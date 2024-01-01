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برامج تنظيم المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - بليز
يساعد برنامج تنظيم المحتوى الشركات في اكتشاف ومشاركة المحتوى ذي الصلة من مصادر خارجية مع جمهورها لأغراض التسويق. يمكن أن يشمل هذا المحتوى المنسق مواد مكتوبة مثل المقالات الإخبارية ومنشورات المدونات ورسائل الوسائط الاجتماعية، بالإضافة إلى المحتوى المرئي مثل الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو. تستخدم فرق التسويق برامج تنظيم المحتوى لإشراك جمهورها، وجذب العملاء المحتملين، وترسيخ المصداقية، وإظهار القيادة الفكرية. يوفر برنامج تنظيم المحتوى ميزات تمكن فرق التسويق من العثور على محتوى خاص بالصناعة أو موضوع محدد وتوزيعه على جمهورهم المستهدف من خلال قنوات مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو النشرات الإخبارية أو مواقع الويب. لتسهيل التوزيع، قد تتكامل هذه الحلول البرمجية مع أو توفر وظائف مشابهة لبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية أو برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني. تتضمن بعض أدوات تنظيم المحتوى أيضًا ميزات لاكتشاف المحتوى الذي ينشئه المستخدم وجمعه. إلى جانب برامج تنظيم المحتوى، يمكن لفرق التسويق أيضًا الاستفادة من حلول تسويق المحتوى الأخرى مثل برامج إنشاء المحتوى وبرامج تحليل المحتوى لتعزيز إستراتيجيتهم التسويقية الشاملة.
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ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Scoop.it
scoop.it
يتيح Scoop.it للمحترفين والشركات البحث عن المحتوى ونشره من خلال أداة تنظيم المحتوى الخاصة به.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Quuu
quuu.co
Quuu هو المصدر الأول للمحتوى عالي الجودة الذي يمكنك مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي. تنظيم المحتوى يجعلك مميزًا بين الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي. إنها طريقة لتوفير القيمة والاتساق لمتابعيك. ومع ذلك، فإن القيام بذلك بشكل صحيح هو عملية تستغرق وقتًا طويلاً، لذا فإن أتمتة هذا باس...
Paper.li
paper.li
قم ببناء تواجدك الرقمي في دقائق. سنقدم لك محتوى لمشاركته كل يوم. وموقع ويب متجدد دائمًا.
Smint.io
smint.io
بوابة علامتك التجارية، المركز الإعلامي، البوابة الصحفية، بوابة شراء المحتوى لـ Aprimo، Box، Bynder، CELUM، Cloudinary، Google Drive، Picturepark، SharePoint / OneDrive، Tenovos، Thron، DAM / إدارة الأصول الرقمية، ومصادر متعددة. تزدهر الأعمال عندما يكون محتواها حيًا. قم بتنشيط المحتوى الخاص بك الآن!
Blogely
blogely.com
تتمحور مدونة Blogely حول البحث الشامل، وتجربة الكتابة السلسة، والتنظيم الشامل للمحتوى الكامل، وتحسين محركات البحث البسيطة على الصفحة لغير التقنيين، وسهولة الوصول إلى أداة فحص الانتحال، وبالطبع، النشر السهل على نظام إدارة المحتوى (CMS (WordPress، Ghost، Medium، الخ) المنصات. فهو يساعد المدونين على تن...
Letterdrop
letterdrop.com
سير العمل الآلي لإنشاء المحتوى وتوزيعه. قم بإعطاء الأولوية للأفكار الصحيحة، وتخطيط التقويم الخاص بك، وإدارة الموافقات • إعادة توظيف الندوات عبر الإنترنت، وإنشاء رسائل اجتماعية، والكتابة بشكل أسرع باستخدام نظام إدارة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي • تحسين المشهد الجديد لتحسين محركات البحث في ع...
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
Walls.io
walls.io
Walls.io هو حل جدار اجتماعي شامل يسمح لك بجمع المحتوى وتنظيمه وعرضه في موجز سهل التخصيص. يمكنك جمع المحتوى من منصات وسائط اجتماعية متعددة أو السماح لجمهورك بنشر المحتوى مباشرة على الحائط الخاص بك. يمكنك أيضًا إضافة منشوراتك المخصصة إلى الموجز وإنشاء مزيج رائع بين المحتوى من جمهورك ومحتوى علامتك التج...
SpidWit
spidwit.com
يقوم Spidwit بالعثور على المحتوى على الويب وتنظيمه. فهو يبحث بين الآلاف من أفضل المواقع لتقديم أخبار ومقاطع فيديو وصور وعروض أسعار عالية الجودة خاصة بالصناعة، مما يوفر الوقت والطاقة.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
Juicer
juicer.io
شارك أفضل مشاركاتك على حائط اجتماعي جميل. تساعد Juicer على تجميع جميع علامات التصنيف الخاصة بعلامتك التجارية ومنشورات الوسائط الاجتماعية في موجز وسائط اجتماعية واحد جميل على موقع الويب الخاص بك، مما يسمح لك بإدارة المحتوى الخاص بك وتنظيمه بسهولة.
