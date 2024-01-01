متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الفئات

برامج تحليل المحتوى - التطبيقات الأكثر شعبية - بلجيكا

يعمل برنامج تحليل المحتوى على تمكين المستخدمين من الحصول على رؤى شاملة حول كيفية تفاعل الموظفين والزوار مع المحتوى المنشور، بما في ذلك المدونات والمقالات والبودكاست. تتيح هذه التقنية، التي يشار إليها باسم ذكاء المحتوى، للمستخدمين الحصول على رؤية قيمة يمكن أن تفيد استراتيجيات المحتوى المستقبلية. توفر حلول تحليلات المحتوى مقاييس مختلفة، مثل مشاهدات الصفحة، والمشاركات، والنقرات الخارجية، وتصنيفات البحث، ومتوسط ​​الوقت المستغرق في المنشورات الفردية، والأثر المالي للمحتوى. قد توفر هذه المنصات أيضًا بيانات إضافية، مثل توزيع نسبة المشاهدة بين أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة، ورؤى حول صناعات محددة أو التركيبة السكانية للمشاهدين، وتحليلات لمكونات المحتوى الأكثر فعالية. غالبًا ما تتكامل برامج تحليل المحتوى مع برامج التحليلات الرقمية وبرامج التحليلات الاجتماعية أو تشترك في أوجه التشابه معها. من خلال الاستفادة من تحليلات المحتوى، يمكن للمستخدمين اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بهم وتعزيز التفاعل مع جمهورهم المستهدف.

إرسال تطبيق جديد


SEMrush

SEMrush

semrush.com

تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs.com عبارة عن مجموعة أدوات معروفة للروابط الخلفية وتحليل تحسين محركات البحث. في الوقت الحالي، نتميز عن قطيع الخدمات المماثلة الأخرى بأكبر قاعدة من الروابط المباشرة والفهرس الضخم وأفضل سرعة لتحديثات الفهرس. نعمل باستمرار على تحسين جميع خوارزمياتنا لتزويد عملائنا بأحدث بيانات الروابط الخلفية و...

Issuu

Issuu

issuu.com

أنشئ دفاتر صور متحركة تفاعلية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وصور GIF والمزيد من ملفات PDF. اكتشف قوة أدوات النشر الرقمي وتسويق المحتوى هنا!

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...

Ubersuggest

Ubersuggest

neilpatel.com

متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المحتملين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

برامج SEO الرائدة لأصحاب الأعمال والوكالات والمتخصصين في SEO. تتبع تصنيفاتك، وراقب المنافسين، واكتشف الأخطاء الفنية، والمزيد بدءًا من 18.6 دولارًا شهريًا.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener مع المجالات المخصصة. قم بتقصير عناوين URL ووضع العلامات التجارية عليها وتتبعها باستخدام النظام الأساسي لإدارة الروابط الرائد في الصناعة. مجاني للمحاولة. واجهة برمجة التطبيقات، عنوان URL القصير، المجالات المخصصة.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

يعد موقع Sameweb مزودًا للاستخبارات الرقمية لعملاء المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB). توفر المنصة خدمات تحليلات الويب وتقدم لمستخدميها معلومات حول حركة مرور الويب الخاصة بعملائهم ومنافسيهم.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

أداة ذكية وقوية لـ ✓ تحليل الروابط الخلفية ✓ تتبع الرتبة ✓ البحث عن الكلمات الرئيسية ✓ تحليل المنافسين ✓ تدقيق الموقع.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO عبارة عن منصة SEO الكل في واحد مع مجموعة من 22 أداة فعالة لتحسين محركات البحث عبر الإنترنت للتسويق الرقمي. موثوق به من قبل أكثر من 1400000 مستخدم.

StoryChief

StoryChief

storychief.io

يضع StoryChief كل ما تحتاجه لإنجاز تسويق المحتوى الخاص بك في مكان واحد. قم بتنظيم وهيكلة وتوزيع المحتوى الخاص بك متعدد القنوات.

