على المحتوى ونشره * يمكنك بسهولة إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة لزيادة مشاركة القارئ * إنشاء مخططات ورسوم بيانية تفاعلية بسرعة مباشرة في المحرر * واجهة بديهية مع محرر سريع الاستجابة يوفر معاينة للمشاركات في الوقت الفعلي * تكامل الطرف الثالث مع البيانات الرياضية وبيانات السوق وما إلى ذلك * وضع علامات إيحائية تلقائية على المشاركات بناءً على المحتوى وتحديد الأولويات وتصنيف المشاركات * ملخص تلقائي للمدونة المباشرة لتزويد القراء بلوحة معلومات لأكثر الموضوعات التي تمت تغطيتها في منشورات مدونتك المباشرة في عرض لوحة المعلومات. * نشر المشاركات في الوقت الفعلي لمئات الآلاف من القراء من خلال قنوات مخصصة * التكامل مع نظام إدارة المحتوى الحالي وأي مكتبة أو نظام وسائط * يدعم استراتيجيات تحقيق الدخل
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من نظام أساسي مركزي واحد يوفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم MavSocial Facebook وInstagram وTwitter وYouTube وLinkedIn وملفات Google Business وTumblr.
Curatora
curatora.io
يتيح Curatora للعملاء اكتشاف وتنظيم وتوزيع المحتوى عالي الجودة ذي الصلة الذي يرغب جمهورك المستهدف في قراءته - الآن.
Walls.io
walls.io
Walls.io هو حل جدار اجتماعي شامل يسمح لك بجمع المحتوى وتنظيمه وعرضه في موجز سهل التخصيص. يمكنك جمع المحتوى من منصات وسائط اجتماعية متعددة أو السماح لجمهورك بنشر المحتوى مباشرة على الحائط الخاص بك. يمكنك أيضًا إضافة منشوراتك المخصصة إلى الموجز وإنشاء مزيج رائع بين المحتوى من جمهورك ومحتوى علامتك التجارية. يعد الجدار الاجتماعي طريقة رائعة لاستغلال قوة المحتوى الذي ينشئه المستخدم وإشراك جمهورك. يمكنك استخدامه في المناسبات الخاصة والعامة، على موقع الويب الخاص بك أو يعرض في المحلات التجارية أو المكاتب. الاحتمالات لا حصر لها!
SocialWeaver
socialweaver.com
يعمل SocialWeaver على تسهيل جدولة المحتوى الذي لا ينتهي، وزيادة المشاركة، والاستماع إلى انطباعات العملاء عنك وعن منافسيك.
Quuu
quuu.co
Quuu هو المصدر الأول للمحتوى عالي الجودة الذي يمكنك مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي. تنظيم المحتوى يجعلك مميزًا بين الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها طريقة لتوفير القيمة والاتساق لمتابعيك. ومع ذلك، فإن القيام بذلك بشكل صحيح هو عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لذا فإن أتمتة هذا باستخدام Quuu يمنحك هذا الوقت الثمين للعمل على أشياء أخرى. Quuu هي الأداة الوحيدة التي تنظم المحتوى في أكثر من 500 فئة اهتمام، مما يعني أنه سيكون لديك دائمًا منشورات ذات صلة لمشاركتها مع جمهورك على Facebook وLinkedIn وTwitter.
FeedOtter
feedotter.com
تعمل FeedOtter على زيادة حركة المرور على موقع الويب لأكثر من 200 شركة B2B من خلال أتمتة المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني RSS الذي يتم تسليمه بواسطة برنامج أتمتة التسويق الحالي مثل Marketo أو Pardot أو Eloqua.
Vable
vable.com
Vable عبارة عن نظام أساسي لإدارة المعلومات يمكّنك من تجميع المحتوى المخصص وتصفيته وتقديمه إلى الأشخاص الذين تدعمهم. باستخدام Vable، يمكن لمحترفي المعلومات مراقبة مصادر لا حصر لها وإنشاء قاعدة بيانات مخصصة لجميع الأخبار والمعلومات التي تحتاجها مؤسستك.
SpidWit
spidwit.com
يقوم Spidwit بالعثور على المحتوى على الويب وتنظيمه. فهو يبحث بين الآلاف من أفضل المواقع لتقديم أخبار ومقاطع فيديو وصور وعروض أسعار عالية الجودة خاصة بالصناعة، مما يوفر الوقت والطاقة.
