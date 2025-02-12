برامج تحليل المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - جنوب السودان

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly عبارة عن منصة تحليلية مصممة للمحتوى ومصممة مع الاعتقاد بأن الشركات الأكثر نجاحًا هي تلك التي لديها أفضل محتوى. لكن الفوز في عالم المحتوى الرقمي ليس بالأمر السهل. أنت بحاجة إلى إنشاء حلقات تعليقات والاستماع، من خلال البيانات، إلى ما يخبرك به جمهورك. من خلال 30 مقياسًا فريدًا للاهتمام وتتبع المشتركين وتقسيم الجمهور، يمكن لمنشئي المحتوى والمحللين والمحررين والمسوقين ومحترفي الاتصالات استخدام Parse.ly من أجل: - تنمية أعمالهم وتحسين المقاييس الرئيسية مثل مشاركة القراء والتحويلات والاحتفاظ بهم من خلال البيانات -رؤى مدفوعة. - التصرف بناءً على رؤى الجمهور الفورية في الوقت الفعلي أو تحليل البيانات التاريخية للحصول على صورة واضحة للماضي والتخطيط للمستقبل. من خلال منصة التخصيص المضمنة، يمكن لفرق المنتج استخدام Parse.ly لإنشاء تجارب محتوى ديناميكية مدعومة بالبيانات ومخصصة بواسطة المستخدمين على موقع الويب الخاص بهم وفي نظام إدارة المحتوى (CMS) أو WCM الخاص بهم. من خلال نظام تدفق البيانات الخاص بنا، يمكن لعلماء ومهندسي البيانات استخدام بيانات تدفق النقرات الغنية لدينا لقضاء وقت أقل في البنية التحتية للبيانات ومزيد من الوقت في تحليل البيانات والرؤى. يعمل Parse.ly مع أكثر من 300 شركة مؤسسية باستخدام البنية التحتية الموثوقة للبيانات: - تكنولوجيا الويب المتميزة رقم 4 الأكثر تثبيتًا على نطاق واسع على المواقع ذات حركة المرور العالية (وفقًا لـ BuildWith). - يتم استخدام Parse.ly من قبل شركات الإعلام والترفيه الرائدة، والعلامات التجارية DTC، وشركات Fortune 500، وشركات المؤسسات B2B، وأي شخص يعتقد أن المحتوى يمكنه دفع أعماله إلى الأمام.