برامج تحليل المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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يعمل برنامج تحليل المحتوى على تمكين المستخدمين من الحصول على رؤى شاملة حول كيفية تفاعل الموظفين والزوار مع المحتوى المنشور، بما في ذلك المدونات والمقالات والبودكاست. تتيح هذه التقنية، التي يشار إليها باسم ذكاء المحتوى، للمستخدمين الحصول على رؤية قيمة يمكن أن تفيد استراتيجيات المحتوى المستقبلية. توفر حلول تحليلات المحتوى مقاييس مختلفة، مثل مشاهدات الصفحة، والمشاركات، والنقرات الخارجية، وتصنيفات البحث، ومتوسط الوقت المستغرق في المنشورات الفردية، والأثر المالي للمحتوى. قد توفر هذه المنصات أيضًا بيانات إضافية، مثل توزيع نسبة المشاهدة بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، ورؤى حول صناعات محددة أو التركيبة السكانية للمشاهدين، وتحليلات لمكونات المحتوى الأكثر فعالية. غالبًا ما تتكامل برامج تحليل المحتوى مع برامج التحليلات الرقمية وبرامج التحليلات الاجتماعية أو تشترك في أوجه التشابه معها. من خلال الاستفادة من تحليلات المحتوى، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وتعزيز التفاعل مع جمهورهم المستهدف.
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SEMrush
semrush.com
SEMRUSH هي منصة SAAS الرائدة في إدارة الرؤية عبر الإنترنت تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل محرك البحث ، والدفع لكل نقرة ، والمحتوى ، والوسائط الاجتماعية ، وحملات البحث التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. يقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحملات وإدارتها وقياسها عبر قنوات التسويق المختلفة. سيمروش ، مع أكثر من 87000 عميل يدفعون. Semrush في الأرقام: - ملامح مجال سطح المكتب 808 م وملفات تعريف النطاق المتنقلة 32.1 مليون - أكثر من 43 تريليون روابط خلفية وأكثر Semrush كأداة التسويق الخاصة بهم
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات البحث (SEO)، بما في ذلك الكلمات الرئيسية والبحث التنافسي، وإنشاء المحتوى وتحسينه، والتدقيق الفني لموقع الويب، والتحسين على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية ومراقبتها، وتتبع الموضع، وتحسين محركات البحث المحلية، والمزيد. يعمل تصنيف SE على تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغات الطبيعية لتزويد المستخدمين برؤى وتوصيات فريدة. يعد تقديم بيانات دقيقة وعالية الجودة أحد أهم أولويات SE Ranking، ويقوم فريق SE Ranking باستمرار بتوسيع مجموعات البيانات الخاصة به وضبط خوارزميات معالجة البيانات الخاصة به لتوفير البيانات التي يمكن للمستخدمين الاعتماد عليها. يمكن للفرق الاستفادة من التقارير الآلية لتصنيف SE، والعلامة البيضاء، وإدارة المشاريع التعاونية. تتضمن معظم خطط الاشتراك مقاعد مستخدمين إضافية لأعضاء الفريق ومشاريع غير محدودة لتلبية جميع احتياجات العملاء. تم تصميم حزمة وكالة SE Ranking خصيصًا لوكالات التسويق الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتوفر تقارير غير محدودة، وأداة إنشاء عملاء محتملين، وWL، ومقاعد عملاء إضافية لمساعدة الوكالات على تقديم نتائجها بشكل أفضل.
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي تحقق الفوز. - ابحث عن العملاء المحتملين الذين يتطابقون مع ملف تعريف العميل المثالي الخاص بك من قاعدة بيانات مماثلة لأكثر من 100 مليون موقع ويب - قم بتعزيز جودة خط الأنابيب الخاص بك وإعطاء الأولوية للتواصل عن طريق إضافة المزيد من نقاط البيانات ذات الصلة للعملاء المحتملين باستخدام إثراء العملاء المتوقعين - مراقبة حساباتك للبقاء على اطلاع على الأعمال الجديدة والمتزايدة الفرص مع التنبيهات - تعمق في الأداء والاستراتيجية الرقمية لعملائك المحتملين لفهم أفضل لكيفية مساعدة الحل الخاص بك - تحسين استجابة عملائك من خلال رؤى فريدة من نوعها لعميلك، مدعومة ببيانات موثوقة - تواصل مباشرة مع صناع القرار من خلال معلومات الاتصال المباشرة الخاصة بهم
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
Readable
readable.com
Readable.io عبارة عن مجموعة من أدوات القراءة والكتابة للمساعدة في تحسين جودة محتوى موقع الويب والمستندات.
Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية الوصول والتسويق والجوال والسرعة والامتثال القانوني. قم بزيارة موقعنا على الانترنت لمشاهدة عرض حي للمنصة.
Anyword
anyword.com
Anyword عبارة عن منصة Copy Intelligence وGen AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها أكثر من مليون مسوق في شركات مثل Amazon وGreenhouse وIBM، والتي تمكّن المسوقين من إنشاء محتوى قابل للتطوير ومتعلق بالعلامة التجارية يؤدي إلى تحويل المبيعات وزيادة حجمها. من خلال تدريبها على مليارات نقاط البيانات التسويقية، تقدم Anyword للمسوقين نتائج تنبؤية قوية للأداء وتحليلات عبر القنوات لمراقبة أداء النسخ وتحسينه في الوقت الفعلي. باستخدام Anyword، يوفر المسوقون الأموال التي تنفق على اختبارات A/B المكلفة والوقت من خلال إنشاء نسخ ورسائل فعالة تناسب جمهورك المستهدف بشكل أفضل وتعزز الأداء.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مثل المسوقين رقم 1 في العالم. مما يتيح لك ميزة غير عادلة على منافسيك. * خفض نسبة CAC بنسبة 33% * تحسين معدل التحويل الخاص بك بنسبة 40% * إنشاء إعلانات عالية الأداء تقوم بالتحويل * احصل على تحسين الذكاء الاصطناعي والرؤى. انضم إلى أكثر من 1000 شخص اختاروا Shakespeare.Ai لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم التسويقية.
