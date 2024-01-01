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برامج تحليل المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - فيجي
يعمل برنامج تحليل المحتوى على تمكين المستخدمين من الحصول على رؤى شاملة حول كيفية تفاعل الموظفين والزوار مع المحتوى المنشور، بما في ذلك المدونات والمقالات والبودكاست. تتيح هذه التقنية، التي يشار إليها باسم ذكاء المحتوى، للمستخدمين الحصول على رؤية قيمة يمكن أن تفيد استراتيجيات المحتوى المستقبلية. توفر حلول تحليلات المحتوى مقاييس مختلفة، مثل مشاهدات الصفحة، والمشاركات، والنقرات الخارجية، وتصنيفات البحث، ومتوسط الوقت المستغرق في المنشورات الفردية، والأثر المالي للمحتوى. قد توفر هذه المنصات أيضًا بيانات إضافية، مثل توزيع نسبة المشاهدة بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، ورؤى حول صناعات محددة أو التركيبة السكانية للمشاهدين، وتحليلات لمكونات المحتوى الأكثر فعالية. غالبًا ما تتكامل برامج تحليل المحتوى مع برامج التحليلات الرقمية وبرامج التحليلات الاجتماعية أو تشترك في أوجه التشابه معها. من خلال الاستفادة من تحليلات المحتوى، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وتعزيز التفاعل مع جمهورهم المستهدف.
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Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. Bitly هي شركة SaaS عالمية رائدة تقدم منصة شاملة مصممة لتمكين كل جزء من المعلومات التي تتم مشاركتها عبر الإنترنت من التواصل مع الجماهير الرئيسية وتحفيز العمل. تعمل منصة ...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات ا...
Issuu
issuu.com
Issuu هي أكبر منصة لنشر وتسويق المحتوى في العالم والتي تمكن الأشخاص من تحويل واستضافة ومشاركة المحتوى الجذاب في مجموعة متنوعة من التنسيقات الديناميكية عبر جميع قنوات التوزيع الرقمية. مع أكثر من 60 مليون منشور، تسهل Issuu على مستخدميها العالميين الذين يزيد عددهم عن مليون تحويل جزء من المحتوى مرة واحد...
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات الب...
Rebrandly
rebrandly.com
Rebrandly هي منصة إدارة الروابط الرائدة في السوق والتي تتيح للمستخدمين تحديد العلامات التجارية وتقصير عناوين URL المخصصة. يساعد Rebrandly الشركات من جميع الأحجام على إدارة وقياس تفاعل الارتباط الخاص بها بشكل آمن، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتحسين معدلات التحويل، وتتبع التحليلات المتقدمة. تأسست...
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي ت...
Serpstat
serpstat.com
تبرز Serpstat باعتبارها مجموعة أدوات شاملة لتحسين محركات البحث، مما يمكّنك من التحكم الفعال في ظهورك على الإنترنت. أحد الأصول المحورية للمؤسسات الملتزمة التي تسعى إلى الحصول على تصنيفات مرتفعة وبصمة تجارية معززة عبر الإنترنت. من خلال ترسانة قوية تتجاوز 50 أداة فعالة، تعالج Serpstat ما يلي: 🔍 رؤى ال...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
BL.INK
bl.ink
يعمل BL.INK على تشغيل عناوين URL المختصرة ورموز QR ببيانات ومرونة غير محدودة. باستخدام BL.INK، ستنشئ آلاف الروابط المخصصة التي تلتقط نقاط بيانات غير محدودة حتى تتمكن من قياس كل نقطة اتصال للمستخدم وتحسين كل تفاعل. يمكن لكل فرد في فريقك إنشاء بيانات مثالية لقياس كل عنصر من عناصر الإسناد التسويقي بدقة...
Seobility
seobility.net
Seobility هي أداة تحسين محركات البحث الكل في واحد لتحسين تصنيفات مواقع الويب. يوفر Seobility تدقيقًا شاملاً لتحسين محركات البحث على الصفحة، وتحليل الروابط الخلفية وأدوات بناء الروابط، بالإضافة إلى تتبع التصنيف. أدوات إضافية مثل أداة TF*IDF لتحسين المحتوى وأداة البحث عن الكلمات الرئيسية تكمل برنامج S...
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة للتسويق عبر الإنترنت من الجيل التالي توفر لك 23 أداة قوية للبحث عن الكلمات الرئيسية، وتتبع التصنيف، وتحليل المجال، وعمليات تدقيق تحسين محركات البحث، وتحليل الروابط الداخلية وتتبع الروابط الخلفية، وإدارة الوسائط الاجتماعية، وإدارة البحث المدفوع، وأبحاث المنافسين والمزيد. تمنح ميز...