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأولية وحتى نشر المحتوى والترويج له. يوجد في قلب Re4m محرك تعاون مرئي يمكّن الشركات والفرق والأفراد من تقديم تعليقات تفاعلية في الوقت الفعلي على جميع أنواع المحتوى (مقاطع الفيديو الرقمية وملفات PDF والصور والمواقع الإلكترونية المباشرة وملفات التصميم وما إلى ذلك). بمجرد أن يصبح المحتوى صحيحًا ومتوافقًا ومعتمدًا، توفر Re4m عمليات حلقة مغلقة لتمكين نشر المحتوى إلى حلول الجهات الخارجية.
EasyContent
easycontent.io
EasyContent هي منصة رائدة لعمليات المحتوى، حيث تقدم سير عمل آلي وتعاونًا في الوقت الفعلي وإدارة متقدمة للمحتوى لتبسيط عمليات المحتوى بكفاءة. نحن نركز على تجربة المستخدم، مما يسمح بالاستخدام البسيط والفعال للمنصة. يعد التخصيص حسب احتياجات المستخدم المحددة أحد الجوانب الرئيسية التي تساهم في زيادة تفاعل المستخدم. نحن نقدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) التي تساعد المستخدمين على تحسين ظهور المحتوى الخاص بهم على محركات البحث. تدعم المنصة تنسيقات المحتوى المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح دعم العملاء وتوافر الموارد التعليمية للمستخدمين حل المشكلات بسهولة وتحسين مهاراتهم في الكتابة. تعتبر المنصة مثالية للفرق العاملة في نفس المشروع، حيث تمكنهم من إدارة جميع الخطوات في مكان واحد.
Blogely
blogely.com
تتمحور مدونة Blogely حول البحث الشامل، وتجربة الكتابة السلسة، والتنظيم الشامل للمحتوى الكامل، وتحسين محركات البحث البسيطة على الصفحة لغير التقنيين، وسهولة الوصول إلى أداة فحص الانتحال، وبالطبع، النشر السهل على نظام إدارة المحتوى (CMS (WordPress، Ghost، Medium، الخ) المنصات. فهو يساعد المدونين على تنمية حركة مرور مواقعهم على الويب بشكل عضوي من خلال تنظيم محتوى مدونتهم وتحسين محركات البحث بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
ContentStudio
contentstudio.io
قم بتجديد إستراتيجية الوسائط الاجتماعية والمحتوى الخاصة بك باستخدام ContentStudio - مركز القوة المطلق للشركات والوكالات والمسوقين. قم بتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك وتعزيز تواجدك عبر الإنترنت. إن ContentStudio ليس مجرد أداة أخرى؛ إنه حل كامل لرفع مستوى تسويق المحتوى الخاص بك عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمدونات. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: https://contentstudio.io لماذا تختار ContentStudio؟ وإليكم السبب: تسريع إنشاء المحتوى: يمكنك إنشاء محتوى عالي الجودة بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يضمن أن قنوات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مليئة دائمًا بالمشاركات الجذابة. منصة الكل في واحد: قل وداعًا للتلاعب بأدوات متعددة. يجمع ContentStudio كل شيء تحت سقف واحد، بدءًا من اكتشاف المحتوى وحتى النشر. اكتشف المحتوى الشائع: ابق في الطليعة. استخدم خوارزمياتنا المتقدمة للكشف عن الموضوعات الشائعة التي تلقى صدى لدى جمهورك. التعاون السلس بين الفريق: قم بتخطيط وتنفيذ استراتيجية المحتوى الخاصة بك بسهولة. تعاون مع فريقك أو عملائك بسلاسة داخل النظام الأساسي. جدولة سهلة: أتمتة تقويم المحتوى الخاص بك. قم بجدولة المنشورات مسبقًا وحافظ على تواجد ثابت عبر الإنترنت دون أي متاعب. التحليلات الثاقبة: اتخذ قرارات مستنيرة باستخدام التقارير ذات التسمية البيضاء. تعمق في التحليلات المفيدة لفهم ما ينجح وتحسين استراتيجيتك. البريد الوارد الموحد: إدارة جميع تفاعلاتك في مكان واحد. قم بالرد على التعليقات والرسائل عبر القنوات دون أن يفوتك أي شيء. يعد ContentStudio أكثر من مجرد أداة؛ إنه شريكك في التميز الرقمي. قم بتحويل استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك واستمتع بتجربة النمو كما لم يحدث من قبل. احتضن قوة ContentStudio ودع المحتوى الخاص بك يتولى الحديث.
