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برامج تحليل المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - بوروندي
يعمل برنامج تحليل المحتوى على تمكين المستخدمين من الحصول على رؤى شاملة حول كيفية تفاعل الموظفين والزوار مع المحتوى المنشور، بما في ذلك المدونات والمقالات والبودكاست. تتيح هذه التقنية، التي يشار إليها باسم ذكاء المحتوى، للمستخدمين الحصول على رؤية قيمة يمكن أن تفيد استراتيجيات المحتوى المستقبلية. توفر حلول تحليلات المحتوى مقاييس مختلفة، مثل مشاهدات الصفحة، والمشاركات، والنقرات الخارجية، وتصنيفات البحث، ومتوسط الوقت المستغرق في المنشورات الفردية، والأثر المالي للمحتوى. قد توفر هذه المنصات أيضًا بيانات إضافية، مثل توزيع نسبة المشاهدة بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، ورؤى حول صناعات محددة أو التركيبة السكانية للمشاهدين، وتحليلات لمكونات المحتوى الأكثر فعالية. غالبًا ما تتكامل برامج تحليل المحتوى مع برامج التحليلات الرقمية وبرامج التحليلات الاجتماعية أو تشترك في أوجه التشابه معها. من خلال الاستفادة من تحليلات المحتوى، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وتعزيز التفاعل مع جمهورهم المستهدف.
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Shakespeare
shakespeare.ai
احصل على أفضل برنامج لكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم وأطلق العنان لنسخة عالمية لموقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير والمدونة ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...
Issuu
issuu.com
أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المحتملين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
SE Ranking
seranking.com
برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.
Similarweb
similarweb.com
يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Serpstat
serpstat.com
أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.
StoryChief
storychief.io
يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.
WebCEO
webceo.com
WebCEO عبارة عن منصة SEO الكل في واحد مع مجموعة من 22 أداة فعالة لتحسين محركات البحث عبر الإنترنت للتسويق الرقمي. موثوق به من قبل أكثر من 1400000 مستخدم.
Seobility
seobility.net
برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google
Botify
botify.com
يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...
IO Technologies
public.iotechnologies.com
قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.
Anyword
anyword.com
احصل على المزيد من التحويلات واجذب المزيد من المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصمم نسختك ويحسنها. تخبرك التحليلات التنبؤية القوية بما ينجح قبل النشر.
Sniply
sniply.io
Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.
FlippingBook
flippingbook.com
يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...
Marketing Miner
marketingminer.com
يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Silktide
silktide.com
اجعل موقع الويب الخاص بك أفضل من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي وتحسين المحتوى والتسويق الرقمي في نظام أساسي واحد.
Readable
readable.com
Readable هي أداة القراءة النهائية. قم بتحسين وضوحك وتقريب جمهورك.
Foleon
foleon.com
أيًا كان الشخص الذي تستهدفه، فهو المحتوى الذي يجذب جمهورك، ويملأ المسار، ويحقق النتائج. لذا اجعل لك تجربة.
Contently
contently.com
حل تسويق المحتوى الأعلى تقييمًا: استراتيجية محتوى الخبراء، ومنصة تسويق محتوى المؤسسة، وشبكة عالمية لمنشئي المحتوى.
Akamai
akamai.com
Akamai هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوصيل الوسائط والبرامج وحلول الأمان السحابية.
RELAYTO
relayto.com
يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد
GetSocial
getsocial.io
80% من المشاركات تتم من خلال النسخ واللصق وتطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني. يحل GetSocial هذه المشكلة من خلال تقديم مزيج فريد من الأدوات الاجتماعية لأكثر من 30 شبكة لزيادة حركة المرور الاجتماعية العضوية، وتحليلات تفصيلية حول مشاركة النشاط، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية المظلمة، وأدوات لأتمتة الن...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...
Matomo
matomo.org
لا تضر بسمعتك مع Google Analytics. Matomo هو البديل الأخلاقي حيث لن تقوم بالتضحية بالخصوصية أو تعريض موقعك للخطر.
Content Harmony
contentharmony.com
يساعد سير عمل تسويق المحتوى في Content Harmony فريقك على إنشاء ملخصات تسويقية مفصلة للغاية للمحتوى بشكل أسرع بنسبة 50-80% من العملية اليدوية التي تستخدمها معظم الفرق. نحن نساعدك على تحليل هدف البحث والكلمات الرئيسية المنافسة وملفات تعريف المواضيع ومخططات المستندات وأسئلة المستخدم والمصادر الموثوقة و...
Conductor
conductor.com
تعتبر شركة Conductor إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق العضوي. تم تصميم نظام تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى الخاص بمؤسسة Conductor لمساعدة العلامات التجارية على ضمان تحسين موقع الويب الخاص بها تقنيًا للتصنيف على محركات البحث، وتحسين الصفحات الحالية، وإنشاء محت...
Marfeel
marfeel.com
Marfeel عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد الناشرين وشركات الإعلام على فهم حركة المرور والقراء والمشتركين. تساعد منصة Marfeel الناشرين على بناء أوجه التآزر والمواءمة بين الفرق من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات لفتح الإمكانات الكاملة للمحتوى والجماهير. مع المقر الرئيسي في برشلونة ومكاتب في نيويو...
DemandJump
demandjump.com
يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.
Hushly
hushly.com
Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...
Epilocal
epilocal.com
توفر Epilocal موصلات البيانات وأدوات التشغيل الآلي التي تمكن الشركات من توسيع نطاق عمليات المحتوى الخاصة بها وأتمتتها بسعر مناسب.