Seobility

Seobility

seobility.net

برامج وأدوات SEO الكل في واحد لتحسين موقع الويب والحصول على أعلى التصنيفات على Google

Botify

Botify

botify.com

يساعدك Botify على الكشف عن تلك الفرص الضائعة وتحويلها إلى نتائج أعمال مربحة، كل ذلك في منصة مصممة لتناسب حجم وحجم وتعقيد موقع الويب الخاص بمؤسستك. احصل على رؤى من كل مرحلة من مراحل عملية البحث العضوي، ووفر الوقت وخفف المخاطر من خلال الإجراءات والتنبيهات ذات الأولوية، وحقق أقصى قدر من الموارد من خلال...

Shakespeare

Shakespeare

shakespeare.ai

احصل على أفضل برنامج لكتابة النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي في العالم وأطلق العنان لنسخة عالمية لموقعك على الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتقارير والمدونة ونسخ الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد

IO Technologies

IO Technologies

public.iotechnologies.com

قم بتحسين المحتوى الخاص بك وزيادة عدد القراء وزيادة الإيرادات من خلال تحليلات المحتوى في الوقت الفعلي. معظم لوحات المعلومات المبتكرة لاتخاذ قرارات أسرع وأفضل.

Anyword

Anyword

anyword.com

احصل على المزيد من التحويلات واجذب المزيد من المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يصمم نسختك ويحسنها. تخبرك التحليلات التنبؤية القوية بما ينجح قبل النشر.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply هو أداة اختصار الروابط الوحيدة التي تؤدي إلى التحويل. اعرض رسالتك في أي مكان عن طريق تضمين العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في كل صفحة تشاركها بسهولة. قم بتحويل متابعيك إلى مستخدمين وعملاء مجانًا.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

يمكنك تحويل ملفات PDF البسيطة إلى مستندات تفاعلية وجذابة بمظهر احترافي وإدارة أدوات التسويق وتحليل الملفات والمزيد.

Chartbeat

Chartbeat

chartbeat.com

Chartbeat هي شركة تكنولوجيا توفر البيانات والتحليلات للناشرين العالميين. بدأت الشركة في عام 2009 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة. تقوم شركة البرمجيات كخدمة (SaaS) بدمج التعليمات البرمجية في مواقع الويب الخاصة بالناشرين وشركات الإعلام والمؤسسات الإخبارية لتتبع المستخدمين من أجل ...

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

يعد Marketing Miner أداة لتحسين محركات البحث لجميع المسوقين الذين يعتمدون على البيانات. احصل على رؤى قيمة مع أكثر من 40 ميزة لرفع تصنيفات موقع الويب الخاص بك. واجهة سهلة الاستخدام وميزات تحليل البيانات المجمعة لتوفير وقتك وجهدك. اجمع رؤى البيانات القيمة وقم بتحليل ما يصل إلى 100000 كلمة رئيسية أو عن...

Silktide

Silktide

silktide.com

اجعل موقع الويب الخاص بك أفضل من خلال اختبار إمكانية الوصول الآلي وتحسين المحتوى والتسويق الرقمي في نظام أساسي واحد.

Readable

Readable

readable.com

Readable هي أداة القراءة النهائية. قم بتحسين وضوحك وتقريب جمهورك.

Foleon

Foleon

foleon.com

أيًا كان الشخص الذي تستهدفه، فهو المحتوى الذي يجذب جمهورك، ويملأ المسار، ويحقق النتائج. لذا اجعل لك تجربة.

Contently

Contently

contently.com

حل تسويق المحتوى الأعلى تقييمًا: استراتيجية محتوى الخبراء، ومنصة تسويق محتوى المؤسسة، وشبكة عالمية لمنشئي المحتوى.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هي الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات شبكة توصيل المحتوى (CDN) لتوصيل الوسائط والبرامج وحلول الأمان السحابية.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

يقوم RELAYTO بتحويل ملفات PDF والعروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى إلى تجارب ويب تفاعلية مع العلامات التجارية الفورية والتحليلات والمزيد

GetSocial

GetSocial

getsocial.io

80% من المشاركات تتم من خلال النسخ واللصق وتطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني. يحل GetSocial هذه المشكلة من خلال تقديم مزيج فريد من الأدوات الاجتماعية لأكثر من 30 شبكة لزيادة حركة المرور الاجتماعية العضوية، وتحليلات تفصيلية حول مشاركة النشاط، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية المظلمة، وأدوات لأتمتة الن...

