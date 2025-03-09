ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يعمل برنامج تحليل المحتوى على تمكين المستخدمين من الحصول على رؤى شاملة حول كيفية تفاعل الموظفين والزوار مع المحتوى المنشور، بما في ذلك المدونات والمقالات والبودكاست. تتيح هذه التقنية، التي يشار إليها باسم ذكاء المحتوى، للمستخدمين الحصول على رؤية قيمة يمكن أن تفيد استراتيجيات المحتوى المستقبلية. توفر حلول تحليلات المحتوى مقاييس مختلفة، مثل مشاهدات الصفحة، والمشاركات، والنقرات الخارجية، وتصنيفات البحث، ومتوسط الوقت المستغرق في المنشورات الفردية، والأثر المالي للمحتوى. قد توفر هذه المنصات أيضًا بيانات إضافية، مثل توزيع نسبة المشاهدة بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، ورؤى حول صناعات محددة أو التركيبة السكانية للمشاهدين، وتحليلات لمكونات المحتوى الأكثر فعالية. غالبًا ما تتكامل برامج تحليل المحتوى مع برامج التحليلات الرقمية وبرامج التحليلات الاجتماعية أو تشترك في أوجه التشابه معها. من خلال الاستفادة من تحليلات المحتوى، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وتعزيز التفاعل مع جمهورهم المستهدف.
إرسال تطبيق جديد
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest عبارة عن منصة تساعدك على التحكم في كل جانب من جوانب تواجدك عبر الإنترنت. بفضل النظام الأساسي سهل الاستخدام الذي يمنعك من الخلط بين 15 أداة إدارية مختلفة، فإننا نبسط مهامك. من أجل إعطائك صورة شاملة عن أدائك، يجمع UrbiQuest كل المعلومات ذات الصلة. يتم تحليل وشرح كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق بالأمن أو الشبكات الاجتماعية أو إدارة مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك تقريراً مفصلاً عن نشاطك الأسبوعي. علاوة على ذلك، نقدم أيضًا جلسات تدريب مخصصة إذا كنت ترغب في التقدم.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
Seobility
seobility.net
Seobility هو أداة شاملة لتحسين محركات البحث، تقدم تدقيقات على الصفحة، تحليل الروابط، تتبع المواقع والكلمات الرئيسية لتحسين ترتيب المواقع.
Hushly
hushly.com
Hushly هو تطبيق لتحسين تجارب العملاء من خلال تخصيص المحتوى وتحليل سلوك الجمهور لرفع معدلات المشاركة والتحويل.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب وتنظيم الرحلات التسويقية يساعد الشركات على تحسين تجربة العملاء وزيادة الأداء من خلال التحليلات المتقدمة.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاستفادة من البيانات من الإعلانات التي يتم بثها وربطها بتحليلات مواقع الويب الخاصة بالمعلنين. باستخدام Attribute، يمكن لمذيعي الوسائط إظهار قيمتهم الرقمية لحملات البث، مما يؤدي إلى زيادة رضا المعلنين وزيادة الإيرادات. رؤى سريعة - جمع وعرض بيانات الحملة الغنية والقوية في الوقت الفعلي تقريبًا. إعداد مرن - قابل للتخصيص لكل عميل ومعلن وحملة. لوحة معلومات مرئية للغاية - توفر تصورات بسيطة وقابلة للمشاركة لبيانات الإحالة. تعرف على المزيد على https://www.veritone. كوم/التطبيقات/السمة.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
DemandJump
demandjump.com
يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.
Marfeel
marfeel.com
مارفيل هو منصة تحليلات محتوى تساعد الناشرين على فهم حركة المرور وقرائهم والمشتركين، وتعزيز استراتيجيات المحتوى وتحسين المخرجات.