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو الحل الكامل لتسويق المحتوى لفريقك، وهو مصمم خصيصًا لفرق التسويق B2B ووكالات المحتوى، مما يسمح لك بالتركيز على تنمية أعمالك من خلال تسويق المحتوى. قم بمركزة وتوزيع مقالاتك ومحتوى الوسائط الاجتماعية لتنمية جمهورك وجذب المزيد من العملاء المحتملين. مع StoryChief، يمكنك الحصول على عملاء محتملين أكثر بمقدار 10 أضعاف من خلال تغطية نهجك متعدد القنوات بشكل أكثر كفاءة. يمكنك توفير 6 ساعات من وقت التعاون والموافقات وتوزيع المحتوى الخاص بك. وستحقق مشاركة وتحفيزًا أكبر بنسبة 80% من فريقك لإنشاء محتوى عالي الجودة.
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة اتصالات الكل في واحد من Bitly على تمكين أكثر من 5.7 مليون مستخدم نشط شهريًا وأكثر من 500000 عميل على مستوى العالم - الأشخاص والمؤثرون والعلامات التجارية والشركات من كل حجم - لاستخدام الروابط ذات العلامات التجارية ورموز QR المخصصة وحلول الارتباط الحيوي كمنصة موثوقة لإشراك جمهورهم وتقديم الإشعارات والمعلومات والخبرات الهامة. تفتخر شركة Bitly بحصولها على شهادة ™Great Place to Work®، وهي الهيئة العالمية المعنية بثقافة مكان العمل وخبرة الموظفين التي أثبتت قدرتها على تحقيق إيرادات رائدة في السوق، والاحتفاظ بالموظفين، وزيادة الابتكار.
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحدة ومشاركته في كل مكان. تعمل Issuu Story Cloud على تحويل مستند واحد إلى تجربة قراءة غامرة وفريدة عن طريق تحويل المستندات الثابتة إلى أصول تسويقية - بما في ذلك دفاتر الصور المتحركة لتضمينها في مواقع الويب والمدونات، والمقالات المحسنة للجوال، وقصص الرسوم المتحركة لوسائل التواصل الاجتماعي، وصور GIF للبريد الإلكتروني، والمزيد . كل يوم، يتم تحميل أكثر من 300000 صفحة من المحتوى إلى Issuu، مما يسمح للقراء في جميع أنحاء العالم بالوصول إلى اكتشاف المزيد مما يحبونه والتفاعل معه، من المجلات والصحف إلى المحافظ والكتالوجات. يختار المسوقون من المؤسسات والمبدعون الأفراد على حد سواء Issuu لمنصتها سهلة الاستخدام التي تضع رسالتهم في المقدمة والمركز دون الحاجة إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية. يقع المقر الرئيسي لشركة Issuu في بالو ألتو، كاليفورنيا، ولها مكاتب عالمية في كوبنهاجن وبرلين وبراجا.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عنوان URL بنقرة واحدة لتحسين استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. باستخدام Marketing Miner، يمكنك اكتشاف المشكلات الفنية على موقعك بسرعة، ومعرفة الصفحات المقصودة والكلمات الرئيسية التي تجلب أكبر عدد من الزيارات، وإجراء تدقيق فني شامل لتحسين محركات البحث وتحليل المنافسين، ومراقبة الإشارات إلى علامتك التجارية والكلمات الرئيسية المهمة في مجال تخصصك، والعثور على جديد فرص بناء الروابط لتعزيز ملف تعريف الارتباط الخلفي الخاص بك وتطوير استراتيجية تسويق ناجحة للمحتوى. الميزات الشائعة: - البحث عن الكلمات الرئيسية - تدقيق تحسين محركات البحث - تتبع الرتبة - تحليل المنافسين - مراقبة العلامة التجارية - بناء الروابط - تحليل البيانات المجمعة - واجهة برمجة التطبيقات (API) لماذا ستحب عامل منجم التسويق؟ قيمة مذهلة مقابل المال: ليس عليك اختيار أدوات باهظة الثمن للحصول على تصنيف جيد. يوفر Marketing Miner بيانات عالية الجودة وبأسعار معقولة. التكامل السلس مع الأدوات الأخرى: إذا كنت تفضل العمل مع كميات كبيرة من البيانات في أدواتك الخاصة، فسوف تحب واجهة REST API القوية والمتعددة الاستخدامات الخاصة بـ Marketing Miner للوصول إلى بياناتك دون تسجيل الدخول! تحليل البيانات المجمعة: توفر أدوات Marketing Miner الكثير من الوقت والجهد. يمكنك تحليل البيانات بسرعة لما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو نطاق أو عنوان URL.
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
Bigtincan
bigtincan.com
تساعد Bigtincan العلامات التجارية الرائدة في العالم على تسهيل تجربة الشراء في المستقبل. تم تصميم كل ما نقدمه ليكون ذكيًا ومرنًا وسهل التكيف مع العمليات التجارية الفريدة مع تجارب مخصصة للغاية يحبها الأشخاص والعلامات التجارية. نحن في مهمة تتمثل في مساعدة الشركات على تقديم تجارب شراء ذات علامات تجارية جذابة وشخصية وتوفر قيمة وتوجه الأشخاص إلى أفضل القرارات بثقة. تثق الشركات المبتكرة مثل Nike وGuess وPrudential وStarwood Hotels في Bigtincan لتمكين الفرق التي تتعامل مع العملاء من إعداد تجربة الشراء لعملائها والمشاركة فيها وقياسها وتحسينها باستمرار.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأثير استثماراتهم في المحتوى الرقمي وتحقيق أهداف أعمالهم.
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly عبارة عن منصة تحليلية مصممة للمحتوى ومصممة مع الاعتقاد بأن الشركات الأكثر نجاحًا هي تلك التي لديها أفضل محتوى. لكن الفوز في عالم المحتوى الرقمي ليس بالأمر السهل. أنت بحاجة إلى إنشاء حلقات تعليقات والاستماع، من خلال البيانات، إلى ما يخبرك به جمهورك. من خلال 30 مقياسًا فريدًا للاهتمام وتتبع المشتركين وتقسيم الجمهور، يمكن لمنشئي المحتوى والمحللين والمحررين والمسوقين ومحترفي الاتصالات استخدام Parse.ly من أجل: - تنمية أعمالهم وتحسين المقاييس الرئيسية مثل مشاركة القراء والتحويلات والاحتفاظ بهم من خلال البيانات -رؤى مدفوعة. - التصرف بناءً على رؤى الجمهور الفورية في الوقت الفعلي أو تحليل البيانات التاريخية للحصول على صورة واضحة للماضي والتخطيط للمستقبل. من خلال منصة التخصيص المضمنة، يمكن لفرق المنتج استخدام Parse.ly لإنشاء تجارب محتوى ديناميكية مدعومة بالبيانات ومخصصة بواسطة المستخدمين على موقع الويب الخاص بهم وفي نظام إدارة المحتوى (CMS) أو WCM الخاص بهم. من خلال نظام تدفق البيانات الخاص بنا، يمكن لعلماء ومهندسي البيانات استخدام بيانات تدفق النقرات الغنية لدينا لقضاء وقت أقل في البنية التحتية للبيانات ومزيد من الوقت في تحليل البيانات والرؤى. يعمل Parse.ly مع أكثر من 300 شركة مؤسسية باستخدام البنية التحتية الموثوقة للبيانات: - تكنولوجيا الويب المتميزة رقم 4 الأكثر تثبيتًا على نطاق واسع على المواقع ذات حركة المرور العالية (وفقًا لـ BuildWith). - يتم استخدام Parse.ly من قبل شركات الإعلام والترفيه الرائدة، والعلامات التجارية DTC، وشركات Fortune 500، وشركات المؤسسات B2B، وأي شخص يعتقد أن المحتوى يمكنه دفع أعماله إلى الأمام.