StoryChief
storychief.io
StoryChief هو الحل الكامل لتسويق المحتوى لفريقك، وهو مصمم خصيصًا لفرق التسويق B2B ووكالات المحتوى، مما يسمح لك بالتركيز على تنمية أعمالك من خلال تسويق المحتوى. قم بمركزة وتوزيع مقالاتك ومحتوى الوسائط الاجتماعية لتنمية جمهورك وجذب المزيد من العملاء المحتملين. مع StoryChief، يمكنك الحصول على عملاء محت...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai هي أفضل أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لجميع حملاتك التسويقية. احصل على رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور على الاستهداف والجماهير المثالية لتحقيق النتائج النهائية لحملاتك. باستخدام Shakespeare.AI، يمكنك إنشاء إعلانات نصية وإعلانات مصورة/فيديو عالية التحويل واستراتيجيات الحملات مث...
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...
Anyword
anyword.com
Anyword عبارة عن منصة Copy Intelligence وGen AI تعتمد على الذكاء الاصطناعي ويستخدمها أكثر من مليون مسوق في شركات مثل Amazon وGreenhouse وIBM، والتي تمكّن المسوقين من إنشاء محتوى قابل للتطوير ومتعلق بالعلامة التجارية يؤدي إلى تحويل المبيعات وزيادة حجمها. من خلال تدريبها على مليارات نقاط البيانات التس...
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث (SEO) لجميع المسوقين المعتمدين على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو ...
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook هي أداة عبر الإنترنت وبرنامج سطح مكتب لإنشاء دفاتر صور رقمية احترافية. فهو يجعل كتبك الإلكترونية بتنسيق PDF والكتالوجات الإلكترونية والكتيبات الرقمية والتقارير السنوية والعروض التقديمية والمجلات وضمانات المبيعات تفاعلية. تستخدم أكثر من 50000 شركة في 179 دولة FlippingBook لإنشاء مستندات ...
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack هي منصة التحليلات والإسناد الرائدة في مجال B2B. يتصل HockeyStack بجميع منصاتك، وينظف بياناتك، ويسمح لك بقياس ما يقود خط الأنابيب وتصور رحلات المشتري. تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية...
Readable
readable.com
Readable.io عبارة عن مجموعة من أدوات القراءة والكتابة للمساعدة في تحسين جودة محتوى موقع الويب والمستندات.
Silktide
silktide.com
يمنحك Silktide كل ما تحتاجه لتحسين موقع الويب الخاص بك، من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي، وتحسين المحتوى، والتسويق الرقمي في منصة واحدة. يستخدم الآلاف من العملاء Silktide لتحليل عشرات الملايين من مواقع الويب كل عام. نحن نغطي تقريبًا كل جانب من جوانب تواجدك على الويب، بما في ذلك المحتوى وإمكانية ا...
Foleon
foleon.com
Foleon عبارة عن منصة لإنشاء المحتوى تسهل على أي شخص إنشاء محتوى تفاعلي يعتمد بنسبة 100% على العلامة التجارية. نحن نقدم لشركات B2B محررًا سهل الاستخدام للسحب والإفلات وتنسيق Foleon Doc التفاعلي الذي يمكّنها من إنشاء تجارب محتوى رقمي مخصصة جذابة وذكية وقابلة للتطوير. لا تزال معظم الشركات تهدر الوقت وا...
Akamai
akamai.com
Media Analytics عبارة عن حل SaaS للخدمة الذاتية مصمم لتوفير تقارير للرؤى القابلة للتنفيذ للمساعدة في دعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية. يقدم حلنا القوي مجموعة متنوعة غنية من المقاييس والأبعاد من جانب العميل لتمكين أكبر قدر من المرونة والتفاصيل حسب الحاجة لرؤية أداء الفيديو وتجربة المشاهدة لجمهورك.
Contently
contently.com
يساعد المحتوى العلامات التجارية على سرد قصص رائعة. إن نظامنا القوي لتسويق محتوى المؤسسات، والخدمات الإستراتيجية المبنية على البيانات، وشبكة الموظفين المستقلين ذات المستوى العالمي، تمنح أفضل العلامات التجارية في العالم كل ما تحتاجه لإنشاء محتوى يُسعد جمهورها ويحقق النتائج. في المتوسط، تبلغ قيمة المحت...
