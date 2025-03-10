برامج تحليل المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعمل برنامج تحليل المحتوى على تمكين المستخدمين من الحصول على رؤى شاملة حول كيفية تفاعل الموظفين والزوار مع المحتوى المنشور، بما في ذلك المدونات والمقالات والبودكاست. تتيح هذه التقنية، التي يشار إليها باسم ذكاء المحتوى، للمستخدمين الحصول على رؤية قيمة يمكن أن تفيد استراتيجيات المحتوى المستقبلية. توفر حلول تحليلات المحتوى مقاييس مختلفة، مثل مشاهدات الصفحة، والمشاركات، والنقرات الخارجية، وتصنيفات البحث، ومتوسط الوقت المستغرق في المنشورات الفردية، والأثر المالي للمحتوى. قد توفر هذه المنصات أيضًا بيانات إضافية، مثل توزيع نسبة المشاهدة بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، ورؤى حول صناعات محددة أو التركيبة السكانية للمشاهدين، وتحليلات لمكونات المحتوى الأكثر فعالية. غالبًا ما تتكامل برامج تحليل المحتوى مع برامج التحليلات الرقمية وبرامج التحليلات الاجتماعية أو تشترك في أوجه التشابه معها. من خلال الاستفادة من تحليلات المحتوى، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وتعزيز التفاعل مع جمهورهم المستهدف.
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SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Bitly
bitly.com
Bitly هو تطبيق لتقصير الروابط وإدارة الارتباطات، يُسهل مشاركة المعلومات عبر منصات متعددة مع ميزات تحليلات ودعم رموز QR مخصصة.
Ahrefs
ahrefs.com
AHREFS هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تساعد المستخدمين على تحليل المواقع، البحث عن الكلمات الرئيسية، ورصد الترتيب، وتحسين المحتوى.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.
Ubersuggest
neilpatel.com
يعمل تطبيق Ubersuggest على تحويل الزبائن المحتملين إلى زبائن راضين من خلال قنوات التحويل التلقائية. يساعد في تحسين استراتيجيات التسويق.
Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
Similarweb
similarweb.com
يوفر تطبيق سيميلاويب رؤى رقمية شاملة في التجارة الإلكترونية، مما يساعد في العثور على العملاء المحتملين وتحليل استراتيجيتهم الرقمية.
Rebrandly
rebrandly.com
REBRANDLY هي منصة لإدارة الروابط تسمح بتقصير وتخصيص الروابط مع دعم أدوات التحليل والتتبع، مما يساعد على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.
Seobility
seobility.net
Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.
Serpstat
serpstat.com
تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
تحسن تطبيق IO Technologies المحتوى وتساعد في زيادة القراء والعائدات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الحقيقي.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner هو أداة لتحسين محركات البحث توفر إمكانيات تحليل بيانات شاملة، مثل تتبع الكلمات الرئيسية وتحليل المنافسين وتحليل SEO الفني.
BL.INK
bl.ink
BL.INK هو تطبيق يقصر الروابط ويولد رموز QR، مما يسهل تتبع الروابط وإدارة الحملات الرقمية وتحليل البيانات بطريقة مرنة.
Anyword
anyword.com
Anyword هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في إنشاء محتوى تسويقي فعال ومتوافق عبر قنوات متعددة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Shakespeare
shakespeare.ai
تطبيق Shakespeare.Ai هو أداة تسويقية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الحملات الإعلانية، والاستهداف، وتحليل الأداء، وتوليد محتوى مؤثر.
WebCEO
webceo.com
WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
Readable
readable.com
Readability هي أداة لتحليل وتحسين قابلية قراءة المحتوى المكتوب، تدعم تنسيقات متعددة وتوفر ملاحظات فورية للمستخدمين.
Sniply
sniply.io
سنابلي هو أداة لتقصير الروابط، يتيح إضافة دعوات للعمل (CTAs) على المحتوى لتعزيز التفاعل والتحويل إلى مواقع الويب.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو تطبيق لإدارة تسويق المحتوى يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة وتحسين التعاون والأداء.