NPAW
npaw.com
تفتخر NPAW بتقديم مجموعة حلول التحليلات الخاصة بها. منصة قوية وبديهية لتحليلات الفيديو والتطبيقات في الوقت الفعلي تم إعدادها لإحداث ثورة في صناعة ذكاء الفيديو، مما يسمح لشركات OTT وشركات الاتصالات وشركات الإعلام والمذيعين بترجمة مليارات نقاط البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ لمراقبتها وتحليلها وا...
Momently
momently.com
أنشئ تقارير مخصصة لحملاتك التي تحمل علامتك التجارية أو التي ترعاها في ثوانٍ. استخدم تحليلات المحتوى وواجهات برمجة التطبيقات لجذب القراء من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة.
Vestorly
vestorly.com
يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.
Pepper Content
peppercontent.io
قم بتسريع إيراداتك من خلال التسويق بالمحتوى يساعد Pepper CMP فرق التسويق على التفكير في المحتوى وإنشائه وتوزيعه بسرعة وعلى نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكة المواهب المتخصصة لدينا.
QuickFrame
quickframe.com
يمكّن QuickFrame من MNTN كل مؤسسة من التنافس في عالم الفيديو أولاً من خلال تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء الفيديو الأصلي. تعمل منصة Global Video Hub™ الخاصة بنا على زيادة عائد الاستثمار لمحتوى الفيديو إلى الحد الأقصى عن طريق فتح الفيديو المستند إلى البيانات والذي يتم إنشاؤه بكفاءة لكل نظام أساسي و...
Pressboard
pressboardmedia.com
أدوات حائزة على جوائز لمنشئي المحتوى. أنت تقوم بإنشاء محتوى مذهل، وأدواتنا تقوم بالباقي. يمنحك Pressboard تقارير بنفس قوة المحتوى الخاص بك. انتقل من إطلاق المحتوى إلى مشاركة التقارير المباشرة في دقائق، بدلاً من أيام. يجمع Pressboard Studio بين أهم بياناتك في تقارير حية جميلة ومخصصة وقابلة للمشاركة. ...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope هو النظام الأساسي لتحسين محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الأفضل في فئته والذي يحفز حركة البحث. تعمل أدواتنا المبسطة على تبسيط كتابة تحسين محركات البحث حتى تتمكن من إنشاء محتوى من الدرجة الأولى يتم تصنيفه. محرر النصوص الخاص بنا سهل الاستخدام والمشاركة والتعليم. بالإضافة إلى محرر النصوص من ا...
Allegrow
allegrow.co
يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.
Knotch
knotch.com
تكشف منصة ذكاء المحتوى في Knotch عن المحتوى الذي يعمل وسبب نجاحه، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في التخمين ووقت أطول في التصرف. موثوق به من قبل فرق التسويق المعتمدة على البيانات
Bigtincan
bigtincan.com
يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Dreamdata
dreamdata.io
يرتبط التسويق B2B بخط الأنابيب والإيرادات تقوم Dreamdata تلقائيًا باستخراج بيانات الذهاب إلى السوق الخاصة بـ B2B وتنظيفها وتبسيطها لتوفير شفافية كاملة بشأن ما يحفز إيراداتك.
Spiny.ai
spiny.ai
Spiny.ai ليس مجرد ذكاء اصطناعي. تدمج حلولنا المصممة خصيصًا للناشرين بين الخبرة والتكنولوجيا لتقديم منتجات تعمل على تبسيط بيانات الأعمال وتوفير الرؤى وتحسين الإيرادات. يجمع منتجنا الأساسي بين التقنيات المبتكرة في ذكاء الأعمال وتوليد اللغات الطبيعية والخبرة في صناعة الوسائط لتقديم حل تحليلي متطور لمنش...
Event Registry
eventregistry.org
استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ Event Registry هي منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.
DISQO
disqo.com
DIQO هي منصة CX لفهم تجربة كل عميل. تثق الشركات في DIQO لاتخاذ قرارات أفضل لكل عميل ونقطة اتصال ونتائج. يتم تشغيل منتجات قياس الإعلانات وتعليقات العملاء والوصول إلى الجمهور من DIQO بواسطة ملايين المستهلكين على أكبر منصة لبيانات المستهلك في الصناعة. تم الاعتراف بـ DIQO في قائمة Deloitte's Fast 500 وأ...
Urbiquest
urbiquest.com
UrbiQuest عبارة عن منصة تساعدك على التحكم في كل جانب من جوانب تواجدك على الإنترنت. بفضل النظام الأساسي سهل الاستخدام الذي يمنعك من الخلط بين 15 أداة إدارية مختلفة، فإننا نبسط مهامك. من أجل إعطائك صورة شاملة عن أدائك، يجمع UrbiQuest كل المعلومات ذات الصلة. يتم تحليل وشرح كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق با...
Revuze
revuze.it
Revuze هي شركة رائدة في تحليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمراجعات عبر الإنترنت، مما أحدث ثورة في مشهد رؤى المستهلك. بفضل سنوات من الخبرة في الاستفادة من تدريب LLM، يفتح Revuze الإمكانات الكاملة للرؤى من المشترين المعتمدين عبر مصادر التجارة الإلكترونية المتعددة. تعمل حلولنا المتطورة على تمكين الشركات...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly عبارة عن منصة تحليلية مصممة للمحتوى ومصممة مع الاعتقاد بأن الشركات الأكثر نجاحًا هي تلك التي لديها أفضل محتوى. لكن الفوز في عالم المحتوى الرقمي ليس بالأمر السهل. أنت بحاجة إلى إنشاء حلقات تعليقات والاستماع، من خلال البيانات، إلى ما يخبرك به جمهورك. من خلال 30 مقياسًا فريدًا للاهتمام وتتبع ا...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرا...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...