Revuze
revuze.it
Revuze هي شركة رائدة في تحليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمراجعات عبر الإنترنت، مما أحدث ثورة في مشهد رؤى المستهلك. بفضل سنوات من الخبرة في الاستفادة من تدريب LLM، يفتح Revuze الإمكانات الكاملة للرؤى من المشترين المعتمدين عبر مصادر التجارة الإلكترونية المتعددة. تعمل حلولها المتطورة على تمكين الشركات من دمج تحليلات المراجعة بسلاسة في عمليات التسويق والمنتجات الخاصة بها، مما يتيح اتخاذ القرارات الإستراتيجية. ومن خلال البيانات عالية الجودة والتنبؤات الثاقبة والإمكانات القابلة للتطوير عبر المصادر والمناطق، فإنه يوفر تحليلًا في الوقت الفعلي باستخدام ميزات بديهية ولوحات معلومات ديناميكية وتقارير شاملة. من جمع البيانات إلى التصور النهائي، تضمن حلول Revuze الشاملة إمكانية التنقل في المشهد المتغير بسرعة لفئاتك واتخاذ قرارات يومية تعتمد على البيانات بثقة. اكتشف قوة Revuze، GPT لصناعة رؤى المستهلك، واكتسب فهمًا أعمق لعملائك ومنافسيك.
Conductor
conductor.com
تعتبر شركة Conductor إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق العضوي. تم تصميم منصة تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى الخاصة بشركة Conductor لمساعدة العلامات التجارية على ضمان تحسين موقع الويب الخاص بها تقنيًا للتصنيف على محركات البحث، وتحسين الصفحات الحالية، وإنشاء محتوى جديد يزيد من حركة مرور الويب العضوية. يساعد موصل المسوقين على فهم احتياجات العملاء وسلوك البحث، مما يمكّن الفرق متعددة الوظائف من اتخاذ إجراءات بشأن استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بهم. أطلق التقرير الرباعي لبيانات تحسين محركات البحث لعام 2022 الصادر عن SoftwareReviews على شركة Conductor لقب القائد بين حلول تحسين محركات البحث والبطل في تقرير البصمة العاطفية لتحسين محركات البحث لعام 2022. حصل موصل أيضًا على أعلى الدرجات في تقييم The Forrester Wave: SEO Platform 2020 وحصل على أعلى الدرجات في 9 من أصل 11 فئة. يشمل عملاء شركة Conductor ذوو التفكير المستقبلي Citi وSiemens وMicrosoft.
Digivizer
digivizer.com
Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة بشأن البيانات حول مكان استثمار أموالهم وطاقتهم. تقدم Digivizer خطة مجانية ومجموعة متنوعة من الخطط المدفوعة الأخرى بما في ذلك ميزات أكثر تقدمًا لإعداد تقارير المؤثرين والوكالات والفرق متعددة التخصصات، ولديها خيار يناسب جميع الشركات من كل الشكل والحجم. يمكنك مقارنة هذه الخطط والادراجات في قسم التسعير أدناه. لماذا تختار التحويل الرقمي؟ نحن رواد السوق في القدرة على تحمل التكاليف لما تقدمه منصتنا. مع توفر كل وسائل التواصل الاجتماعي ومدير الإعلانات وأداة الويب تقريبًا كعمليات تكامل، يمكنك الحصول على عرض كامل 360* لأداء التسويق الرقمي الخاص بك. Team Digi هم المدافعون الشخصيون عن كل ما يتعلق بالتسويق الاجتماعي والرقمي. يقدم المتخصصون لدينا دعمًا فرديًا وجماعيًا حول تفاصيل المنتج وجلسات الرؤية والاستراتيجية وإعداد التقارير؛ نحن متواجدون دائمًا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من منتجاتنا واستراتيجيتك التسويقية بأي طريقة ممكنة.
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest عبارة عن منصة تساعدك على التحكم في كل جانب من جوانب تواجدك عبر الإنترنت. بفضل النظام الأساسي سهل الاستخدام الذي يمنعك من الخلط بين 15 أداة إدارية مختلفة، فإننا نبسط مهامك. من أجل إعطائك صورة شاملة عن أدائك، يجمع UrbiQuest كل المعلومات ذات الصلة. يتم تحليل وشرح كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق بالأمن أو الشبكات الاجتماعية أو إدارة مواقع الويب أو رسائل البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، سوف نرسل لك تقريراً مفصلاً عن نشاطك الأسبوعي. علاوة على ذلك، نقدم أيضًا جلسات تدريب مخصصة إذا كنت ترغب في التقدم.
Marfeel
marfeel.com
Marfeel عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد الناشرين وشركات الإعلام على فهم حركة المرور والقراء والمشتركين. تساعد منصة Marfeel الناشرين على بناء أوجه التآزر والمواءمة بين الفرق من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات لفتح الإمكانات الكاملة للمحتوى والجماهير. مع المقر الرئيسي في برشلونة ومكاتب في نيويورك وبوغوتا، توظف Marfeel أكثر من 60 متخصصًا. تعمل Marfeel مع صناعات النشر والتكنولوجيا الإعلانية منذ عام 2011، وهي شريك ناشر معتمد من Google، وعضو رسمي في IAB، وPrebid.org، وتستمر في تطوير تكنولوجيا جديدة للناشرين.
