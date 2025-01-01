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يعمل برنامج إنشاء المحتوى على تمكين الأفراد والشركات من إنشاء وتوزيع محتوى مخصص لجمهور محدد. تسهل هذه الأدوات إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات المكتوبة والتصميمات الجرافيكية ومقاطع الفيديو والكتيبات والمزيد. كما أنها تساعد في إدارة سير العمل والتعاون بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المشاركين في تطوير المحتوى. تأتي منتجات إنشاء المحتوى بأشكال مختلفة، تلبي احتياجات محددة أو تقدم إمكانات شاملة. على سبيل المثال، هناك منصات متخصصة في إنشاء الإعلانات أو مقاطع فيديو إنستغرام، بينما تتفوق منصات أخرى في إنتاج كتيبات تفاعلية واسعة النطاق. يمكن أن تركز هذه الحلول البرمجية على كتابة النصوص أو التصميم الجرافيكي أو إنتاج الفيديو، مما يمكّن الفرق أو الأفراد من إنشاء مواد ذات علامة تجارية وفقًا لمتطلباتهم. تلبي بعض الأدوات احتياجات إنشاء المحتوى المتخصص، مثل إنشاء الاختبارات والعروض التقديمية التفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض الشركات برامج تحتوي على ميزات إنشاء المحتوى الأساسية، حتى لو لم يكن إنشاء المحتوى هو وظيفتها الأساسية.
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TextCortex
textcortex.com
TextCortex هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين المحتوى الكتابي وإنتاج رسائل البريد الإلكتروني عبر منصات متعددة.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
يوفر تطبيق Wondershare Virbo إمكانية إنشاء مقاطع فيديو باستخدام شخصيات ذكاء اصطناعي واقعية بلغات متعددة، مما يسهل عملية إنتاج محتوى جذاب.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
تطبيق Videodubber.ai يوفر خدمات ترجمة الفيديو، الدبلجة، واستنساخ الصوت عبر الذكاء الاصطناعي لأكثر من 150 لغة.
WriteTextAI
writetext.ai
WriteText.ai هو إضافة لووردبريس/WooCommerce تتيح إنشاء أوصاف المنتجات والنصوص بشكل آلي، مع دعم للخرائط المفتوحة وتحليل الكلمات الرئيسية.
WriterX
writerx.co
WriterX هو أداة كتابة تدعم المستخدمين في إنشاء وتحرير المحتوى بكفاءة، بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتقديم ميزات متنوعة لكتابة فعالة.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وتحسينه وتحسين SEO ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى وتحسين محركات البحث بسرعة، مما يساعد الشركات على تعزيز وجودها عبر الإنترنت.
AutoWrite
autowrite.app
AutoWrite هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى SEO كامل وطبيعي، يساعد الكتاب والمحررين في إنتاج مواد عالية الجودة بسرعة.
Quickblog
quickblog.co
QuickBlog هو تطبيق يساعد المدونين على إنشاء مدونات بسيطة وتحسين ظهورها في محركات البحث دون الحاجة لتكاليف أو وقت إضافي.
Blog Cutter
blogcutter.com
تطبيق قاطع المدونة يسهل عملية التدوين ويستخدم الذكاء الصناعي لتحسين محركات البحث وإدارة المحتوى على منصات متعددة.
StorifyMe
storifyme.com
تطبيق StorifyMe ينشئ قصص تفاعلية مرئية وإعلانات مخصصة بشكل سهل لمواقع الويب والأجهزة المحمولة، مما يعزز التفاعل وتحويل المستخدمين.
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites هو أداة للكتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تساعدك في إنشاء محتوى عالي الجودة يراعي تحسين محركات البحث بسرعة وكفاءة.
Contentware
contentware.com
تطبيق Contentware يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء حملات تسويقية كاملة بسرعة، بما في ذلك الرسائل الإلكترونية ومنشورات التواصل الاجتماعي.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo هو منصة تربط الشركات بأفضل صانعي المحتوى المستقلين، تقدم أدوات لإنشاء محتوى مخصص باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
Brojure
brojure.com
تطبيق بروجور يتيح إنشاء محتوى وعروض تقديمية بطريقة بصرية سهلة، مع قوالب جاهزة وواجهة بسيطة، دون الحاجة لمصمم.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
تطبيق The Happy Beavers يوفر حلول تسويق المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحرير وترجمة محتوى عالي الجودة.
Apester
apester.com
Apester هو تطبيق يتيح إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات واستطلاعات الرأي لتحسين تفاعل المستخدمين وزيادة الروابط والمشاركة.
CarbonCopy
carboncopy.pro
تطبيق Carboncopy هو أداة كتابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين والمدونين ومديري الوسائط الاجتماعية والشركات الناشئة في إنشاء النصوص ووصف المنتجات.
Abun
abun.com
تطبيق Abun يتيح لك أتمتة إنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث، مما يساعدك في إنشاء محتوى عالي الجودة لجذب الزيارات العضوية لموقعك.
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