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon هو حل لتخصيص الويب والتنسيق على أساس الحساب - منصة تنسيق الرحلة القائمة على الهدف هي المحور الرئيسي المستخدم لفهم رحلة العميل وتقديم تجارب مخصصة على نطاق واسع، مما يشجع الزائرين على مواصلة التفاعل مع موقع الويب الخاص بك - مما يؤدي إلى زيادة أداء الأعمال . قم بتسريع مسار التدفق والإيرادات ا...

Content Harmony

Content Harmony

contentharmony.com

يساعد سير عمل تسويق المحتوى في Content Harmony فريقك على إنشاء ملخصات تسويقية مفصلة للغاية للمحتوى بشكل أسرع بنسبة 50-80% من العملية اليدوية التي تستخدمها معظم الفرق. نحن نساعدك على تحليل هدف البحث والكلمات الرئيسية المنافسة وملفات تعريف المواضيع ومخططات المستندات وأسئلة المستخدم والمصادر الموثوقة و...

Conductor

Conductor

conductor.com

تعتبر شركة Conductor إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال تحسين محركات البحث (SEO) والتسويق العضوي. تم تصميم نظام تحسين محركات البحث وتسويق المحتوى الخاص بمؤسسة Conductor لمساعدة العلامات التجارية على ضمان تحسين موقع الويب الخاص بها تقنيًا للتصنيف على محركات البحث، وتحسين الصفحات الحالية، وإنشاء محت...

Marfeel

Marfeel

marfeel.com

Marfeel عبارة عن منصة لتحليل المحتوى تساعد الناشرين وشركات الإعلام على فهم حركة المرور والقراء والمشتركين. تساعد منصة Marfeel الناشرين على بناء أوجه التآزر والمواءمة بين الفرق من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات لفتح الإمكانات الكاملة للمحتوى والجماهير. مع المقر الرئيسي في برشلونة ومكاتب في نيويو...

DemandJump

DemandJump

demandjump.com

يعرض لك DemandJump المحتوى الدقيق المطلوب إنشاؤه لزيادة تصنيفات الصفحة الأولى وتحقيق النتائج. من خلال ملخصات محتوى تحسين محركات البحث (SEO) بنقرة واحدة لأي موضوع، لم تكن كتابة المحتوى الذي تم تصنيفه بهذه السهولة من قبل.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly عبارة عن سحابة تحويل شاملة مصممة لتحسين تجارب المشتري وزيادة التحويلات لمسوقي B2B. يتضمن نظام المشاركة الخاص بنا مجموعة متنوعة من الأدوات والإمكانيات، مثل تخصيص موقع الويب، وتخصيص المحتوى، ومنشئ الصفحات المقصودة والتخصيص، والتقاط الطلب، والإثراء، والعملاء المتوقعين الذين تم التحقق منهم بواسطة...

Matomo

Matomo

matomo.org

لا تضر بسمعتك مع Google Analytics. Matomo هو البديل الأخلاقي حيث لن تقوم بالتضحية بالخصوصية أو تعريض موقعك للخطر.

Epilocal

Epilocal

epilocal.com

توفر Epilocal موصلات البيانات وأدوات التشغيل الآلي التي تمكن الشركات من توسيع نطاق عمليات المحتوى الخاصة بها وأتمتتها بسعر مناسب.