Digivizer
digivizer.com
Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة بشأن البيانات حول مكان استثمار أموالهم وطاقتهم. تقدم Digivizer خطة مجانية ومجموعة متنوعة من الخطط المدفوعة الأخرى بما في ذلك ميزات أكثر تقدمًا لإعداد تقارير المؤثرين والوكالات والفرق متعددة التخصصات، ولديها خيار يناسب جميع الشركات من كل الشكل والحجم. يمكنك مقارنة هذه الخطط والادراجات في قسم التسعير أدناه. لماذا تختار التحويل الرقمي؟ نحن رواد السوق في القدرة على تحمل التكاليف لما تقدمه منصتنا. مع توفر كل وسائل التواصل الاجتماعي ومدير الإعلانات وأداة الويب تقريبًا كعمليات تكامل، يمكنك الحصول على عرض كامل 360* لأداء التسويق الرقمي الخاص بك. Team Digi هم المدافعون الشخصيون عن كل ما يتعلق بالتسويق الاجتماعي والرقمي. يقدم المتخصصون لدينا دعمًا فرديًا وجماعيًا حول تفاصيل المنتج وجلسات الرؤية والاستراتيجية وإعداد التقارير؛ نحن متواجدون دائمًا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من منتجاتنا واستراتيجيتك التسويقية بأي طريقة ممكنة.
Conductor
conductor.com
تعتبر شركة Conductor إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق العضوي. تم تصميم منصة تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى الخاصة بشركة Conductor لمساعدة العلامات التجارية على ضمان تحسين موقع الويب الخاص بها تقنيًا للتصنيف على محركات البحث، وتحسين الصفحات الحالية، وإنشاء محتوى جديد يزيد من حركة مرور الويب العضوية. يساعد موصل المسوقين على فهم احتياجات العملاء وسلوك البحث، مما يمكّن الفرق متعددة الوظائف من اتخاذ إجراءات بشأن استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بهم. أطلق التقرير الرباعي لبيانات تحسين محركات البحث لعام 2022 الصادر عن SoftwareReviews على شركة Conductor لقب القائد بين حلول تحسين محركات البحث والبطل في تقرير البصمة العاطفية لتحسين محركات البحث لعام 2022. حصل موصل أيضًا على أعلى الدرجات في تقييم The Forrester Wave: SEO Platform 2020 وحصل على أعلى الدرجات في 9 من أصل 11 فئة. يشمل عملاء شركة Conductor ذوو التفكير المستقبلي Citi وSiemens وMicrosoft.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly عبارة عن منصة تحليلية مصممة للمحتوى ومصممة مع الاعتقاد بأن الشركات الأكثر نجاحًا هي تلك التي لديها أفضل محتوى. لكن الفوز في عالم المحتوى الرقمي ليس بالأمر السهل. أنت بحاجة إلى إنشاء حلقات تعليقات والاستماع، من خلال البيانات، إلى ما يخبرك به جمهورك. من خلال 30 مقياسًا فريدًا للاهتمام وتتبع المشتركين وتقسيم الجمهور، يمكن لمنشئي المحتوى والمحللين والمحررين والمسوقين ومحترفي الاتصالات استخدام Parse.ly من أجل: - تنمية أعمالهم وتحسين المقاييس الرئيسية مثل مشاركة القراء والتحويلات والاحتفاظ بهم من خلال البيانات -رؤى مدفوعة. - التصرف بناءً على رؤى الجمهور الفورية في الوقت الفعلي أو تحليل البيانات التاريخية للحصول على صورة واضحة للماضي والتخطيط للمستقبل. من خلال منصة التخصيص المضمنة، يمكن لفرق المنتج استخدام Parse.ly لإنشاء تجارب محتوى ديناميكية مدعومة بالبيانات ومخصصة بواسطة المستخدمين على موقع الويب الخاص بهم وفي نظام إدارة المحتوى (CMS) أو WCM الخاص بهم. من خلال نظام تدفق البيانات الخاص بنا، يمكن لعلماء ومهندسي البيانات استخدام بيانات تدفق النقرات الغنية لدينا لقضاء وقت أقل في البنية التحتية للبيانات ومزيد من الوقت في تحليل البيانات والرؤى. يعمل Parse.ly مع أكثر من 300 شركة مؤسسية باستخدام البنية التحتية الموثوقة للبيانات: - تكنولوجيا الويب المتميزة رقم 4 الأكثر تثبيتًا على نطاق واسع على المواقع ذات حركة المرور العالية (وفقًا لـ BuildWith). - يتم استخدام Parse.ly من قبل شركات الإعلام والترفيه الرائدة، والعلامات التجارية DTC، وشركات Fortune 500، وشركات المؤسسات B2B، وأي شخص يعتقد أن المحتوى يمكنه دفع أعماله إلى الأمام.
Bigtincan
bigtincan.com
تساعد Bigtincan العلامات التجارية الرائدة في العالم على تسهيل تجربة الشراء في المستقبل. تم تصميم كل ما نقدمه ليكون ذكيًا ومرنًا وسهل التكيف مع العمليات التجارية الفريدة مع تجارب مخصصة للغاية يحبها الأشخاص والعلامات التجارية. نحن في مهمة تتمثل في مساعدة الشركات على تقديم تجارب شراء ذات علامات تجارية جذابة وشخصية وتوفر قيمة وتوجه الأشخاص إلى أفضل القرارات بثقة. تثق الشركات المبتكرة مثل Nike وGuess وPrudential وStarwood Hotels في Bigtincan لتمكين الفرق التي تتعامل مع العملاء من إعداد تجربة الشراء لعملائها والمشاركة فيها وقياسها وتحسينها باستمرار.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
Revuze
revuze.it
Revuze هي شركة رائدة في تحليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمراجعات عبر الإنترنت، مما أحدث ثورة في مشهد رؤى المستهلك. بفضل سنوات من الخبرة في الاستفادة من تدريب LLM، يفتح Revuze الإمكانات الكاملة للرؤى من المشترين المعتمدين عبر مصادر التجارة الإلكترونية المتعددة. تعمل حلولها المتطورة على تمكين الشركات من دمج تحليلات المراجعة بسلاسة في عمليات التسويق والمنتجات الخاصة بها، مما يتيح اتخاذ القرارات الإستراتيجية. ومن خلال البيانات عالية الجودة والتنبؤات الثاقبة والإمكانات القابلة للتطوير عبر المصادر والمناطق، فإنه يوفر تحليلًا في الوقت الفعلي باستخدام ميزات بديهية ولوحات معلومات ديناميكية وتقارير شاملة. من جمع البيانات إلى التصور النهائي، تضمن حلول Revuze الشاملة إمكانية التنقل في المشهد المتغير بسرعة لفئاتك واتخاذ قرارات يومية تعتمد على البيانات بثقة. اكتشف قوة Revuze، GPT لصناعة رؤى المستهلك، واكتسب فهمًا أعمق لعملائك ومنافسيك.
RELAYTO
relayto.com
Relayto هو تطبيق لإنشاء محتوى تفاعلي من مستندات مثل PDFs والعروض التقديمية، مما يعزز تجربة المستخدم وتحليلات التفاعل.
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
DISQO
disqo.com
DIQO هي منصة CX لفهم تجربة كل عميل. تثق الشركات في DIQO لاتخاذ قرارات أفضل لكل عميل ونقطة اتصال ونتائج. يتم دعم قياس إعلانات DIQO وتعليقات العملاء ومنتجات وصول الجمهور بواسطة ملايين المستهلكين على أكبر منصة لبيانات المستهلك في الصناعة. تم تصنيف DIQO ضمن قائمة Deloitte’s Fast 500 وأفضل أماكن العمل بحسب Ad Age، وقد فازت بجوائز قياس الإعلانات من وسائط Digiday وCynopsis.
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعد Event Registry منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
Momently
momently.com
أنشئ تقارير مخصصة لحملاتك التي تحمل علامتك التجارية أو التي ترعاها في ثوانٍ. استخدم تحليلات المحتوى وواجهات برمجة التطبيقات لجذب القراء من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai ليس مجرد ذكاء اصطناعي. تدمج حلولنا المصممة خصيصًا للناشرين بين الخبرة والتكنولوجيا لتقديم منتجات تعمل على تبسيط بيانات الأعمال وتوفير الرؤى وتحسين الإيرادات. يجمع منتجنا الأساسي بين التقنيات المبتكرة في ذكاء الأعمال وتوليد اللغات الطبيعية والخبرة في صناعة الوسائط لتقديم حل تحليلي متطور لمنشئي المحتوى. Spiny Trends هو الذراع الإعلامي لـ Spiny.ai، حيث يقدم الأخبار والتحليلات بتنسيق ذكي وسهل الفهم دون تحيز أو رأي.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Clearscope
clearscope.io
ClearScope هي منصة لتحسين محتوى SEO باستخدام أدوات مبنية على AI لتساعد الكتاب على إنشاء محتوى ذو جودة عالية وتسهيل عملية الكتابة.