Fugo
fugo.ai
Fugo عبارة عن برنامج ذكي لإدارة محتوى اللافتات الرقمية (CMS) قائم على السحابة والذي يمكّن الشركات من أي حجم من إدارة المحتوى بسهولة عن بُعد لشبكات الشاشات الصغيرة إلى الكبيرة. بفضل واجهة المستخدم الحديثة والسهلة، أصبح التحكم في شاشة واحدة أو 100 شاشة أمرًا بسيطًا.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
Juicer
juicer.io
Juicer هي أداة تجميع الوسائط الاجتماعية التي تمكن الشركات والأفراد من تنظيم محتوى الوسائط الاجتماعية وعرضه بسلاسة على مواقعهم الإلكترونية. فهو يسحب المحتوى بسهولة من حسابات اجتماعية مختلفة، بما في ذلك Instagram وFacebook وTikTok وLinkedIn وX/Twitter وYouTube والمزيد. بفضل خيارات الإعداد والتخصيص السهلة، تمكّن الجدران الاجتماعية لـ Juicer المستخدمين من عرض المحتوى المنسق والعلامة التجارية والذي أنشأه المستخدمون على مواقع الويب الخاصة بهم. توفر الأداة مرشحات للإشراف للتحكم في المحتوى وتتضمن لوحة معلومات تحليلية متقدمة للحصول على رؤى في الوقت الفعلي حول المشاركة الاجتماعية، مما يجعلها حلاً شاملاً لمركزية وتعزيز رؤية العلامة التجارية عبر الأنظمة الأساسية. فوائد العصارة: - حل راسخ وموثوق، مع عقد من الخبرة في الصناعة - التكامل السلس مع أكثر من 15 منصة وسائط اجتماعية - سهولة الإعداد للخلاصات والحسابات، مما يضمن إدارة بديهية وسريعة - التحكم الكامل في المحتوى من خلال خيارات الإشراف والتصفية - تصميم مخصص للتوافق مع الجماليات الفريدة للعلامة التجارية - اختيار السمات المصممة مسبقًا، مما يضمن مظهرًا متسقًا وجذابًا للخلاصة - إدارة عدم التدخل مع تحديثات المحتوى الآلية، مما يعزز الكفاءة - أدوات تحليلية متقدمة لتتبع مشاركة المستخدم وأداء الخلاصة - خطط متعددة الاستخدامات للشركات والأفراد ونموذج تسعير الدفع أولاً بأول لخطة المؤسسة - عناصر واجهة مستخدم قابلة للتخصيص ودعم واجهة برمجة التطبيقات للتكامل السلس مع مواقع الويب والتطبيقات الأخرى
EX.CO
ex.co
EX.CO عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الفيديو حائز على جوائز وأول ناشر يعمل على تمكين الناشرين من امتلاك محتوى الفيديو الخاص بهم واستراتيجيات تحقيق الدخل لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Letterdrop
letterdrop.com
Letterdrop عبارة عن منصة لتسويق المحتوى لمساعدة الشركات B2B على بناء قنوات تواصل من خلال المحتوى باستخدام قنوات عضوية مثل SEO وLinkedIn. يساعدك Letterdrop على: 1. فهم ما يهتم به عملاؤك المحتملون من خلال استخلاص الرؤى من الأسئلة في مكالمات المبيعات، والمحتوى المستهلك على موقع الويب الخاص بك، والمشاركة على LinkedIn. 2. تحديد الأولويات والتخطيط وإدارة المشروع للمحتوى المناسب لإنشاء سير عمل بالموافقة. 3. قم بإنشاء المحتوى بسرعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي 4. قم بتحسين المحتوى لقنوات مختلفة مثل SEO وLinkedIn 5. قم بزيادة التوزيع حتى يتمكن المزيد من العملاء المحتملين من رؤيته 6. يؤدي هذا إلى إنشاء دولاب الموازنة للطلب العضوي لاكتساب المزيد من العملاء
Automata
byautomata.io
تساعد منصة إثراء المحتوى الخاصة بـ Automata المسوقين على تحويل المحتوى مثل منشورات المدونات والمستندات التقنية والندوات عبر الإنترنت ودراسات الحالة إلى أجزاء متعددة من المحتوى الإضافي لإعادة توظيفه وتوزيعه عبر قنوات متعددة بتنسيقات متنوعة.