NPAW

NPAW

npaw.com

تفتخر NPAW بتقديم مجموعة حلول التحليلات الخاصة بها. منصة قوية وبديهية لتحليلات الفيديو والتطبيقات في الوقت الفعلي تم إعدادها لإحداث ثورة في صناعة ذكاء الفيديو، مما يسمح لشركات OTT وشركات الاتصالات وشركات الإعلام والمذيعين بترجمة مليارات نقاط البيانات إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ لمراقبتها وتحليلها وا...

Momently

Momently

momently.com

أنشئ تقارير مخصصة لحملاتك التي تحمل علامتك التجارية أو التي ترعاها في ثوانٍ. استخدم تحليلات المحتوى وواجهات برمجة التطبيقات لجذب القراء من خلال تقديم المحتوى ذي الصلة.

Vestorly

Vestorly

vestorly.com

يمكّن محرك إدارة المحتوى الخاص بـ Vestorly المؤسسات من اكتشاف المحتوى المناسب وتصفيته وتخصيصه للشخص المناسب في الوقت المناسب.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

قم بتسريع إيراداتك من خلال التسويق بالمحتوى يساعد Pepper CMP فرق التسويق على التفكير في المحتوى وإنشائه وتوزيعه بسرعة وعلى نطاق واسع باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وشبكة المواهب المتخصصة لدينا.

QuickFrame

QuickFrame

quickframe.com

يمكّن QuickFrame من MNTN كل مؤسسة من التنافس في عالم الفيديو أولاً من خلال تغيير الطريقة التي يتم بها إنشاء الفيديو الأصلي. تعمل منصة Global Video Hub™ الخاصة بنا على زيادة عائد الاستثمار لمحتوى الفيديو إلى الحد الأقصى عن طريق فتح الفيديو المستند إلى البيانات والذي يتم إنشاؤه بكفاءة لكل نظام أساسي و...

Pressboard

Pressboard

pressboardmedia.com

أدوات حائزة على جوائز لمنشئي المحتوى. أنت تقوم بإنشاء محتوى مذهل، وأدواتنا تقوم بالباقي. يمنحك Pressboard تقارير بنفس قوة المحتوى الخاص بك. انتقل من إطلاق المحتوى إلى مشاركة التقارير المباشرة في دقائق، بدلاً من أيام. يجمع Pressboard Studio بين أهم بياناتك في تقارير حية جميلة ومخصصة وقابلة للمشاركة. ...

Clearscope

Clearscope

clearscope.io

Clearscope هو النظام الأساسي لتحسين محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الأفضل في فئته والذي يحفز حركة البحث. تعمل أدواتنا المبسطة على تبسيط كتابة تحسين محركات البحث حتى تتمكن من إنشاء محتوى من الدرجة الأولى يتم تصنيفه. محرر النصوص الخاص بنا سهل الاستخدام والمشاركة والتعليم. بالإضافة إلى محرر النصوص من ا...

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

يعمل Allegrow على تحسين سمعة المرسل ووضع البريد الوارد. من خلال عمل Allegrow جنبًا إلى جنب مع نظام أتمتة التسويق/مشاركة المبيعات لديك، يمكنك زيادة النسبة المئوية لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والتي تصل إلى البريد الوارد ذي الأولوية، وليس مجلد البريد العشوائي أو المجلدات غير المركزة.

Knotch

Knotch

knotch.com

تكشف منصة ذكاء المحتوى في Knotch عن المحتوى الذي يعمل وسبب نجاحه، حتى تتمكن من قضاء وقت أقل في التخمين ووقت أطول في التصرف. موثوق به من قبل فرق التسويق المعتمدة على البيانات

Bigtincan

Bigtincan

bigtincan.com

يعيد Bigtincan Content Hub تعريف عمليات المبيعات والتسويق والخدمة لتمكين الفرق من العمل بشكل أكثر ذكاءً وأسرع معًا للحصول على أفضل النتائج. بفضل الميزات المتطورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي تدعم كل مرحلة من مراحل عملية الشراء، يمكّن Bigtincan Content Hub الفرق من تحقيق نتائج أعمال مح...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...

Dreamdata

Dreamdata

dreamdata.io

يرتبط التسويق B2B بخط الأنابيب والإيرادات تقوم Dreamdata تلقائيًا باستخراج بيانات الذهاب إلى السوق الخاصة بـ B2B وتنظيفها وتبسيطها لتوفير شفافية كاملة بشأن ما يحفز إيراداتك.

Spiny.ai

Spiny.ai

spiny.ai

Spiny.ai ليس مجرد ذكاء اصطناعي. تدمج حلولنا المصممة خصيصًا للناشرين بين الخبرة والتكنولوجيا لتقديم منتجات تعمل على تبسيط بيانات الأعمال وتوفير الرؤى وتحسين الإيرادات. يجمع منتجنا الأساسي بين التقنيات المبتكرة في ذكاء الأعمال وتوليد اللغات الطبيعية والخبرة في صناعة الوسائط لتقديم حل تحليلي متطور لمنش...

Event Registry

Event Registry

eventregistry.org

استخدم قوة الذكاء الاصطناعي لتحويل محتوى الأخبار إلى رؤى قابلة للتنفيذ Event Registry هي منصة استخباراتية إخبارية رائدة على مستوى العالم، تعمل على تمكين المؤسسات من متابعة الأحداث العالمية وتحليل تأثيرها.

DISQO

DISQO

disqo.com

DIQO هي منصة CX لفهم تجربة كل عميل. تثق الشركات في DIQO لاتخاذ قرارات أفضل لكل عميل ونقطة اتصال ونتائج. يتم تشغيل منتجات قياس الإعلانات وتعليقات العملاء والوصول إلى الجمهور من DIQO بواسطة ملايين المستهلكين على أكبر منصة لبيانات المستهلك في الصناعة. تم الاعتراف بـ DIQO في قائمة Deloitte's Fast 500 وأ...

Urbiquest

Urbiquest

urbiquest.com

UrbiQuest عبارة عن منصة تساعدك على التحكم في كل جانب من جوانب تواجدك على الإنترنت. بفضل النظام الأساسي سهل الاستخدام الذي يمنعك من الخلط بين 15 أداة إدارية مختلفة، فإننا نبسط مهامك. من أجل إعطائك صورة شاملة عن أدائك، يجمع UrbiQuest كل المعلومات ذات الصلة. يتم تحليل وشرح كل شيء، سواء كان ذلك يتعلق با...

Revuze

Revuze

revuze.it

Revuze هي شركة رائدة في تحليل الذكاء الاصطناعي التوليدي للمراجعات عبر الإنترنت، مما أحدث ثورة في مشهد رؤى المستهلك. بفضل سنوات من الخبرة في الاستفادة من تدريب LLM، يفتح Revuze الإمكانات الكاملة للرؤى من المشترين المعتمدين عبر مصادر التجارة الإلكترونية المتعددة. تعمل حلولنا المتطورة على تمكين الشركات...

Parse.ly

Parse.ly

parse.ly

Parse.ly عبارة عن منصة تحليلية مصممة للمحتوى ومصممة مع الاعتقاد بأن الشركات الأكثر نجاحًا هي تلك التي لديها أفضل محتوى. لكن الفوز في عالم المحتوى الرقمي ليس بالأمر السهل. أنت بحاجة إلى إنشاء حلقات تعليقات والاستماع، من خلال البيانات، إلى ما يخبرك به جمهورك. من خلال 30 مقياسًا فريدًا للاهتمام وتتبع ا...

Digivizer

Digivizer

digivizer.com

Digivizer عبارة عن منصة تحليلية شاملة مصممة لمساعدة الشركات على تحقيق أقصى استفادة من استثماراتها في التسويق الرقمي. تتيح منصتنا للشركات من أي حجم رؤية جميع رؤى أدائها الاجتماعية والبحثية والمدفوعة والويب في لوحة تحكم واحدة سهلة المتابعة دون مغادرة المنصة. باستخدام Digivizer، يمكن للمسوقين اتخاذ قرا...

Veritone

Veritone

veritone.com

تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية