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برامج إنشاء المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - مونتسرات
يعمل برنامج إنشاء المحتوى على تمكين الأفراد والشركات من إنشاء وتوزيع محتوى مخصص لجمهور محدد. تسهل هذه الأدوات إنشاء أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك المقالات المكتوبة والتصميمات الجرافيكية ومقاطع الفيديو والكتيبات والمزيد. كما أنها تساعد في إدارة سير العمل والتعاون بين أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المشاركين في تطوير المحتوى. تأتي منتجات إنشاء المحتوى بأشكال مختلفة، تلبي احتياجات محددة أو تقدم إمكانات شاملة. على سبيل المثال، هناك منصات متخصصة في إنشاء الإعلانات أو مقاطع فيديو إنستغرام، بينما تتفوق منصات أخرى في إنتاج كتيبات تفاعلية واسعة النطاق. يمكن أن تركز هذه الحلول البرمجية على كتابة النصوص أو التصميم الجرافيكي أو إنتاج الفيديو، مما يمكّن الفرق أو الأفراد من إنشاء مواد ذات علامة تجارية وفقًا لمتطلباتهم. تلبي بعض الأدوات احتياجات إنشاء المحتوى المتخصص، مثل إنشاء الاختبارات والعروض التقديمية التفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض الشركات برامج تحتوي على ميزات إنشاء المحتوى الأساسية، حتى لو لم يكن إنشاء المحتوى هو وظيفتها الأساسية.
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TextCortex
textcortex.com
يجمع TextCortex بين خوارزميات NLG المتقدمة وممارسات التسويق المثبتة لإنشاء أفضل برامج الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص. تساعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدينا، التي تم تدريبها باستخدام مليارات الأسطر النصية، المسوقين ورجال الأعمال في التجارة الإلكترونية ومؤلفي النصوص على تحقيق المزيد من خلال المحتوى ...
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo هو منشئ فيديو صور رمزية مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومتوفر على أجهزة Windows وiOS وAndroid. قم بتحويل النص بسهولة إلى مقاطع فيديو احترافية للمتحدث الرسمي بأكثر من 120 صوتًا ولغة في دقائق.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
خدمات ترجمة الفيديو والدبلجة والاستنساخ الصوتي وخدمات تحويل النص إلى كلام المجانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يمكنك التوسع معنا إلى أكثر من 150 لغة لزيادة حجم جمهورك إلى 10 أضعاف دون عناء!
Addlly AI
addlly.ai
Addlly AI هو كاتب الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا ومولد منشورات الوسائط الاجتماعية وأداة التسويق. قم بتحويل موقع الويب الخاص بك والمدونات ووجودك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.
WriterX
writerx.co
WriterX هي أداة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة للمساعدة في مجموعة واسعة من مهام الكتابة. ويهدف إلى تبسيط عملية إنشاء المحتوى للمستخدمين من جميع المستويات، من المبتدئين إلى الكتاب المتمرسين. توفر الأداة مجموعة من الميزات، بما في ذلك الصياغة الآلية للمحتوى والكتابة الخالية من الأخطاء وخيارات ت...
NexMind
nexmind.ai
NexMind هو منشئ محتوى قائم على الذكاء الاصطناعي ومنصة أتمتة لتحسين محركات البحث. يقوم بإنشاء محتوى طويل وقصير محسّن في أقل من دقيقة باستخدام البرمجة اللغوية العصبية (NLP) والتوصيات الدلالية. عزز حركة المرور على موقع الويب وتفوق على منافسيك بمحتوى مخصص لجمهورك المستهدف. يعد NexMind الحل الأمثل ليس فق...
WriteTextAI
writetext.ai
تم تصميم WriteText.ai خصيصًا لـ WordPress/WooCommerce، وهو مكون إضافي يهدف إلى أتمتة إنشاء نص المنتج والأوصاف التعريفية. إنه يوفر تعدد الاستخدامات لإنشاء نص لمنتجات فردية أو منتجات متعددة بكميات كبيرة. ومن خلال تكامله السلس مع WordPress/WooCommerce، فإنه يوفر تجربة سهلة الاستخدام، خاصة للوافدين الجد...
AutoWrite
autowrite.app
الذكاء الاصطناعي الذي يكتب محتوى SEO كاملًا يقرأ الإنسان. يعد AutoWrite أفضل مساعد AI لكتابة تحسين محركات البحث.