RELAYTO
relayto.com
الخبرة هي الرسالة. يستخدم RELAYTO خوارزميات متقدمة لتجديد المحتوى الثابت تلقائيًا إلى مواقع صغيرة تفاعلية تعمل على تعزيز مشاركة المشاهدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - دون الحاجة إلى أي ترميز. ما عليك سوى استيراد ملفات PDF والعروض التقديمية (وأضف أي محتوى داعم ونص ومحتوى ويب/اجتماعي وصور وفيديو وصوت) إلى منشئه البديهي لتعيين عناصر تفاعلية ونشرها لفريقك للعرض الفوري على شاشات سطح المكتب والجوال. صلصة RELAYTO السرية: 1. إثراء المحتوى - تحويل "الورق الرقمي" إلى تجارب رقمية غنية بالتفاعل والملاحة غير الخطية والوسائط. 2. مراكز سحابية الكل في واحد - قم بتحويل الملفات إلى عنوان URL فائق الذكاء مُحسّن لمشاركة القنوات المتعددة والوصول إليها والتحكم فيها. 3. التحليلات المتقدمة - تحليلات 360 درجة حول التفاعل مع المحتوى الخاص بك لتحسين أفضل. فكر في Optimizely لمحتوى الويب. باستخدام RELAYTO، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من التجارب التفاعلية العامة والخاصة المجهزة بالأمان والأذونات وإدارة المستخدم للتحكم في من يمكنه الوصول إلى المحتوى الخاص بك. تقدم المقاييس رؤى حول لغة الجسد الرقمية والنشاط والنية، وتلخص متى وأين قضى المشاهدون وقتهم، حتى تتمكن من تحديد أولويات جهود التوعية الخاصة بك... ومواصلة تحسين المحتوى الخاص بك. في الخلفية، تعمل RELAYTO أيضًا على إنشاء وسيلة رقمية جديدة لسرد القصص التفاعلية الفردية، مع التركيز على إزالة الاحتكاك لكل من المؤلفين والقراء.
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
DemandJump
demandjump.com
يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.
DISQO
disqo.com
DIQO هي منصة CX لفهم تجربة كل عميل. تثق الشركات في DIQO لاتخاذ قرارات أفضل لكل عميل ونقطة اتصال ونتائج. يتم دعم قياس إعلانات DIQO وتعليقات العملاء ومنتجات وصول الجمهور بواسطة ملايين المستهلكين على أكبر منصة لبيانات المستهلك في الصناعة. تم تصنيف DIQO ضمن قائمة Deloitte’s Fast 500 وأفضل أماكن العمل بحسب Ad Age، وقد فازت بجوائز قياس الإعلانات من وسائط Digiday وCynopsis.
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعد Event Registry منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
Momently
momently.com
أنشئ تقارير مخصصة لحملاتك التي تحمل علامتك التجارية أو التي ترعاها في ثوانٍ. استخدم تحليلات المحتوى وواجهات برمجة التطبيقات لجذب القراء من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai ليس مجرد ذكاء اصطناعي. تدمج حلولنا المصممة خصيصًا للناشرين بين الخبرة والتكنولوجيا لتقديم منتجات تعمل على تبسيط بيانات الأعمال وتوفير الرؤى وتحسين الإيرادات. يجمع منتجنا الأساسي بين التقنيات المبتكرة في ذكاء الأعمال وتوليد اللغات الطبيعية والخبرة في صناعة الوسائط لتقديم حل تحليلي متطور لمنشئي المحتوى. Spiny Trends هو الذراع الإعلامي لـ Spiny.ai، حيث يقدم الأخبار والتحليلات بتنسيق ذكي وسهل الفهم دون تحيز أو رأي.
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope هو النظام الأساسي لتحسين محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الأفضل في فئته والذي يحفز حركة البحث. تعمل أدواتنا المبسطة على تبسيط كتابة تحسين محركات البحث حتى تتمكن من إنشاء محتوى من الدرجة الأولى يتم تصنيفه. محرر النصوص الخاص بنا سهل الاستخدام والمشاركة والتعليم. بالإضافة إلى محرر النصوص من الدرجة الأولى لدينا، فإننا نقدم: -- تقارير محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع توصيات عالية الإشارة باستخدام البيانات في الوقت الفعلي من Google -- حجم البحث الشهري ورؤى هدف البحث لمساعدتك على استهداف الكلمة الرئيسية المناسبة -- مقياس تصنيف محتوى سهل الفهم لقياس جودة المحتوى بشكل موضوعي - رؤى صديقة للكاتب وعبارات أمثلة تشجع الكتابة الشاملة ذات الصلة - عمليات تكامل Google Doc وWordPress التي تدرج Clearscope في سير عمل المحتوى الخاص بك نحن نضمن إعداد كل عميل لتحقيق النجاح من خلال عرض قوي للعروض التوضيحية المباشرة وعمليات الإعداد ودعم العملاء العملي مع فريق الخبراء لدينا. كيف يتناسب Clearscope مع سير عملك؟ حدد موعدًا لعرض توضيحي معنا هنا: https://www.clearscope.io/contact لست متأكدًا بعد؟ أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا في أي وقت على [email protected] لمعرفة المزيد.
NPAW
npaw.com
تفتخر NPAW بتقديم مجموعة حلول التحليلات الخاصة بها. منصة قوية وبديهية لتحليلات الفيديو والتطبيقات في الوقت الفعلي تم إعدادها لإحداث ثورة في صناعة ذكاء الفيديو، مما يسمح لشركات OTT وشركات الاتصالات وشركات الإعلام والمذيعين بترجمة مليارات نقاط البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ لمراقبتها وتحليلها والاستفادة منها، كل ذلك أثناء مشاهدة المستخدمين. في صناعة البث المباشر سريعة التطور، تواجه الشركات التي تقدم المحتوى للمستخدمين مشكلة خطيرة: الافتقار إلى الرؤية حول سلسلة تسليم المحتوى المعقدة للغاية. كيف يمكنهم الرد على إحباط المستخدم إذا كانوا لا يعرفون ما الخطأ الذي حدث؟ كيف يمكنهم الاستجابة لتطور اتجاهات الاستهلاك حسب الجهاز إذا لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى هذه البيانات؟ يوفر NPAW Suite لموفري الفيديو نظرة عامة شاملة على تجربة البث للمستخدمين النهائيين في الوقت الفعلي، والتكامل مع اللاعبين للحصول على البيانات الأولية المهمة، وترجمتها إلى لوحات معلومات قابلة للتخصيص وسهلة القراءة والتي لا تزود الشركات بجميع البيانات التي تحتاجها فحسب. قد يحتاجون إليه، ولكن أيضًا اسمح لهم بفهمه والتصرف بناءً عليه بطريقة ذات معنى. كان التحدي الذي واجهنا هو تطوير منتجنا الذي يمكنه تحويل المعلومات المعقدة للغاية إلى نظام تصميم مرئي بديهي بدرجة كافية للسماح للعملاء بتحديد وإنشاء وتكديس أنماطهم الخاصة من مؤشرات الأداء الرئيسية والمقاييس والأبعاد بناءً على بيانات خدمتهم الفردية. من خلال العمل بشكل وثيق مع العملاء والتكرار دائمًا نحو إصدار أفضل من منتجنا، تمكنا من إنشاء لغة تصميم مرئية بسيطة بما يكفي لتمكين المستخدمين من الحصول على رؤية البيانات التي يحتاجون إليها.