Taggbox
taggbox.com
Taggbox هو أفضل نظام أساسي ينشئه المستخدمون ويساعد المسوقين على زيادة تفاعل المستخدمين وبناء الثقة وتنمية التحويلات من خلال حلول لاكتشاف المحتوى المنظم وعرضه من إنشاء المستخدمين عبر جميع نقاط الاتصال التسويقية. إنه يمكّن استراتيجيات التسويق من خلال الدفاع عن العلامة التجارية والتفاعلات الاجتماعية بين المستخدمين والعلامة التجارية.
Practina
practina.com
Practina هي أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتساعد الشركات على تأسيس حضور قوي على منصات متعددة وزيادة الوصول. تغطي Practina جميع جوانب التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدءًا من إنشاء المنشورات تلقائيًا وحتى جدولتها وإنشاء حملات إعلانية ذكية واستهداف جمهورك المثالي. تقوم Practina بأتمتة التسويق الاجتماعي للشركات وتوفر أيضًا نتائج مثبتة. تواصل Practina مساعدة الشركات على النجاح من خلال استهداف الجمهور المناسب وبناء مشاركة حقيقية حيث تغير وسائل التواصل الاجتماعي حياتنا.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليارات مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن تفاعلات، و500 ألف صحفي، و492 مليون سؤال.
UpContent
upcontent.com
بناء الثقة وتعميق العلاقات مع المحتوى المنسق. طريقة أفضل لاكتشاف محتوى الطرف الثالث ذي الصلة والتعاون معه وتوزيعه والذي يساعد في تحويل العملاء المحتملين إلى عملاء مخلصين. تساعد تقنية UpContent التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تقليل مقدار الوقت المستغرق في البحث عن المحتوى بنسبة 65% في المتوسط، وهي متاحة كتطبيق مستقل بالإضافة إلى مصدر وبث محتوى Hootsuite المتميز. يستخدم المسوقون في جميع أنحاء العالم اقتراحات UpContent لدعم وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تحويل مواقع الويب بالإضافة إلى دعم إنشاء المحتوى الأصلي. تقدم التكنولوجيا مجموعة من الخطط المصممة لتقديم الميزات المطلوبة فقط بسعر يناسب ميزانيتك.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Scoop.it
scoop.it
توفر Scoop.it البرامج والتكنولوجيا لجعل نشر المحتوى أكثر كفاءة في استخدام الوقت ويؤثر على التسويق ومشاركة المعرفة داخل المؤسسة. نحن نساعد أيضًا الملايين من المحترفين والمسوقين ومسؤولي ذكاء الأعمال في التنظيم اليومي ومراقبة المحتوى. - يتم استخدام Scoop.it Enterprise من قبل آلاف الشركات لإدارة تنظيم المحتوى لتسويق المحتوى (بما في ذلك تحسين محركات البحث وحركة المرور وتوليد العملاء المحتملين) وذكاء الأعمال. يساعد Scoop.it Content Enterprise أيضًا على مشاركة المحتوى داخل المؤسسات بطريقة مؤثرة. - تساعد خدمة تنظيم Scoop.it الملايين من الأفراد والمهنيين على تطوير قيادتهم الفكرية عبر الإنترنت. يسمح هذا الحل بإظهار الخبرة وتوليد حركة المرور من خلال المشاركة الاجتماعية المتكاملة. منذ إطلاق الخدمة في عام 2011، قام 8 ملايين مستخدم بنشر عشرات الملايين من أجزاء المحتوى لجذب مئات الملايين من القراء كل عام.
Paper.li
paper.li
باستخدام منصة Paper.li للتسويق الشخصي، يمكنك القيام بعمل فريق التسويق بنفسك ومن هاتفك المحمول، في دقائق. ستحصل على محتوى يومي مخصص، وموقع ويب جديد، وجدولة اجتماعية، ومنشئ رسائل إخبارية بسيط.
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