FeedOtter
feedotter.com
تعمل FeedOtter على زيادة حركة المرور على موقع الويب لأكثر من 200 شركة B2B من خلال أتمتة المدونات والأخبار والبريد الإلكتروني RSS الذي يتم تسليمه بواسطة برنامج أتمتة التسويق الحالي مثل Marketo أو Pardot أو Eloqua.
The Juice
thejuicehq.com
وصول أكبر وعمل أقل. توقف عن إهدار الدولارات على منصات مشاركة المحتوى القديمة والحملات الباهتة. مع جمهور من محترفي المبيعات والتسويق المشاركين، يضع The Juice المحتوى الخاص بك أمام الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب. ابحث عن مدى الوصول والصدى لتوزيع المحتوى الخاص بك على The Juice.
EX.CO
ex.co
EX.CO هي المنصة الرائدة عالميًا لتكنولوجيا الفيديو للناشرين، حيث تعمل على تمكين الناشرين من امتلاك إستراتيجية الفيديو الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من العائد.
Automata
byautomata.io
ضاعف مدوناتك ومقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام إعادة استخدام المحتوى تلقائيًا. حول مقاطع الفيديو إلى مقالات، والمقالات إلى مواضيع تويتر، ودراسات الحالة إلى رسائل إخبارية
Live Center
livecenter.com
Live Center هو حل مرن للتدوين المباشر يمكّن فرق التحرير من تقديم تغطية إخبارية حية محدثة بسلاسة وفعالية. يتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في تصميم مدونتهم المباشرة ويمكنهم إنشاء عناصر مرئية وعناصر منشورات مخصصة مثل لوحات النتائج وعدادات نتائج الانتخابات وما إلى ذلك. يمكن بسهولة تضمين مدونات Live Cent...
Curatora
curatora.io
يتيح Curatora للعملاء اكتشاف وتنظيم وتوزيع المحتوى عالي الجودة ذي الصلة الذي يرغب جمهورك المستهدف في قراءته - الآن.
SocialWeaver
socialweaver.com
يعمل SocialWeaver على تسهيل جدولة المحتوى الذي لا ينتهي، وزيادة المشاركة، والاستماع إلى انطباعات العملاء عنك وعن منافسيك.
Vable
vable.com
Vable عبارة عن نظام أساسي لإدارة المعلومات يمكّنك من تجميع المحتوى المخصص وتصفيته وتقديمه إلى الأشخاص الذين تدعمهم. باستخدام Vable، يمكن لمحترفي المعلومات مراقبة مصادر لا حصر لها وإنشاء قاعدة بيانات مخصصة لجميع الأخبار والمعلومات التي تحتاجها مؤسستك.
Re4m
re4m.io
Re4m عبارة عن منصة إبداعية سحابية تسمح لفرق العلامات التجارية والمصممين والمسوقين المحليين بتخطيط وإنتاج ونشر محتوى ملهم وعالي الأداء وحملات إبداعية على نطاق واسع. تم إنشاء Re4m بواسطة فريق من ممارسي التسويق ذوي الخبرة، وهو يعمل على تبسيط عمليات الإنتاج الإبداعي المنفصلة والمرهقة بدءًا من الفكرة الأ...
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
Fugo
fugo.ai
Fugo عبارة عن برنامج ذكي لإدارة محتوى اللافتات الرقمية (CMS) قائم على السحابة والذي يمكّن الشركات من أي حجم من إدارة المحتوى بسهولة عن بُعد لشبكات الشاشات الصغيرة والكبيرة. بفضل واجهة المستخدم الحديثة والسهلة، أصبح التحكم في شاشة واحدة أو 100 شاشة أمرًا بسيطًا.
UpContent
upcontent.com
يساعد UpContent المستخدمين على بناء الثقة مع جماهيرهم من خلال اكتشاف المحتوى المنسق والتعاون فيه وتوزيعه عبر مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية.
CIPIO.ai
cipio.ai
تتمثل مهمة CIPIO.ai في إضفاء الطابع الديمقراطي على المحتوى المرئي، والجمع بشكل فريد بين قوة مجتمعات العلامات التجارية والذكاء الاصطناعي التوليدي. تسمح منصة VisualGPT التي تنتظر الحصول على براءة اختراع للعلامات التجارية بالبحث عن المحتوى المرئي واكتشافه وإدارته وإنشائه وتجديده وتوزيعه والتعاون فيه عل...
EasyContent
easycontent.io
يساعدك EasyContent على زيادة إنتاجية فريق المحتوى الخاص بك من خلال سير العمل الآلي وإدارة الموافقة والتعاون في الوقت الفعلي والإشعارات وإعداد التقارير.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
Practina
practina.com
Practina هي أفضل أداة للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدتك على أن تصبح مسوقًا أفضل. يسهل برنامج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي إدارة وجدولة جميع حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك في مكان واحد.