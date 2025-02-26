أدوات أمن الحاويات - التطبيقات الأكثر شعبية - تونس

Synack

synack.com

المنصة الرائدة للأمن عند الطلب. اختبار الاختراق PTaaS كخدمة. اختبار أمني هجومي يعمل على تحسين وضع الأمان الخاص بك بمرور الوقت منصة واحدة، متعددة الاستخدامات. توقع اختبار الاختراق الاستراتيجي الذي يوفر التحكم الكامل والرؤية، ويكشف عن الأنماط وأوجه القصور في برنامج الأمان الخاص بك، ويمكّن المؤسسات من تحسين الوضع الأمني ​​العام ويوفر تقارير على المستوى التنفيذي للقيادة ومجلس الإدارة. تشتمل منصة اختبار الأمان الذكية من Synack على الأتمتة وتحسينات الذكاء المعزز لتوفير تغطية أكبر لسطح الهجوم، واختبار مستمر، وكفاءة أعلى، مما يوفر المزيد من الأفكار حول التحديات التي تواجهها. تعمل المنصة بسلاسة على تنسيق المزيج الأمثل من موهبة الاختبار البشري والمسح الذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وكل ذلك تحت سيطرتك. كما هو الحال دائمًا، لا تقوم Synack بنشر فريق Synack Red Team (SRT) المتميز لاختبار الأصول الخاصة بك فحسب، بل تقوم الآن بنشر SmartScan أو التكامل مع أداة تطبيق الماسح الضوئي الخاصة بشركتك في نفس الوقت. يقوم منتج SmartScan من Synack بتسخير Hydra، الماسح الضوئي الخاص بمنصتنا، لاكتشاف نقاط الضعف المشتبه بها بشكل مستمر في SRT الذي يقوم بعد ذلك بفرز النتائج الأفضل في فئتها فقط. علاوة على ذلك، فإننا نقدم مستوى إضافيًا من صرامة الاختبار من خلال اختبارات الاختراق التي يقودها الحشود حيث يقوم باحثو SRT بالبحث بشكل استباقي عن نقاط الضعف وقوائم مراجعة الامتثال الكاملة. وباستخدام أدواتهم وتقنياتهم الخاصة، فإنهم يقدمون إبداعًا ودقة بشرية لا مثيل لها. أثناء الاستفادة من منصة Synack لإجراء تقييمات آلية عالية المستوى لجميع التطبيقات وتحفيز فريق Synack Red على البقاء منخرطًا بشكل مستمر ومبدع، تقدم Synack اقترانًا فريدًا بين ذكائنا البشري والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى الاستعانة بمصادر خارجية أكثر فعالية وكفاءة. اختبار الاختراق في السوق. متوفر الآن أيضًا على FedRAMP وAzure Marketplace: توفر منصة Synack اختبار الاختراق كخدمة (PTaaS)