Pressboard
pressboardmedia.com
أدوات حائزة على جوائز لمنشئي المحتوى. أنت تقوم بإنشاء محتوى مذهل، وأدواتنا تقوم بالباقي. يمنحك Pressboard تقارير بنفس قوة المحتوى الخاص بك. انتقل من إطلاق المحتوى إلى مشاركة التقارير المباشرة في دقائق، بدلاً من أيام. يجمع Pressboard Studio بين أهم بياناتك في تقارير حية جميلة ومخصصة وقابلة للمشاركة. - اجمع كل بياناتك معًا - أذهل عملائك بتقارير قابلة للمشاركة - قم بإدارة مئات الحملات في وقت واحد والتي يثق بها الآلاف من كبار الناشرين والمؤثرين في العالم بما في ذلك NBCUniversal وUSA TODAY وThe New York Times.
Epilocal
epilocal.com
توفر Epilocal موصلات البيانات وأدوات التشغيل الآلي التي تمكن الشركات من توسيع نطاق عمليات المحتوى الخاصة بها وأتمتتها بسعر مناسب.
Content Harmony
contentharmony.com
يساعد سير عمل تسويق المحتوى في Content Harmony فريقك على إنشاء ملخصات تسويقية مفصلة للغاية للمحتوى بشكل أسرع بنسبة 50-80% من العملية اليدوية التي تستخدمها معظم الفرق. نحن نساعدك على تحليل هدف البحث والكلمات الرئيسية المنافسة وملفات تعريف المواضيع ومخططات المستندات وأسئلة المستخدم والمصادر الموثوقة ومتطلبات المحتوى المرئي للرسومات والفيديو بسرعة. بعد ذلك، يمكنك تحسين المحتوى الخاص بك باستخدام نموذج الموضوع المعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتحديد الموضوعات الفرعية المفقودة في المحتوى الخاص بك بسرعة. يتيح سير العمل لدينا لفريقك التخلص من 20 علامة تبويب للمتصفح وساعات النسخ واللصق في مُحرر مستندات Google، حتى تتمكن من التركيز على إنشاء أصول تسويق المحتوى ذات أداء أفضل.
GetSocial
getsocial.io
GetSocial عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين على قياس أفضل محتوى لديهم والترويج له وتضخيمه. تعمل GetSocial مع أكثر من 150.000 موقع ويب حول العالم ولديها عملاء متميزون مثل Adobe وSky وWWF. قامت GetSocial بتطوير العناصر الأربعة للإطار الاجتماعي <> تفعيل * يتتبع GetSocial 100% من النشاط الاجتماعي لموقع الويب الخاص بك. * كشف GetSocial عن حركة مرور الرسائل الاجتماعية والخاصة المظلمة. ✭ تحليل * يقوم GetSocial بتحليل كل تفاعل اجتماعي على موقعك * يسجل GetSocial كل قصة من قصص المحتوى الخاصة بك من حيث الانتشار * يكتشف GetSocial المحتوى الأكثر انتشارًا لديك <> تلقائي * يوفر لك GetSocial تنبيهات تلقائية للمحتوى الفيروسي * يساعدك GetSocial على نشر القصة الصحيحة، على القناة المناسبة، في اللحظة المناسبة لتحقيق أقصى قدر من الوصول <> السمة * يمنحك GetSocial تعليقات مبنية على الأفكار لمساعدتك في الترويج لأفضل محتوى لديك
QuickFrame
quickframe.com
يمكّن QuickFrame من MNTN كل مؤسسة من التنافس في عالم الفيديو أولاً من خلال تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء الفيديو الأصلي. تعمل منصة Global Video Hub™ الخاصة بنا على زيادة عائد الاستثمار لمحتوى الفيديو إلى الحد الأقصى عن طريق فتح الفيديو المستند إلى البيانات والذي يتم إنشاؤه بكفاءة لكل نظام أساسي وهدف حملة وأسلوب. تم إنشاء أكثر من 65000 مقطع فيديو على Global Video Hub للعلامات التجارية الرائدة بما في ذلك Colgate-Palmolive وHasbro وSelf وBen Bridge Jewellers. يعد QuickFrame شريكًا رسميًا لـ Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnap وPinterest وLinkedIn وMNTN وRoku.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل بيانات ETL على مستوى المؤسسة، وتخزين البيانات القابلة للتطوير، وتصور البيانات المتوافقة مع الأعمال والمصمم لاستيعاب أي سيناريو خاص بالعمل أو بيانات العميل وتكوين التقارير الداخلية/الخارجية. يتمتع شركاؤنا براحة البال مع مديري الحسابات المخصصين وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد تحليلي شريك لفريقهم. ببساطة، نحن نضمن تحقيق رؤيتك المثالية في إعداد التقارير باستمرار. تحظى Arena Calibrate بثقة العلامات التجارية والوكالات، بما في ذلك Amex وGentle Dental وNational Golf Foundation وProud Moments ABA وRFPIO وEntrust وHyster-Yale وAirgap وForth. تعرف على المزيد حول Arena Calibrate أدناه: - يوفر برنامج BI الشامل والمتكامل مصدرًا واحدًا لإعداد التقارير الحقيقة عبر الإعلانات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، وتحليلات مواقع الويب، وجنرال الطلب، والتجارة الإلكترونية، وإدارة علاقات العملاء/المبيعات، ومجالات البيانات الأخرى. - تخزين بيانات قابلة للتطوير لعملك أو عملائك. - أكثر من 40 موصل توصيل وتشغيل + خطوط أنابيب بيانات آلية. - يدمج بسلاسة البيانات غير المتصلة بالإنترنت أو غيرها من البيانات التي لا يتوفر بها موصل. - مزج البيانات ومواءمتها المتقدمة عبر الأنظمة الأساسية، مع دعم تنظيف البيانات القيمة والنظافة لضمان دقة التقارير. - يسمح لك بفهم الحالة العامة لمسار التسويق الخاص بك بسرعة وزيادة التأثير على توليد العملاء المحتملين وMQLs وSQLs وCAC وROAS. - مديرو حسابات مناسبون للميزانية وخبراء تكوين ذكاء الأعمال عند الطلب الذين يعملون كامتداد ذكاء الأعمال الشريك لفريقك أو وكالتك. قم بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.calibrate.thearena.ai
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميزات العلامة البيضاء الخاصة بـ Web CEO للوكالات الرقمية حرية تخصيص التقارير وجعلها تبدو احترافية.