RELAYTO
relayto.com
كيف يمكنك المحتوى 100X؟ RELAYTO هي منصة التجربة التفاعلية رقم 1 التي تحول المحتوى الثابت الخاص بك (ملفات PDF وملفات MP4 والصور) إلى تجارب تفاعلية جذابة، مما يمكّن المشاهدين من اختيار المسار الخاص بهم والتعليم الذاتي. تحقق من تجربة الشراء المدعومة بـ RELAYTO والتي بدأت كعرض تقديمي تقليدي. >> https://...
Matomo
matomo.org
Matomo هي منصة رائدة مفتوحة المصدر لتحليلات الويب، وتُستخدم في أكثر من 1.4 مليون موقع ويب في أكثر من 190 دولة وتُرجمت إلى أكثر من 50 لغة. تقدر Matomo حماية الخصوصية وملكية البيانات بنسبة 100% وعدم أخذ عينات من البيانات. لديها خياران مختلفان للاستضافة - السحابية والمحلية. تعمل السحابة على التخلص من م...
GetSocial
getsocial.io
GetSocial عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد المسوقين على قياس أفضل محتوى لديهم والترويج له وتضخيمه. تعمل GetSocial مع أكثر من 150.000 موقع ويب حول العالم ولديها عملاء متميزون مثل Adobe وSky وWWF. قامت GetSocial بتطوير العناصر الأربعة للإطار الاجتماعي <> تفعيل * يتتبع GetSocial 100% من النشاط الاج...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...
Conductor
conductor.com
تعتبر شركة Conductor إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق العضوي. تم تصميم منصة تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى الخاصة بشركة Conductor لمساعدة العلامات التجارية على ضمان تحسين موقع الويب الخاص بها تقنيًا للتصنيف على محركات البحث، وتحسين الصفحات الحالية، وإنشاء محت...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite هو برنامج شامل لإدارة المحتوى وتمكين المبيعات يسمح لفرق المبيعات والتسويق بتخزين المحتوى الخاص بهم وتنظيمه وتوزيعه وتتبعه، بينما يمنحك أيضًا القدرة على إنشاء وتقديم تجارب محتوى مذهلة (مواقع مصغرة مخصصة، وصفحات مقصودة، مراكز الموارد والتجارب التفاعلية). باستخدام Paperflite، يمكنك تتبع المح...
Content Harmony
contentharmony.com
يساعد سير عمل تسويق المحتوى في Content Harmony فريقك على إنشاء ملخصات تسويقية مفصلة للغاية للمحتوى بشكل أسرع بنسبة 50-80% من العملية اليدوية التي تستخدمها معظم الفرق. نحن نساعدك على تحليل هدف البحث والكلمات الرئيسية المنافسة وملفات تعريف المواضيع ومخططات المستندات وأسئلة المستخدم والمصادر الموثوقة و...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد الناشرين وشركات الإعلام على فهم حركة المرور والقراء والمشتركين. تساعد منصة Marfeel الناشرين على بناء أوجه التآزر والمواءمة بين الفرق من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات لفتح الإمكانات الكاملة للمحتوى والجماهير. مع المقر الرئيسي في برشلونة ومكاتب في نيويو...
DemandJump
demandjump.com
يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Epilocal
epilocal.com
توفر Epilocal موصلات البيانات وأدوات التشغيل الآلي التي تمكن الشركات من توسيع نطاق عمليات المحتوى الخاصة بها وأتمتتها بسعر مناسب.
NPAW
npaw.com
تفتخر NPAW بتقديم مجموعة حلول التحليلات الخاصة بها. منصة قوية وبديهية لتحليلات الفيديو والتطبيقات في الوقت الفعلي تم إعدادها لإحداث ثورة في صناعة ذكاء الفيديو، مما يسمح لشركات OTT وشركات الاتصالات وشركات الإعلام والمذيعين بترجمة مليارات نقاط البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ لمراقبتها وتحليلها وا...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope هو النظام الأساسي لتحسين محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الأفضل في فئته والذي يحفز حركة البحث. تعمل أدواتنا المبسطة على تبسيط كتابة تحسين محركات البحث حتى تتمكن من إنشاء محتوى من الدرجة الأولى يتم تصنيفه. محرر النصوص الخاص بنا سهل الاستخدام والمشاركة والتعليم. بالإضافة إلى محرر النصوص من ا...
Momently
momently.com
أنشئ تقارير مخصصة لحملاتك التي تحمل علامتك التجارية أو التي ترعاها في ثوانٍ. استخدم تحليلات المحتوى وواجهات برمجة التطبيقات لجذب القراء من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة.
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper عبارة عن منصة لتسويق المحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع سوق للمواهب بقيادة الخبراء. استفد من النظام الأساسي لتصور وإنشاء وإدارة وتوزيع وقياس تسويق المحتوى الخاص بك، تحت سقف واحد.