Botify
botify.com
تساعد تطبيق Botify الشركات على اكتشاف الفرص المفقودة وتحويلها إلى نتائج تجارية مربحة من خلال تقديم رؤى حول تحسين محركات البحث.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial هو منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين في قياس وتعزيز محتواهم عبر تتبع النشاط الاجتماعي وتحليل التفاعلات وتوفير تنبيهات تلقائية.
Matomo
matomo.org
Matomo هو منصة مفتوحة المصدر لتحليلات الويب، تتيح تتبع حركة المرور وسلوك المستخدم مع الحفاظ على خصوصية البيانات وملكيتها.
HoneyStack
hockeystack.com
هونيستاك هو أداة تحليلات تُستخدم في B2B لقياس وتحليل البيانات من منصات مختلفة لتحديد العوامل المؤثرة في المبيعات واتجاهات الشراء.
Clearscope
clearscope.io
ClearScope هي منصة لتحسين محتوى SEO باستخدام أدوات مبنية على AI لتساعد الكتاب على إنشاء محتوى ذو جودة عالية وتسهيل عملية الكتابة.
Marfeel
marfeel.com
مارفيل هو منصة تحليلات محتوى تساعد الناشرين على فهم حركة المرور وقرائهم والمشتركين، وتعزيز استراتيجيات المحتوى وتحسين المخرجات.
Contently
contently.com
تساعد تطبيق Contently العلامات التجارية على إنشاء وتوزيع محتوى جذاب يشيل القصص ويحقق النتائج من خلال منصة تسويق محتوى متكاملة.
Foleon
foleon.com
Foleon هو منصة لإنشاء محتوى تفاعلي يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي ورفع مستوى جودة المحتوى.
Conductor
conductor.com
كوندكتور هو منصة رائدة لتحسين محركات البحث والتسويق العضوي. تساعد العلامات التجارية على تحسين مواقعها لزيادة حركة المرور على الويب.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
Content Harmony
contentharmony.com
تطبيق Content Harmony يسهل إنشاء ملخصات تسويق المحتوى بسرعة أعلى، ويحلل نية البحث، الكلمات الرئيسية، ويعزز تحسين محركات البحث.
DemandJump
demandjump.com
تطبيق DemandJump يساعدك في إنشاء محتوى دقيق لزيادة ترتيبك على الصفحة الأولى وتحقيق نتائج أفضل باستخدام ملخصات سيو جاهزة.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content منصة لإنشاء وإدارة المحتوى التسويقي، تدعم توليد المحتوى وأدوات التعاون للمساعدة في تحسين الإنتاجية وضمان الجودة.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
تطبيق Arena Calibrate يوفر برامج تقارير شاملة عبر المنصات مع دعم بياني متقدم لتحسين فهم البيانات المتعلقة بالتسويق والمبيعات والتحليلات.
Momently
momently.com
تطبيق Momently يتيح لك إنشاء تقارير مخصصة لحملاتك بسهولة وسرعة، ويستخدم تحليلات المحتوى وواجهات برمجة التطبيقات للتفاعل مع القراء.
Epilocal
epilocal.com
تقدم تطبيق Epilocal أدوات ربط البيانات وأدوات أتمتة تساعد الشركات في توسيع نطاق عمليات المحتوى بشكل فعال وبأسعار معقولة.
NPAW
npaw.com
NPAW هو تطبيق يقدم تحليلات الفيديو في الوقت الحقيقي لتحسين تجربة المشاهد، أداء المحتوى وكفاءة الإعلانات عبر منصات البث.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
DISQO
disqo.com
DIQO هي منصة CX لفهم تجربة كل عميل. تثق الشركات في DIQO لاتخاذ قرارات أفضل لكل عميل ونقطة اتصال ونتائج. يتم دعم قياس إعلانات DIQO وتعليقات العملاء ومنتجات وصول الجمهور بواسطة ملايين المستهلكين على أكبر منصة لبيانات المستهلك في الصناعة. تم تصنيف DIQO ضمن قائمة Deloitte’s Fast 500 وأفضل أماكن العمل بحسب Ad Age، وقد فازت بجوائز قياس الإعلانات من وسائط Digiday وCynopsis.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest عبارة عن منصة تساعدك على التحكم في كل جانب من جوانب تواجدك عبر الإنترنت. بفضل النظام الأساسي سهل الاستخدام الذي يمنعك من الخلط بين 15 أداة إدارية مختلفة، فإننا نبسط مهامك. من أجل إعطائك صورة شاملة عن أدائك، يجمع UrbiQuest كل المعلومات ذات الصلة. يتم تحليل وشرح كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق بالأمن أو الشبكات الاجتماعية أو إدارة مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك تقريراً مفصلاً عن نشاطك الأسبوعي. علاوة على ذلك، نقدم أيضًا جلسات تدريب مخصصة إذا كنت ترغب في التقدم.