NPAW
npaw.com
تفتخر NPAW بتقديم مجموعة حلول التحليلات الخاصة بها. منصة قوية وبديهية لتحليلات الفيديو والتطبيقات في الوقت الفعلي تم إعدادها لإحداث ثورة في صناعة ذكاء الفيديو، مما يسمح لشركات OTT وشركات الاتصالات وشركات الإعلام والمذيعين بترجمة مليارات نقاط البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ لمراقبتها وتحليلها والاستفادة منها، كل ذلك أثناء مشاهدة المستخدمين. في صناعة البث المباشر سريعة التطور، تواجه الشركات التي تقدم المحتوى للمستخدمين مشكلة خطيرة: الافتقار إلى الرؤية حول سلسلة تسليم المحتوى المعقدة للغاية. كيف يمكنهم الرد على إحباط المستخدم إذا كانوا لا يعرفون ما الخطأ الذي حدث؟ كيف يمكنهم الاستجابة لتطور اتجاهات الاستهلاك حسب الجهاز إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى هذه البيانات؟ يوفر NPAW Suite لموفري الفيديو نظرة عامة شاملة على تجربة البث للمستخدمين النهائيين في الوقت الفعلي، والتكامل مع اللاعبين للحصول على البيانات الأولية المهمة، وترجمتها إلى لوحات معلومات قابلة للتخصيص وسهلة القراءة والتي لا تزود الشركات بجميع البيانات التي تحتاجها فحسب. قد يحتاجون إليه، ولكن أيضًا اسمح لهم بفهمه والتصرف بناءً عليه بطريقة ذات معنى. كان التحدي الذي واجهنا هو تطوير منتجنا الذي يمكنه تحويل المعلومات المعقدة للغاية إلى نظام تصميم مرئي بديهي بدرجة كافية للسماح للعملاء بتحديد وإنشاء وتكديس أنماطهم الخاصة من مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس والأبعاد بناءً على بيانات خدمتهم الفردية. من خلال العمل بشكل وثيق مع العملاء والتكرار دائمًا نحو إصدار أفضل من منتجنا، تمكنا من إنشاء لغة تصميم مرئية بسيطة بما يكفي لتمكين المستخدمين من الحصول على رؤية البيانات التي يحتاجون إليها.
Pressboard
pressboardmedia.com
أدوات حائزة على جوائز لمنشئي المحتوى. أنت تقوم بإنشاء محتوى مذهل، وأدواتنا تقوم بالباقي. يمنحك Pressboard تقارير بنفس قوة المحتوى الخاص بك. انتقل من إطلاق المحتوى إلى مشاركة التقارير المباشرة في دقائق، بدلاً من أيام. يجمع Pressboard Studio بين أهم بياناتك في تقارير حية جميلة ومخصصة وقابلة للمشاركة. - اجمع كل بياناتك معًا - أذهل عملائك بتقارير قابلة للمشاركة - قم بإدارة مئات الحملات في وقت واحد والتي يثق بها الآلاف من كبار الناشرين والمؤثرين في العالم بما في ذلك NBCUniversal وUSA TODAY وThe New York Times.
Epilocal
epilocal.com
توفر Epilocal موصلات البيانات وأدوات التشغيل الآلي التي تمكن الشركات من توسيع نطاق عمليات المحتوى الخاصة بها وأتمتتها بسعر مناسب.