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة قيادة لتسليم المحتوى (CDN) ومزود الخدمة السحابية التي تركز على تحسين الخبرات عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: Akamai يسرع تسليم محتوى الويب والتطبيقات ، وضمان وصول سريع وموثوق للمستخدمين على مستوى العالم. * حلول الأمان: توفر المنصة ميزات أمان قوية ، بما في ذلك حماية DDOS وجدران حماية تطبيقات الويب ، للحماية من التهديدات عبر الإنترنت. * الحوسبة الحافة: يقوم Akamai بتعزيز الحوسبة الحافة لمعالجة البيانات أقرب إلى المستخدمين ، وتحسين الأداء وتقليل الكمون. * قابلية التوسع: يمكن للشركات بسهولة توسيع نطاق عملياتها عبر الإنترنت باستخدام حلول Akamai المرنة المصممة لتلبية احتياجات مختلفة.
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة. يحصل كل عميل يزور الرابط الخاص بك على المعلومات التي يحتاجها، في كل مرة، دون أي روابط معطلة. هل تحتاج إلى تغيير الرابط عند انتهاء المسابقة، أو عرض الصفحة باللغة الخاصة بالمستخدم؟ الأمر سهل مع BL.INK. لا يوجد أي أداة تقصير URL أو منشئ رمز QR آخر يتكامل مع أدواتك الحالية، ويساعدك على تجنب الروابط المعطلة، ويتيح عدم التوقف عند تحديث الروابط، ويحتوي على نظام أساسي مبني على كيفية عمل شركات المؤسسة. فقط بي إل إنك. موثوق به من قبل العلامات التجارية العالمية المتطلبة منذ عام 2008.
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال أتمتة مهام تحسين محركات البحث الهامة.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل تحقيق الدخل من تفاعل الجمهور ومقاييس الولاء حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات بشأن المحتوى لنشره والترويج له على مواقع الويب الخاصة بهم. . وفي أغسطس 2010، تم فصل الشركة عن Betaworks ككيان منفصل. لقد تم الإشادة بـ Chartbeat وانتقاده كبديل لبرنامج Google Analytics للبيانات في الوقت الفعلي.
Contently
contently.com
يساعد المحتوى العلامات التجارية على سرد قصص رائعة. إن نظامنا القوي لتسويق محتوى المؤسسات، والخدمات الإستراتيجية المبنية على البيانات، وشبكة الموظفين المستقلين ذات المستوى العالمي، تمنح أفضل العلامات التجارية في العالم كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يُسعد جمهورها ويحقق النتائج. في المتوسط، تبلغ قيمة المحتوى الذي ينشئه عملاؤنا باستخدام Contently أكثر من 13 مليون دولار أمريكي لأعمالهم كل عام - وهو عائد يزيد عن 6 أضعاف على استثماراتهم. من الصعب إنشاء محتوى رائع، لكن Contently يجعل الأمر أسهل بكثير. تخبرك تقنيتنا القوية بالقصص التي يجب إنشاؤها وتربطك بفريق من المبدعين الحائزين على جوائز لإضفاء الحيوية على تلك القصص. تعمل مسارات العمل الذكية والتوصيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على توفير الوقت والجهد لفريقك، وتكشف مجموعة التحليلات ذات المستوى العالمي لدينا عن المحتوى الأفضل أداءً وترشدك إلى ما يجب فعله بعد ذلك. حتى أننا نخبرك بمدى أهمية المحتوى الخاص بك لعلامتك التجارية.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هو برنامج وخدمة سحابية لإنشاء وتخزين المنشورات الاحترافية عبر الإنترنت مع تأثير قلب الصفحة. قم بتحويل ملفات PDF الخاصة بك إلى دفاتر صور متحركة تفاعلية وأنتج مواد تسويقية جذابة لعملائك. اعرض مستنداتك بطريقة تفاعلية: أضف روابط ومقاطع فيديو لمشاركة أفضل للعملاء وشارك دفاتر الصور المتحركة بسلاسة من خلال الرابط. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات سهلة الاستخدام عبر الإنترنت وتقديم المحتوى عبر الويب وتحسين عمليات الاتصال الخاصة بها. تعمل الخدمة على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة ويمكن دمجها مع أنظمة الطرف الثالث مثل Zapier وGoogle Analytics وWordPress. يساعد FlippingBook الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الكبيرة المشهورة، مثل Unilever وMarriott وIntel وCartier وFOX وNestle.
Foleon
foleon.com
Foleon عبارة عن منصة لإنشاء المحتوى تسهل على أي شخص إنشاء محتوى تفاعلي يعتمد بنسبة 100% على العلامة التجارية. نحن نقدم لشركات B2B محررًا سهل الاستخدام للسحب والإفلات وتنسيق Foleon Doc التفاعلي الذي يمكّنها من إنشاء تجارب محتوى رقمي مخصصة جذابة وذكية وقابلة للتطوير. لا تزال معظم الشركات تهدر الوقت والمال والطاقة في نشر محتواها الأكثر قيمة بتنسيقات قديمة غير فعالة. تعد ملفات PDF بمثابة صداع في الإنتاج، ومملة في القراءة، وخالية تمامًا من رؤى القارئ. من ناحية أخرى، يقدم Foleon تنسيقًا حديثًا يسهل إنشاؤه، وجذابًا للغاية، ومليئًا بالذكاء الذي كنت تفتقده. تأسست شركة Foleon في أمستردام ولها مواقع في الولايات المتحدة وأوروبا، وتتمثل مهمتها في تمكين الشركات من إنشاء المحتوى الذي يتوق إليه جمهورها.
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. تستخدم المئات من فرق الإيرادات في شركات مثل 8x8 وActiveCampaign وCognism HockeyStack لجذب المزيد من خطوط الأنابيب وإتمام الصفقات بشكل أسرع.