Revuze
revuze.it
Revuze هي شركة رائدة في تحليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمراجعات عبر الإنترنت، مما أحدث ثورة في مشهد رؤى المستهلك. بفضل سنوات من الخبرة في الاستفادة من تدريب LLM، يفتح Revuze الإمكانات الكاملة للرؤى من المشترين المعتمدين عبر مصادر التجارة الإلكترونية المتعددة. تعمل حلولها المتطورة على تمكين الشركات من دمج تحليلات المراجعة بسلاسة في عمليات التسويق والمنتجات الخاصة بها، مما يتيح اتخاذ القرارات الإستراتيجية. ومن خلال البيانات عالية الجودة والتنبؤات الثاقبة والإمكانات القابلة للتطوير عبر المصادر والمناطق، فإنه يوفر تحليلًا في الوقت الفعلي باستخدام ميزات بديهية ولوحات معلومات ديناميكية وتقارير شاملة. من جمع البيانات إلى التصور النهائي، تضمن حلول Revuze الشاملة إمكانية التنقل في المشهد المتغير بسرعة لفئاتك واتخاذ قرارات يومية تعتمد على البيانات بثقة. اكتشف قوة Revuze، GPT لصناعة رؤى المستهلك، واكتسب فهمًا أعمق لعملائك ومنافسيك.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
Bigtincan
bigtincan.com
تساعد Bigtincan العلامات التجارية الرائدة في العالم على تسهيل تجربة الشراء في المستقبل. تم تصميم كل ما نقدمه ليكون ذكيًا ومرنًا وسهل التكيف مع العمليات التجارية الفريدة مع تجارب مخصصة للغاية يحبها الأشخاص والعلامات التجارية. نحن في مهمة تتمثل في مساعدة الشركات على تقديم تجارب شراء ذات علامات تجارية جذابة وشخصية وتوفر قيمة وتوجه الأشخاص إلى أفضل القرارات بثقة. تثق الشركات المبتكرة مثل Nike وGuess وPrudential وStarwood Hotels في Bigtincan لتمكين الفرق التي تتعامل مع العملاء من إعداد تجربة الشراء لعملائها والمشاركة فيها وقياسها وتحسينها باستمرار.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly عبارة عن منصة تحليلية مصممة للمحتوى ومصممة مع الاعتقاد بأن الشركات الأكثر نجاحًا هي تلك التي لديها أفضل محتوى. لكن الفوز في عالم المحتوى الرقمي ليس بالأمر السهل. أنت بحاجة إلى إنشاء حلقات تعليقات والاستماع، من خلال البيانات، إلى ما يخبرك به جمهورك. من خلال 30 مقياسًا فريدًا للاهتمام وتتبع المشتركين وتقسيم الجمهور، يمكن لمنشئي المحتوى والمحللين والمحررين والمسوقين ومحترفي الاتصالات استخدام Parse.ly من أجل: - تنمية أعمالهم وتحسين المقاييس الرئيسية مثل مشاركة القراء والتحويلات والاحتفاظ بهم من خلال البيانات -رؤى مدفوعة. - التصرف بناءً على رؤى الجمهور الفورية في الوقت الفعلي أو تحليل البيانات التاريخية للحصول على صورة واضحة للماضي والتخطيط للمستقبل. من خلال منصة التخصيص المضمنة، يمكن لفرق المنتج استخدام Parse.ly لإنشاء تجارب محتوى ديناميكية مدعومة بالبيانات ومخصصة بواسطة المستخدمين على موقع الويب الخاص بهم وفي نظام إدارة المحتوى (CMS) أو WCM الخاص بهم. من خلال نظام تدفق البيانات الخاص بنا، يمكن لعلماء ومهندسي البيانات استخدام بيانات تدفق النقرات الغنية لدينا لقضاء وقت أقل في البنية التحتية للبيانات ومزيد من الوقت في تحليل البيانات والرؤى. يعمل Parse.ly مع أكثر من 300 شركة مؤسسية باستخدام البنية التحتية الموثوقة للبيانات: - تكنولوجيا الويب المتميزة رقم 4 الأكثر تثبيتًا على نطاق واسع على المواقع ذات حركة المرور العالية (وفقًا لـ BuildWith). - يتم استخدام Parse.ly من قبل شركات الإعلام والترفيه الرائدة، والعلامات التجارية DTC، وشركات Fortune 500، وشركات المؤسسات B2B، وأي شخص يعتقد أن المحتوى يمكنه دفع أعماله إلى الأمام.