Content Harmony
contentharmony.com
تطبيق Content Harmony يسهل إنشاء ملخصات تسويق المحتوى بسرعة أعلى، ويحلل نية البحث، الكلمات الرئيسية، ويعزز تحسين محركات البحث.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين على قياس أفضل محتوى لديهم والترويج له وتضخيمه. تعمل GetSocial مع أكثر من 150.000 موقع ويب حول العالم ولديها عملاء متميزون مثل Adobe وSky وWWF. قامت GetSocial بتطوير العناصر الأربعة للإطار الاجتماعي <> تفعيل * يتتبع GetSocial 100% من النشاط الاجتماعي لموقع الويب الخاص بك. * كشف GetSocial عن حركة مرور الرسائل الاجتماعية والخاصة المظلمة. ✭ تحليل * يقوم GetSocial بتحليل كل تفاعل اجتماعي على موقعك * يسجل GetSocial كل قصة من قصص المحتوى الخاصة بك من حيث الانتشار * يكتشف GetSocial المحتوى الأكثر انتشارًا لديك <> تلقائي * يوفر لك GetSocial تنبيهات تلقائية للمحتوى الفيروسي * يساعدك GetSocial على نشر القصة الصحيحة، على القناة المناسبة، في اللحظة المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الوصول <> السمة * يمنحك GetSocial تعليقات مبنية على الأفكار لمساعدتك في الترويج لأفضل محتوى لديك
QuickFrame
quickframe.com
يمكّن QuickFrame من MNTN كل مؤسسة من التنافس في عالم الفيديو أولاً من خلال تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء الفيديو الأصلي. تعمل منصة Global Video Hub™ الخاصة بنا على زيادة عائد الاستثمار لمحتوى الفيديو إلى الحد الأقصى عن طريق فتح الفيديو المستند إلى البيانات والذي يتم إنشاؤه بكفاءة لكل نظام أساسي وهدف حملة وأسلوب. تم إنشاء أكثر من 65000 مقطع فيديو على Global Video Hub للعلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Colgate-Palmolive وHasbro وSelf وBen Bridge Jewellers. يعد QuickFrame شريكًا رسميًا لـ Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnap وPinterest وLinkedIn وMNTN وRoku.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل بيانات ETL على مستوى المؤسسة، وتخزين البيانات القابلة للتطوير، وتصور البيانات المتوافقة مع الأعمال والمصمم لاستيعاب أي سيناريو خاص بالعمل أو بيانات العميل وتكوين التقارير الداخلية/الخارجية. يتمتع شركاؤنا براحة البال مع مديري الحسابات المخصصين وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد تحليلي شريك لفريقهم. ببساطة، نحن نضمن تحقيق رؤيتك المثالية في إعداد التقارير باستمرار. تحظى Arena Calibrate بثقة العلامات التجارية والوكالات، بما في ذلك Amex وGentle Dental وNational Golf Foundation وProud Moments ABA وRFPIO وEntrust وHyster-Yale وAirgap وForth. تعرف على المزيد حول Arena Calibrate أدناه: - يوفر برنامج BI الشامل والمتكامل مصدرًا واحدًا لإعداد التقارير الحقيقة عبر الإعلانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحليلات مواقع الويب، وجنرال الطلب، والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء/المبيعات، ومجالات البيانات الأخرى. - تخزين بيانات قابلة للتطوير لعملك أو عملائك. - أكثر من 40 موصل توصيل وتشغيل + خطوط أنابيب بيانات آلية. - يدمج بسلاسة البيانات غير المتصلة بالإنترنت أو غيرها من البيانات التي لا يتوفر بها موصل. - مزج البيانات ومواءمتها المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية، مع دعم تنظيف البيانات القيمة والنظافة لضمان دقة التقارير. - يسمح لك بفهم الحالة العامة لمسار التسويق الخاص بك بسرعة وزيادة التأثير على توليد العملاء المحتملين وMQLs وSQLs وCAC وROAS. - مديرو حسابات مناسبون للميزانية وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد ذكاء الأعمال الشريك لفريقك أو وكالتك. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.calibrate.thearena.ai
SEMrush
semrush.com
Semrush هو منصة لإدارة الظهور الرقمي تساعد الشركات في تحسين محركات البحث والإعلانات وإدارة المحتوى عبر الإنترنت وتحليل المنافسين.
Akamai
akamai.com
Akamai هو مزود رائد لشبكة توصيل المحتوى (CDN) وخدمات السحابة، يركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت من خلال تسريع توصيل المحتوى وتأمينه.
Anyword
anyword.com
Anyword هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة المسوقين في إنشاء محتوى تسويقي فعال ومتوافق عبر قنوات متعددة.