StorifyMe
storifyme.com
نظام أساسي شامل لمشاركة المستخدم يوفر تنسيقات أصلية للجوال وملء الشاشة وغامرة لأي نظام أساسي للجوال أو موقع الويب. يمكّن StorifyMe العملاء من إنشاء ونشر قصص تفاعلية ومقاطع قصيرة ولقطات وإعلانات مخصصة للغاية ومذهلة بصريًا، والتي تجذب جمهورهم وتزيد التحويلات وتزيد الإيرادات. يعد StorifyMe Editor سهل ا...
TurboWrites
turbowrites.com
TurboWrites هي أداة لكتابة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء محتوى عالي الجودة وصديق لمحركات البحث (SEO) بسرعة وكفاءة. ويستخدم خوارزميات التعلم الآلي المتقدمة لإنشاء محتوى فريد وجذاب لمجموعة واسعة من الأغراض، مثل نسخ موقع الويب، ومنشورات المدونة، وتحديثات الوسائط الاجتماعية، والمزيد. باست...
Blog Cutter
blogcutter.com
عزز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك باستخدام مقالات الذكاء الاصطناعي وأدوات التدوين الخاصة بـ Blog Cutter. رفع مستوى رؤية موقعك. ابدأ اليوم!
Brojure
brojure.com
قم بإنشاء محتوى ومقترحات وعروض تقديمية جذابة والمزيد باستخدام Brojure، برنامج سرد القصص المرئية الأكثر سهولة. تسهل تصميمات قوالب Brojures والواجهة البسيطة إنشاء قصص مرئية جذابة ومشاركتها وتتبعها لعلامتك التجارية وعملائك - دون الحاجة إلى مصمم.
Contentoo
contentoo.com
أنشئ محتوى متطورًا مع أفضل 10% من منشئي المحتوى المستقلين، جنبًا إلى جنب مع تقنية لا مثيل لها ودعم تشغيلي على مستوى عالمي. بدأت شركة Contentoo في عام 2017 كمنصة تربط أفضل 10% من منشئي المحتوى بأقسام التسويق في الشركات (العالمية). اليوم، يضم مجتمعنا المستقل خبراء إستراتيجيين لتسويق المحتوى، ومتخصصين ...
The Happy Beavers
thehappybeavers.com
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي مع حلول تسويق المحتوى التي تقدمها The Happy Beavers. إنشاء وتحرير وترجمة محتوى عالي الجودة. تعزيز استراتيجية المحتوى الخاصة بك والتفاعل بشكل أكثر فعالية مع جمهورك. جرب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا اليوم لإنشاء محتوى أسرع وأعلى مستوى! * يستخدم أحدث المعلومات من...
Contentware
contentware.com
Contentware عبارة عن مُسرّع يعتمد على الذكاء الاصطناعي وينتج حملات تسويقية عالية التأثير في غضون دقائق. كل ذلك يلغي العملية الشاقة والمكثفة للعمالة لإنشاء الحملة. ما يميز Contentware هو أنه ينتج حملات كاملة (وليس النسخة فقط)، مما يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت لك ولفريقك. باستخدام الذكاء الاصطناعي ا...
Quickblog
quickblog.co
يساعد Quickblog المدونين ووكالات المحتوى على إنشاء مدونات خالية من الأخطاء، ذات أولوية في التصنيف على Google، دون إنفاق ساعات و$$ على ترميز الموضوع أو تحريره أو تصميمه.
Apester
apester.com
قم بتعزيز التسويق ومسار التحويل الخاص بك من خلال تجارب المحتوى التفاعلي التي تولد المزيد من العملاء المحتملين، وتجذب المستخدمين وتحولهم، وتعزز الاحتفاظ بهم.
Abun
abun.com
قل وداعًا لإنشاء المحتوى يدويًا وتحسين محركات البحث. مع Abun، يمكنك أتمتة سير عملك وإنشاء محتوى عالي الجودة ومحسّن لتحسين محركات البحث والذي يجذب الزيارات العضوية إلى موقع الويب الخاص بك. قم بالتسجيل للوصول المبكر الآن.
CarbonCopy
carboncopy.pro
Carboncopy هي أداة كاتبة تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد المسوقين والمدونين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي والشركات الناشئة على إنشاء نسخ وأوصاف المنتجات والمزيد!