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly هي منصة إدارة الروابط الرائدة في السوق والتي تتيح للمستخدمين تحديد العلامات التجارية وتقصير عناوين URL المخصصة. يساعد Rebrandly الشركات من جميع الأحجام على إدارة وقياس تفاعل الارتباط الخاص بها بشكل آمن، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتحسين معدلات التحويل، وتتبع التحليلات المتقدمة. تأسست عام 2015 ويقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، ولها مكاتب في روما ودبلن. تخدم Rebrandly ملايين المستخدمين والعلامات التجارية العالمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك Versace وToyota وPayPal وZillow. بالنسبة للمستخدمين المتقدمين والمشروعات المخصصة، تعد Rebrandly منصة إدارة الروابط الأكثر تقدمًا وقابلية للتطوير في السوق. توفر Rebrandly مجموعة رائعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ودعم المهندسين الخبراء من أجل بناء مشاريع صغيرة وكبيرة حول الروابط (الرسائل النصية القصيرة ورسائل المعاملات والشركات التابعة والمؤثرين والتسجيل الموحد ومصادقة الهوية والمزيد). الميزات الأخرى ذات الصلة: * منشئ UTM * إعادة استهداف الارتباط * الربط العميق للجوال * التوجيه الشرطي لعنوان URL * فتح التحكم في الرسم البياني * الذكاء الاصطناعي بشكل جديد * تحليلات الارتباط * تقارير قابلة للتخصيص * إدارة المقاعد والأذونات ومساحات العمل المتعددة * إدارة أسماء النطاقات المتعددة باستخدام Rebrandly، يمكنك إنشاء الروابط ذات العلامات التجارية ومشاركتها مباشرةً من خلال ملحق المتصفح أثناء تصفح الويب. ثم يقومون بتخزينها في لوحة المعلومات الخاصة بك، حيث يمكنك قياس النتائج باستخدام مجموعة الأدوات الأفضل في فئتها. يمكنك تسجيل اسم نطاق جديد مباشرة مع Rebrandly، والاختيار من بين أكثر من 2000 امتداد - من .link إلى .shop، وكل شيء بينهما. إنهم يهتمون بجميع الإعدادات، مما يسمح لك بالبدء في مشاركة الروابط ذات العلامات التجارية في بضع دقائق فقط. الارتباط ذو العلامة التجارية لا يُنسى، ويمكن نطقه، وقابل للتخصيص بالكامل. باستخدام الرابط ذي العلامة التجارية، تعمل الشركات على زيادة الوعي بعلامتها التجارية لأن اسم العلامة التجارية مضمن في الرابط - حتى عندما تتم مشاركته من قبل الآخرين. إنها تعمل على تحسين ثقة الارتباط، وفي الواقع، يمكن أن تساعد الروابط ذات العلامات التجارية في زيادة نسبة النقر إلى الظهور بنسبة تصل إلى 39% مقارنةً بعناوين URL القصيرة العامة.
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى المنافسين: التعرف على اللاعبين الرئيسيين في السوق وتقييمهم. 📊 استراتيجية المحتوى: التقييم والتوليد - احصل على محتوى عالي المستوى وموجه نحو التصنيف. 🚀 مراقبة شاملة لتحسين محركات البحث: أدوات شاملة لتأمين موقع متميز على Google. 🌐 تحليل السوق والاستخبارات: تعمق في مجالك واعتمد أفضل ممارسات الصناعة من الشركات الرائدة. 💡 Intel للإعلان والبحث المدفوع: احصل على رؤى من المنافسين لتحسين حملاتك المدفوعة. ✍️ صياغة وتحليل المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء المقالات أو إعادة صياغتها دون عناء، وإنتاج علامات وصفية، وتحسين القواعد النحوية والإملائية، واستخراج الكلمات الرئيسية من النص. منصة SEO شاملة تشمل كل ما هو مطلوب للتوسع التسويقي القوي. تحديث ساخن: احصل على رؤى قوية لتحسين محركات البحث باستخدام البرنامج الإضافي Serpstat ChatGPT! 🔍 اكتشف الكلمات الرئيسية المستهدفة لتحسين محركات البحث وقارنها عبر المناطق. 📊 تحليل مقاييس تحسين محركات البحث المهمة وبيانات الروابط الخلفية للمجال. ✍️ استخدم بيانات تحسين محركات البحث وتآزر ChatGPT لإنشاء محتوى فعال واستراتيجيات التحسين. قم بترقية لعبة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك باستخدام ChatGPT اليوم!
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرًا على الأعمال. باستخدام ChannelMix، ستحقق رؤية كاملة وتحكمًا كاملاً في الإنفاق التسويقي والأهداف وعائد الاستثمار والمزيد - دون الحاجة إلى تعلم كيفية الاستعلام أو البرمجة. - لا يتطلب ChannelMix أي معرفة بـ SQL أو البرمجة - يقوم فريقنا بإدارة وإصلاح اتصالات البيانات نيابةً عنك. لقد شهد العملاء انخفاضًا يصل إلى 90% في الوقت اللازم لإعداد البيانات للتحليل باستخدام ChannelMix. - يتم تخزين جميع البيانات في مستودع بيانات مخصص (Amazon Redshift وGoogle BigQuery) يديره فريق ChannelMix لك. نحن نرفع عبء إدارة البيانات عن فريقك. - يتكامل ChannelMix مع أداة BI أو أداة التصور التي تختارها: Tableau وGoogle Data Studio وPower BI وLooker وYellowfin والمزيد. باستخدام لوحات معلومات البداية السريعة، يمكنك الحصول على حل لإعداد التقارير وتشغيله في أقل من 3 أيام. - المنصة مدعومة من قبل فريق مقره الولايات المتحدة بنسبة 100٪. يتلقى العملاء إدارة الحساب ودعم البيانات مع الاستجابة في نفس اليوم.
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المحتوى الخاص بك عبر رحلته بأكملها، والحصول على نظرة أعمق حول ما يعمل بشكل أفضل عندما تعرف كيف يتفاعل عملاؤك المحتملون مع المحتوى الخاص بك على قنوات متعددة، حتى تتمكن من التفاعل على الفور مع العملاء المتوقعين البارزين ورعاية العملاء المحتملين الباردين. باستخدام تحليلات التفاعل في الوقت الفعلي من Paperflite، يمكنك فهم كيفية تفاعل المستخدمين النهائيين مع المحتوى عند الوصول إلى المحتوى الخاص بك أو عرضه أو مشاركته، حتى تعرف دائمًا ما يجب فعله بعد ذلك بالضبط.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سوق للمواهب بقيادة الخبراء. استفد من النظام الأساسي لتصور وإنشاء وإدارة وتوزيع وقياس تسويق المحتوى الخاص بك، تحت سقف واحد.