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاستفادة من البيانات من الإعلانات التي يتم بثها وربطها بتحليلات مواقع الويب الخاصة بالمعلنين. باستخدام Attribute، يمكن لمذيعي الوسائط إظهار قيمتهم الرقمية لحملات البث، مما يؤدي إلى زيادة رضا المعلنين وزيادة الإيرادات. رؤى سريعة - جمع وعرض بيانات الحملة الغنية والقوية في الوقت الفعلي تقريبًا. إعداد مرن - قابل للتخصيص لكل عميل ومعلن وحملة. لوحة معلومات مرئية للغاية - توفر تصورات بسيطة وقابلة للمشاركة لبيانات الإحالة. تعرف على المزيد على https://www.veritone. كوم/التطبيقات/السمة.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
Vestorly
vestorly.com
Vestorly هو تطبيق لإدارة المحتوى يستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتخصيص المحتوى للأفراد في الوقت المناسب، مما يساعد المهنيين على التواصل بشكل فعال مع جمهورهم.
QuickFrame
quickframe.com
يمكّن QuickFrame من MNTN كل مؤسسة من التنافس في عالم الفيديو أولاً من خلال تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء الفيديو الأصلي. تعمل منصة Global Video Hub™ الخاصة بنا على زيادة عائد الاستثمار لمحتوى الفيديو إلى الحد الأقصى عن طريق فتح الفيديو المستند إلى البيانات والذي يتم إنشاؤه بكفاءة لكل نظام أساسي وهدف حملة وأسلوب. تم إنشاء أكثر من 65000 مقطع فيديو على Global Video Hub للعلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Colgate-Palmolive وHasbro وSelf وBen Bridge Jewellers. يعد QuickFrame شريكًا رسميًا لـ Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnap وPinterest وLinkedIn وMNTN وRoku.
Pressboard
pressboardmedia.com
أدوات حائزة على جوائز لمنشئي المحتوى. أنت تقوم بإنشاء محتوى مذهل، وأدواتنا تقوم بالباقي. يمنحك Pressboard تقارير بنفس قوة المحتوى الخاص بك. انتقل من إطلاق المحتوى إلى مشاركة التقارير المباشرة في دقائق، بدلاً من أيام. يجمع Pressboard Studio بين أهم بياناتك في تقارير حية جميلة ومخصصة وقابلة للمشاركة. - اجمع كل بياناتك معًا - أذهل عملائك بتقارير قابلة للمشاركة - قم بإدارة مئات الحملات في وقت واحد والتي يثق بها الآلاف من كبار الناشرين والمؤثرين في العالم بما في ذلك NBCUniversal وUSA TODAY وThe New York Times.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai ليس مجرد ذكاء اصطناعي. تدمج حلولنا المصممة خصيصًا للناشرين بين الخبرة والتكنولوجيا لتقديم منتجات تعمل على تبسيط بيانات الأعمال وتوفير الرؤى وتحسين الإيرادات. يجمع منتجنا الأساسي بين التقنيات المبتكرة في ذكاء الأعمال وتوليد اللغات الطبيعية والخبرة في صناعة الوسائط لتقديم حل تحليلي متطور لمنشئي المحتوى. Spiny Trends هو الذراع الإعلامي لـ Spiny.ai، حيث يقدم الأخبار والتحليلات بتنسيق ذكي وسهل الفهم دون تحيز أو رأي.
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعد Event Registry منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
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