Bitly
bitly.com
Bitly هو تطبيق لتقصير الروابط وإدارة الارتباطات، يُسهل مشاركة المعلومات عبر منصات متعددة مع ميزات تحليلات ودعم رموز QR مخصصة.
BL.INK
bl.ink
BL.INK هو تطبيق يقصر الروابط ويولد رموز QR، مما يسهل تتبع الروابط وإدارة الحملات الرقمية وتحليل البيانات بطريقة مرنة.
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال أتمتة مهام تحسين محركات البحث الهامة.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هو تطبيق لتحليل بيانات المحتوى في الوقت الفعلي، يساعد الناشرين على فهم تفاعل الجمهور مع محتواهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
Contently
contently.com
تساعد تطبيق Contently العلامات التجارية على إنشاء وتوزيع محتوى جذاب يشيل القصص ويحقق النتائج من خلال منصة تسويق محتوى متكاملة.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو تطبيق لتحويل PDFs إلى منشورات تفاعلية عبر الإنترنت، داعماً إنشاء محتوى رقمي مع عناصر متعددة ودعم التحليلات.
Foleon
foleon.com
Foleon هو منصة لإنشاء محتوى تفاعلي يساعد الشركات على تحسين استراتيجيات التسويق الرقمي ورفع مستوى جودة المحتوى.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Issuu
issuu.com
ISSUU هي منصة للنشر الرقمي تسمح بتحويل مستندات PDF إلى محتوى تفاعلي مثل المجلات وFlipbooks، مع أدوات لتحليل سلوك القراء.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Rebrandly
rebrandly.com
REBRANDLY هي منصة لإدارة الروابط تسمح بتقصير وتخصيص الروابط مع دعم أدوات التحليل والتتبع، مما يساعد على تعزيز الوعي بالعلامة التجارية.
SE Ranking
seranking.com
SE Ranking هو أداة SEO شاملة تساعد الوكالات والمتخصصين في تحسين محركات البحث من خلال تقديم أدوات لأبحاث الكلمات الرئيسية، والتدقيق الفني، وتحليل الروابط.
Ahrefs
ahrefs.com
AHREFS هي أداة شاملة لتحسين محركات البحث (SEO) تساعد المستخدمين على تحليل المواقع، البحث عن الكلمات الرئيسية، ورصد الترتيب، وتحسين المحتوى.
Serpstat
serpstat.com
تقدم Serpstat أداة شاملة لتحسين محركات البحث، حيث تساعد المستخدمين على تحليل المنافسين، تحسين المحتوى، وتتبع الأداء الرقمي.
Silktide
silktide.com
تساعد منصة Silktide المستخدمين في تحسين مواقعهم من خلال اختبار إمكانية الوصول، وتحسين المحتوى، وأدوات التسويق الرقمي.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Sniply
sniply.io
سنابلي هو أداة لتقصير الروابط، يتيح إضافة دعوات للعمل (CTAs) على المحتوى لتعزيز التفاعل والتحويل إلى مواقع الويب.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو تطبيق لإدارة تسويق المحتوى يساعد الفرق على إنشاء وتوزيع المحتوى عبر قنوات متعددة وتحسين التعاون والأداء.
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
WebCEO
webceo.com
WebCEO هو منصة تسويق إلكتروني تقدم 23 أداة لتحسين محركات البحث، تحليل المجالات، وتتبع الروابط، بالإضافة إلى إدارة الوسائط الاجتماعية وتحسين PPC.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
Shakespeare
shakespeare.ai
تطبيق Shakespeare.Ai هو أداة تسويقية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين الحملات الإعلانية، والاستهداف، وتحليل الأداء، وتوليد محتوى مؤثر.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج لإدارة المحتوى يمكّن فرق المبيعات والتسويق من تخزين وتنظيم وتوزيع وتتبع المحتوى وتحليل تفاعل العملاء.
Readable
readable.com
Readability هي أداة لتحليل وتحسين قابلية قراءة المحتوى المكتوب، تدعم تنسيقات متعددة وتوفر ملاحظات فورية للمستخدمين.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سوق للمواهب بقيادة الخبراء. استفد من النظام الأساسي لتصور وإنشاء وإدارة وتوزيع وقياس تسويق المحتوى الخاص بك، تحت سقف واحد.
© 2025 WebCatalog, Inc.