QuickFrame
quickframe.com
يمكّن QuickFrame من MNTN كل مؤسسة من التنافس في عالم الفيديو أولاً من خلال تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء الفيديو الأصلي. تعمل منصة Global Video Hub™ الخاصة بنا على زيادة عائد الاستثمار لمحتوى الفيديو إلى الحد الأقصى عن طريق فتح الفيديو المستند إلى البيانات والذي يتم إنشاؤه بكفاءة لكل نظام أساسي و...
Pressboard
pressboardmedia.com
أدوات حائزة على جوائز لمنشئي المحتوى. أنت تقوم بإنشاء محتوى مذهل، وأدواتنا تقوم بالباقي. يمنحك Pressboard تقارير بنفس قوة المحتوى الخاص بك. انتقل من إطلاق المحتوى إلى مشاركة التقارير المباشرة في دقائق، بدلاً من أيام. يجمع Pressboard Studio بين أهم بياناتك في تقارير حية جميلة ومخصصة وقابلة للمشاركة. ...
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Knotch
knotch.com
ContentEQ عبارة عن نظام أساسي لذكاء المحتوى تستخدمه العلامات التجارية للمؤسسات لفهم أداء محتواها الرقمي وتحسينه. تجمع المنصة بين أفضل تقنيات التقاط البيانات الكمية والنوعية والذكاء الاصطناعي وإستراتيجية الخبراء لمساعدة العلامات التجارية مثل Bank of America وWells Fargo وDeloitte وSquare على تحسين تأ...
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly عبارة عن منصة تحليلية مصممة للمحتوى ومصممة مع الاعتقاد بأن الشركات الأكثر نجاحًا هي تلك التي لديها أفضل محتوى. لكن الفوز في عالم المحتوى الرقمي ليس بالأمر السهل. أنت بحاجة إلى إنشاء حلقات تعليقات والاستماع، من خلال البيانات، إلى ما يخبرك به جمهورك. من خلال 30 مقياسًا فريدًا للاهتمام وتتبع ا...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Dreamdata
dreamdata.io
تعمل منصة إسناد الإيرادات B2B الخاصة بـ Dreamdata على توصيل البيانات عبر مجموعتك التقنية الخاصة بالذهاب إلى السوق لتقديم رؤية غير مسبوقة لرحلة عميل B2B الخاصة بك. بدءًا من اللمسة الأولى المجهولة وحتى الفوز التام، يضع Dreamdata حدًا للتخمين ويقدم تحليلًا قابلاً للتنفيذ لما يحفز إيراداتك حقًا. باستخدا...
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai ليس مجرد ذكاء اصطناعي. تدمج حلولنا المصممة خصيصًا للناشرين بين الخبرة والتكنولوجيا لتقديم منتجات تعمل على تبسيط بيانات الأعمال وتوفير الرؤى وتحسين الإيرادات. يجمع منتجنا الأساسي بين التقنيات المبتكرة في ذكاء الأعمال وتوليد اللغات الطبيعية والخبرة في صناعة الوسائط لتقديم حل تحليلي متطور لمنش...
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعد Event Registry منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، حيث تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
DISQO
disqo.com
DIQO هي منصة CX لفهم تجربة كل عميل. تثق الشركات في DIQO لاتخاذ قرارات أفضل لكل عميل ونقطة اتصال ونتائج. يتم دعم قياس إعلانات DIQO وتعليقات العملاء ومنتجات وصول الجمهور بواسطة ملايين المستهلكين على أكبر منصة لبيانات المستهلك في الصناعة. تم تصنيف DIQO ضمن قائمة Deloitte’s Fast 500 وأفضل أماكن العمل بح...
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest عبارة عن منصة تساعدك على التحكم في كل جانب من جوانب تواجدك عبر الإنترنت. بفضل النظام الأساسي سهل الاستخدام الذي يمنعك من الخلط بين 15 أداة إدارية مختلفة، فإننا نبسط مهامك. من أجل إعطائك صورة شاملة عن أدائك، يجمع UrbiQuest كل المعلومات ذات الصلة. يتم تحليل وشرح كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق با...
Revuze
revuze.it
Revuze هي شركة رائدة في تحليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمراجعات عبر الإنترنت، مما أحدث ثورة في مشهد رؤى المستهلك. بفضل سنوات من الخبرة في الاستفادة من تدريب LLM، يفتح Revuze الإمكانات الكاملة للرؤى من المشترين المعتمدين عبر مصادر التجارة الإلكترونية المتعددة. تعمل حلولنا المتطورة على تمكين الشركات...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرا...