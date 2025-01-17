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برامج إنشاء المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - باراغواي
يعمل برنامج إنشاء المحتوى على تمكين الأفراد والشركات من إنشاء وتوزيع محتوى مخصص لجمهور محدد. تسهل هذه الأدوات إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات المكتوبة والتصميمات الجرافيكية ومقاطع الفيديو والكتيبات والمزيد. كما أنها تساعد في إدارة سير العمل والتعاون بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المشاركين في تطوير المحتوى. تأتي منتجات إنشاء المحتوى بأشكال مختلفة، تلبي احتياجات محددة أو تقدم إمكانات شاملة. على سبيل المثال، هناك منصات متخصصة في إنشاء الإعلانات أو مقاطع فيديو إنستغرام، بينما تتفوق منصات أخرى في إنتاج كتيبات تفاعلية واسعة النطاق. يمكن أن تركز هذه الحلول البرمجية على كتابة النصوص أو التصميم الجرافيكي أو إنتاج الفيديو، مما يمكّن الفرق أو الأفراد من إنشاء مواد ذات علامة تجارية وفقًا لمتطلباتهم. تلبي بعض الأدوات احتياجات إنشاء المحتوى المتخصص، مثل إنشاء الاختبارات والعروض التقديمية التفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض الشركات برامج تحتوي على ميزات إنشاء المحتوى الأساسية، حتى لو لم يكن إنشاء المحتوى هو وظيفتها الأساسية.
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TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى الخاص بهم كل يوم. وفقًا لشركة DT2 Invest والمفوضية الأوروبية، تعد TextCortex واحدة من أفضل 200 شركة أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. من خلال تطبيقنا ونهجنا القائم على الهدف، فإننا لا نعمل على تقليل وقت الحساب فحسب، بل أيضًا بصمتنا على البيئة.
Apester
apester.com
قم بتعزيز التسويق ومسار التحويل الخاص بك من خلال تجارب المحتوى التفاعلي التي تولد المزيد من العملاء المحتملين، وتجذب المستخدمين وتحولهم، وتعزز الاحتفاظ بهم.
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI هو كاتب الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا ومولد منشورات الوسائط الاجتماعية وأداة التسويق. قم بتحويل موقع الويب الخاص بك والمدونات ووجودك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
WriteTextAI
writetext.ai
تم تصميم WriteText.ai خصيصًا لـ WordPress/WooCommerce، وهو مكون إضافي يهدف إلى أتمتة إنشاء نص المنتج والأوصاف التعريفية. إنه يوفر تعدد الاستخدامات لإنشاء نص لمنتجات فردية أو منتجات متعددة بكميات كبيرة. ومن خلال تكامله السلس مع WordPress/WooCommerce، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصة للوافدين الجدد. تتخصص WriteText.ai في إنشاء عناوين تعريفية عالية المستوى ومُحسَّنة لتحسين محركات البحث وأوصاف تعريفية وأوصاف المنتجات ونصوص الرسم البياني المفتوح. وهو يوفر أوضاع "WriteText.ai Single" و"WriteText.ai Bulk" لتعزيز كفاءة إنشاء المحتوى. علاوة على ذلك، يمكن لكل حساب أن يستوعب عددًا غير محدود من المستخدمين ومنشآت المتاجر الإلكترونية، مما يلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام. يقدم موقع WriteText.ai Single للكتاب نطاقًا شاملاً لإنشاء المحتوى. إلى جانب تحديد النغمة والأسلوب والسوق المستهدف، يمكن للكتاب إجراء تحليل متعمق للكلمات الرئيسية واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية واختيار السمات التي يجب تضمينها في النص مباشرةً من WooCommerce، قبل إنشاء المحتوى نفسه. عند الانتهاء من التعرف على المنتج وتحليل الكلمات الرئيسية، يقوم WriteText.ai Single بإنشاء نص في حوالي 50 ثانية. يمكن للكاتب بعد ذلك مراجعة المخرجات قبل نشرها على WooCommerce. وبالتالي، تضمن هذه الميزة الاتساق في الأسلوب والأسلوب وإدراج الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث. علاوة على ذلك، فهو يوفر المرونة لتخصيص محتوى كل منتج وفقًا للاحتياجات المحددة للجمهور المستهدف. من ناحية أخرى، تم تصميم WriteText.ai Bulk خصيصًا لإنشاء نص لمنتجات متعددة في وقت واحد. في حين أن هذه الميزة تفتقر إلى جوانب محددة مثل تحليل الكلمات الرئيسية، واختيار الكلمات الرئيسية الدلالية، واختيار السمات الفردية لكل منتج، فإنها تسمح للكاتب بالحفاظ على لهجة وأسلوب وسمات متسقة عبر جميع المنتجات المحددة. يُظهر WriteText.ai Bulk كفاءة عالية، حيث يُنشئ نصًا لكل منتج في غضون 30 ثانية تقريبًا بمجرد تحديد الاختيار النهائي للمنتج وسمات النمط المستهدف. وهو مفيد بشكل خاص عندما تكون هناك حاجة لإنشاء حجم كبير من نص المنتج في إطار زمني قصير، مما يؤدي إلى تجاوز الحاجة إلى تحليل مفصل للكلمات الرئيسية. وبالتالي، يعد WriteText.ai Bulk بمثابة حل موثوق به وموفر للوقت لمهام إنشاء المحتوى السريعة والمجمّعة. بشكل عام، يعد WriteText.ai مكونًا إضافيًا غنيًا بالميزات يسمح بالاتصال بعدد غير محدود من مواقع التجارة الإلكترونية ويدعم عددًا غير محدود من المستخدمين. فهو يتيح النقل المباشر للنص أو النشر إلى WooCommerce ويسمح باختيار سمات المنتج والنغمات والأنماط التي سيتم دمجها في النص. يمكن للمستخدمين أيضًا تحديد الجمهور المستهدف وطول النص، بالإضافة إلى تحديد أدوار المستخدم لتحديد من يمكنه إنشاء المحتوى ومراجعته ونشره. تتضمن الميزات الرئيسية سجل محفوظات المراجعة، والنقل/النشر المجمع للنص، وإضافة تفاصيل المنتج المخصصة، وتحديد النغمة والأسلوب المخصصين لك. يمكن للمستخدمين الاستفادة من منتج مرجعي لإنشاء نص والحصول على الأسواق المستهدفة التي يقترحها الذكاء الاصطناعي وتحديد الأسواق المستهدفة المخصصة وإعادة كتابة النص. يدعم البرنامج المساعد أيضًا تحليل الكلمات الرئيسية، والكلمات الرئيسية الدلالية، وتتبع الكلمات الرئيسية وكثافات الكلمات الرئيسية الدلالية، بالإضافة إلى دعم المتاجر المتعددة. إخلاء المسؤولية: WriteText.ai هي أداة مستقلة تم تطويرها للعمل مع WordPress/WooCommerce. وهي ليست تابعة أو معتمدة من قبل WordPress/WooCommerce.
Abun
abun.com
قل وداعًا لإنشاء المحتوى يدويًا وتحسين محركات البحث. مع Abun، يمكنك أتمتة سير عملك وإنشاء محتوى عالي الجودة ومحسّن لتحسين محركات البحث والذي يجذب الزيارات العضوية إلى موقع الويب الخاص بك. قم بالتسجيل للوصول المبكر الآن.
Blog Cutter
blogcutter.com
عزز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك باستخدام مقالات الذكاء الاصطناعي وأدوات التدوين الخاصة بـ Blog Cutter. رفع مستوى رؤية موقعك. ابدأ اليوم!
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo هو منشئ فيديو صور رمزية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتوفر على أجهزة Windows وiOS وAndroid. قم بتحويل النص بسهولة إلى مقاطع فيديو احترافية للمتحدث الرسمي بأكثر من 120 صوتًا ولغة في دقائق.
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع حلول تسويق المحتوى التي تقدمها The Happy Beavers. إنشاء وتحرير وترجمة محتوى عالي الجودة. تعزيز استراتيجية المحتوى الخاصة بك والتفاعل بشكل أكثر فعالية مع جمهورك. جرب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا اليوم لإنشاء محتوى أسرع وأعلى مستوى! * يستخدم أحدث المعلومات من الويب لجعل مقالاتك غنية بالمعلومات وتساعدك على التفوق في الأداء على المنافسين. * يمكنك بسهولة إنتاج مقالات متعددة تغطي موضوعًا ما بشكل كامل، مما يساعدك على بناء سلطة موضعية بشكل أسرع 10 مرات. * يكتب المقالات بطريقة تشبه الإنسان، بجودة أفضل من معظم المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي. * يعمل كخبير استراتيجي للمحتوى، حيث يقوم بمسح المحتوى الحالي الخاص بك على موقع الويب للعثور على الموضوعات التي تناسب عملك.
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy هي أداة كاتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين والمدونين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الناشئة على إنشاء نسخ وأوصاف المنتجات والمزيد!
VideoDubber.ai
videodubber.ai
خدمات ترجمة الفيديو والدبلجة والاستنساخ الصوتي وخدمات تحويل النص إلى كلام المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التوسع معنا إلى أكثر من 150 لغة لزيادة حجم جمهورك إلى 10 أضعاف دون عناء!
WriterX
writerx.co
WriterX هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في مجموعة واسعة من مهام الكتابة. ويهدف إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى للمستخدمين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى الكتاب المتمرسين. توفر الأداة مجموعة من الميزات، بما في ذلك الصياغة الآلية للمحتوى والكتابة الخالية من الأخطاء وخيارات ترجمة اللغة والتخصيص الخاص بالجمهور للحصول على نتائج مقنعة. تفتخر WriterX بمساعدتها في التغلب على حصار الكاتب من خلال توفير إنشاء محتوى فوري وجذاب. يمكنه التعامل مع المهام بدءًا من صياغة منشورات المدونة ومحتوى الوسائط الاجتماعية وحتى كتابة الإعلانات للحملات الإعلانية. الميزة الرئيسية الأخرى لـ WriterX هي قدرته على إعادة استخدام المحتوى الحالي أو إنشاء مواد جديدة على نطاق واسع، استجابة للحاجة إلى كميات كبيرة من المحتوى في العصر الرقمي الحالي. للبدء، يختار المستخدمون قالبًا ويقدمون وصفًا موجزًا للموضوع أو المنتج، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مجموعة متنوعة من المحتوى. يتم استخدام الأداة من قبل قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك الطلاب ومؤلفي النصوص والمدونين ومديري المنتجات وفرق التسويق ووكالات الإعلام. فهو يقدم حلولاً شاملة لتحسين محركات البحث، مما يعزز ظهور الويب من خلال إنشاء عناوين جذابة وأوصاف المنتجات والمراجعات المخصصة. وأخيرًا، على الرغم من تقديم مجموعة شاملة من الوظائف، يحتفظ WriterX بواجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط عملية إنشاء المحتوى.
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites هي أداة لكتابة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء محتوى عالي الجودة وصديق لمحركات البحث (SEO) بسرعة وكفاءة. ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لإنشاء محتوى فريد وجذاب لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل نسخ موقع الويب، ومنشورات المدونة، وتحديثات الوسائط الاجتماعية، والمزيد. باستخدام TurboWrites، يمكنك تبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاص بك، مما يوفر الوقت والجهد مع ضمان أقصى قدر من التأثير على جمهورك. سواء كنت مؤلف إعلانات، أو مدونًا، أو مسوقًا، أو صاحب عمل، يمكن أن تساعدك TurboWrites في إنشاء محتوى مقنع يتردد صداه مع جمهورك المستهدف ويحقق النتائج. فلماذا الانتظار؟ قم بالتسجيل في TurboWrites اليوم وانتقل بلعبة إنشاء المحتوى الخاصة بك إلى المستوى التالي!
Contentware
contentware.com
Contentware عبارة عن مُسرّع يعتمد على الذكاء الاصطناعي وينتج حملات تسويقية عالية التأثير في غضون دقائق. كل ذلك يلغي العملية الشاقة والمكثفة للعمالة لإنشاء الحملة. ما يميز Contentware هو أنه ينتج حملات كاملة (وليس النسخة فقط)، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت لك ولفريقك. باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ورابط إلى صفحة الويب الخاصة بك، يقوم Contentware بإنشاء حملة كاملة من رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات الوسائط الاجتماعية للترويج للأحداث والندوات عبر الإنترنت والمنشورات ومشاركات المدونات والمقالات والأوراق البيضاء وغير ذلك الكثير. في الواقع، يمكن إنشاء حملة لأي شيء يحتاج إلى الترويج. يتم تخصيص النسخة التي يكتبها Contentware خصيصًا للحملات التسويقية. لكن النسخة عالية الجودة ليست سوى عنصر واحد من عناصر الحملة. يقوم برنامج المحتوى أيضًا بإنتاج رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحملة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي؛ وإضافتها إلى تقويم أفضل الممارسات التسويقية؛ توفير صور الحملة المجانية والمرخصة بالكامل؛ وتوزيع المحتوى عبر عمليات التكامل مع منصات إدارة البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي الشهيرة. يتضمن برنامج المحتوى أيضًا وحدة إنشاء نص لإنشاء منشورات مدونة ورسائل بريد إلكتروني لمرة واحدة وأسطر موضوع البريد الإلكتروني ومحتوى الصفحة المقصودة وغير ذلك الكثير. ستوفر أنت وفريقك ساعات في كل حملة. وبسعر يمكن لأي مؤسسة أن تتحمله، لماذا نبني حملات من الصفر عندما يكون من الممكن أتمتتها باستخدام برامج المحتوى؟
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل الاستخدام وبديهيًا ويوفر العديد من القوالب المجانية والقابلة للتخصيص والتي ستجعل عملية إنشاء القصة أسهل بكثير. مع فرصة دمج StorifyMe Stories في أي نظام أساسي - بدءًا من الأجهزة المحمولة وحتى الويب، يعد StorifyMe حلاً شاملاً لتوزيع المحتوى بالشكل الذي يحبه الناس!
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فقط لأصحاب الأعمال ولكن أيضًا لوكالات التسويق ومؤلفي النصوص الذين يرغبون في إنشاء محتوى عالي الجودة وتحسينه بسرعة. هدفنا هو إنشاء روبوتات بحث أكثر ذكاءً تُعرف باسم برنامج أتمتة SEO لتبسيط عمليات تحسين محركات البحث. نحن نقدم منصة Enterprise SEO لمساعدة العلامات التجارية على تعزيز تصنيف موقع الويب وزيادة الرؤية.
Contentoo
contentoo.com
أنشئ محتوى متطورًا مع أفضل 10% من منشئي المحتوى المستقلين، جنبًا إلى جنب مع تقنية لا مثيل لها ودعم تشغيلي على مستوى عالمي. بدأت شركة Contentoo في عام 2017 كمنصة تربط أفضل 10% من منشئي المحتوى بأقسام التسويق في الشركات (العالمية). اليوم، يضم مجتمعنا المستقل خبراء إستراتيجيين لتسويق المحتوى، ومتخصصين في تحسين محركات البحث (SEO)، ومسوقين للنمو، وغيرهم من العاملين المستقلين الذين يمكنهم مساعدتك في تسويق المحتوى الخاص بك من خلال منصتنا.
Quickblog
quickblog.co
يساعد Quickblog المدونين ووكالات المحتوى على إنشاء مدونات خالية من الأخطاء، ذات أولوية في التصنيف على Google، دون إنفاق ساعات و$$ على ترميز الموضوع أو تحريره أو تصميمه.
AutoWrite
autowrite.app
الذكاء الاصطناعي الذي يكتب محتوى SEO كاملًا يقرأ الإنسان. يعد AutoWrite أفضل مساعد AI لكتابة تحسين محركات البحث.