Matomo
matomo.org
Matomo هي منصة رائدة مفتوحة المصدر لتحليلات الويب، وتُستخدم في أكثر من 1.4 مليون موقع ويب في أكثر من 190 دولة وتُرجمت إلى أكثر من 50 لغة. تقدر Matomo حماية الخصوصية وملكية البيانات بنسبة 100% وعدم أخذ عينات من البيانات. لديها خياران مختلفان للاستضافة - السحابية والمحلية. تعمل السحابة على التخلص من متاعب التثبيت، في حين أن On-Premise هو برنامج PHP/MySQL مجاني ومفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا والذي يمكنك تثبيته على خادمك الخاص، مما يمنحك الحد الأقصى. المرونة. تم تصميم أداة تحليلات الويب وتحسين التحويل المتميزة هذه لتمنحك رؤى أكثر شمولاً مع مجموعة كاملة من الميزات مثل الخرائط الحرارية وتسجيلات الجلسات والأهداف وتحليلات النماذج والتجارة الإلكترونية ومسارات التحويل. يوفر تحديثات في الوقت الحقيقي لتفاصيل زوار موقعك؛ يحتوي على تتبع تحويل الأهداف لتتبع أهداف العمل؛ تتبع الأحداث لتحديد وقياس تفاعل المستخدم مع موقع الويب الخاص بك؛ واختبار A/B الذي يساعدك على تحسين حملات موقع الويب الخاص بك عن طريق تجربة اختبارات A/B وتشغيلها. (كانت ماتومو تُعرف سابقًا باسم Piwik). يرجى زيارة matomo.org لمزيد من المعلومات.
Comscore
comscore.com
يعد Comscore شريكًا موثوقًا به لتخطيط الوسائط والتعامل معها وتقييمها عبر الأنظمة الأساسية. بفضل علم البيانات التحويلي والرؤى الواسعة للجمهور عبر التلفزيون الرقمي والتلفزيون الخطي والبث عبر الإنترنت (OTT) ونسبة المشاهدة المسرحية، فإننا مصدر قوي لجهة خارجية لقياس موثوق للجماهير عبر الأنظمة الأساسية. معرفة المزيد: www.comscore.com
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات الروابط الخلفية والكلمات الرئيسية للدفع لكل نقرة (PPC) - بناء الروابط: ابحث عن أقوى فرص الروابط الخلفية في مجال تخصصك - بحث الكلمات الرئيسية: احصل على الحد الأقصى من أفكار الكلمات الرئيسية ذات الصلة و تعرف على مدى صعوبة التصنيف - تدقيق موقع الويب: ابحث عن مشكلات تحسين محركات البحث التي يواجهها موقع الويب الخاص بك وتعلم كيفية إصلاحها - بحث المحتوى: اكتشف المحتوى الأكثر شيوعًا في أي موضوع واعثر على أفضل الأفكار للمحتوى الخاص بك - تتبع التصنيف: تتبع تصنيفات البحث الخاصة بك جنبًا إلى جنب مع منافسيك - مراقبة الإشارات: احصل على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني في كل مرة يتم فيها ذكرك أنت أو علامتك التجارية عبر الإنترنت. تحتوي قاعدة بيانات Ahrefs على أكثر من 11 مليار كلمة رئيسية وأكثر من 400 مليار صفحة مفهرسة. ولهذا السبب فإن Ahrefs قادر على توفير أقصى قدر من دقة البيانات لمستخدميه.
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدام Dreamdata، يمكن لشركات B2B تشغيل نماذج إحالة مخصصة قائمة على الحسابات، والحصول على عائد النفقات الإعلانية لكل حملة إعلانية، وقياس عائد استثمار المحتوى، والنمو المعياري، والتنبؤ بالإيرادات، واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات بشأن الجهود التي يجب توسيع نطاقها بعد ذلك.
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج Seobility الكل في واحد لتحسين محركات البحث. تدقيق تحسين محركات البحث على الصفحة: يتم الزحف إلى جميع الصفحات المرتبطة بموقع الويب ويتم جمع الأخطاء أو المشكلات المتعلقة بالتحسين على الصفحة وعرضها بوضوح. يحتوي كل تحليل على معلومات ونصائح مفصلة حول كيفية حل المشكلات وتحسينها. لإجراء مراجعة مستمرة لموقع الويب وتتبع تقدم التحسين، يمكن جدولة عمليات الزحف المنتظمة. توفر Seobility تقريرًا تفصيليًا بعد كل زحف وتُعلم المستخدم في حالة حدوث مشكلات خطيرة. تحليل الروابط الخلفية: تقارير مفصلة حول الروابط الخلفية لمواقع الويب، والنصوص الأساسية، والمجالات المرجعية وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توفر التقارير المحدثة بانتظام عن الروابط الخلفية الجديدة والروابط الخلفية المفقودة رؤية قابلة للتنفيذ في هذا الجزء من تحسين محركات البحث خارج الصفحة. يُكمل تحليل المنافسين وتوصيات بناء الروابط هذه الوحدة. تتبع الترتيب: يتم تحديث بيانات تصنيف Google لسطح المكتب والجوال يوميًا لكلماتك الرئيسية. استخدم ميزات متقدمة مثل وضع علامات على الكلمات الرئيسية، على سبيل المثال. لتحليل الفئات، أو النتائج المحلية. راقب منافسيك من خلال مراقبة أدائهم. تم تصميم برنامج Seobility SEO مع التركيز الواضح على الجودة وسهولة الاستخدام. Seobility مناسب لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) وكذلك للمبتدئين في تحسين محركات البحث (SEO).
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة الإنسان، إلى جانب التجارب القائمة على الحساب. تسمح هذه الأدوات للمسوقين بإنشاء تجارب أكثر صلة وجاذبية لجمهورهم المستهدف، والتي يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في تحقيق نتائج أعمال أفضل، مثل زيادة المشاركة، وارتفاع معدلات التحويل، وزيادة ولاء العملاء. يستفيد المشترون من المحتوى الديناميكي المخصص والتجارب الرقمية المتصلة التي تمكنهم من الحصول على تعليم أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة أكبر.
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