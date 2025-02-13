أدوات أمن الحاويات - التطبيقات الأكثر شعبية - ساو تومي وبرينسيبي

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تعد أدوات أمان الحاويات ضرورية لحماية المكونات المختلفة للتطبيقات الموجودة في الحاويات، والبنية التحتية الأساسية لها، والشبكات المتصلة. تعمل الحاويات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع من قبل فرق DevOps، على تبسيط عملية تعبئة وحدات البرامج للتطوير. بمجرد تطوير هذه الحاويات، يتم تنسيقها ونشرها وتوصيلها، مما يجعل الأمان أمرًا بالغ الأهمية في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها. يوفر برنامج أمان الحاويات ميزات مهمة لإدارة الوصول واختبار إجراءات الأمان وحماية البنية التحتية السحابية التي تستضيف هذه التطبيقات. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة في حاويات والتكامل مع التطبيقات. كما أنها توفر أيضًا إمكانات اختبار لتطوير سياسات أمنية قوية، وتحديد نقاط الضعف في يوم الصفر، ومحاكاة الهجمات من التهديدات المعروفة.
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Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة. يوفر Sysdig رؤية في الوقت الفعلي على نطاق واسع عبر السحابات المتعددة، مما يزيل النقاط الأمنية العمياء. نحن نستخدم المعلومات الذكية من وقت التشغيل لتحديد أولويات التنبيهات حتى تتمكن الفرق من التركيز على الأحداث الأمنية عالية التأثير وتحسين الكفاءة. من خلال فهم المصدر بالكامل لتدفق الاستجابة واقتراح العلاج الموجه، يمكن للعملاء إصلاح المشكلات في الإنتاج دون إضاعة الوقت وكذلك اكتشاف التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي. باستخدام Sysdig Secure، يمكنك: - إيقاف الهجمات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات - تقليل نقاط الضعف بنسبة تصل إلى 95% - اكتشاف تغييرات المخاطر على الفور - إغلاق فجوات الأذونات في أقل من دقيقتين Sysdig. تأمين كل ثانية.
Xygeni
xygeni.io
تأمين تطوير البرمجيات الخاصة بك والتسليم! تتخصص Xygeni Security في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وذلك باستخدام رؤى سياقية عميقة لتحديد الأولويات وإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال مع تقليل الضوضاء والتنبيهات الساحقة. تكتشف تقنياتنا المبتكرة تلقائيًا التعليمات البرمجية الضارة في الوقت الفعلي عند نشر المكونات الجديدة والمحدثة، وإخطار العملاء على الفور وعزل المكونات المتأثرة لمنع الانتهاكات المحتملة. بفضل التغطية الشاملة التي تغطي سلسلة توريد البرامج بأكملها - بما في ذلك المكونات مفتوحة المصدر، وعمليات CI/CD والبنية التحتية، واكتشاف الحالات الشاذة، والتسرب السري، والبنية التحتية كرمز (IaC)، وأمن الحاويات - تضمن Xygeni حماية قوية لتطبيقات البرامج الخاصة بك. ثق في Xygeni لحماية عملياتك وتمكين فريقك من البناء والتنفيذ بنزاهة وأمان.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt عبارة عن منصة تكامل مضمنة توفر تجربة سلسة لتوصيل تطبيقات SaaS. مع Cobalt، يمكن لشركات SaaS تقديم عمليات تكامل لعملائها بطريقة أصلية ومميزة. من خلال كتالوج سريع النمو يضم أكثر من 250 عملية تكامل معدة مسبقًا، توفر Cobalt تغطية واسعة النطاق عبر العديد من التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة فقط. وهذا يمكّن شركات SaaS من تحسين منتجاتها، وتقديم تكاملات عميقة في فئات مختلفة مثل الموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء والمحاسبة دون إرباك فرقها الهندسية. تم تصميم منصة Cobalt لتكون بديهية، مما يضمن سهولة الاستخدام وإدارة التكامل بكفاءة.
Intruder
intruder.io
Intruder عبارة عن نظام أساسي لإدارة سطح الهجوم يمكّن المؤسسات من اكتشاف نقاط الضعف واكتشافها وإصلاحها في أي أصول معرضة للخطر عبر شبكتها. فهو يوفر نصائح علاجية قابلة للتنفيذ بشكل مستمر، من خلال تخصيص مخرجات العديد من الماسحات الضوئية الرائدة في الصناعة باستخدام مشورة الخبراء التي يقدمها فريق الأمان الداخلي لدينا.
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أساسي واحد، مما يلغي الحاجة إلى نشر حلول متعددة النقاط وصيانتها. Orca هي خدمة بدون وكيل أولاً، وتتصل ببيئتك في دقائق باستخدام تقنية SideScanning™ الحاصلة على براءة اختراع من Orca والتي توفر رؤية عميقة وواسعة النطاق لبيئتك السحابية، دون الحاجة إلى وكلاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Orca التكامل مع وكلاء الطرف الثالث للرؤية أثناء التشغيل والحماية لأحمال العمل الهامة. تعتبر Orca في طليعة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لإجراء تحقيقات مبسطة وتسريع المعالجة - مما يقلل مستويات المهارات المطلوبة ويوفر الأمان السحابي وDevOps وفرق التطوير الوقت والجهد، مع تحسين النتائج الأمنية بشكل كبير. باعتبارها منصة لحماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP)، تقوم Orca بدمج العديد من حلول النقاط في نظام أساسي واحد، بما في ذلك: CSPM، وCWPP، وCIEM، وإدارة الثغرات الأمنية، وأمن الحاويات وKubernetes، وDSPM، وأمن API، وCDR، والامتثال للسحابة المتعددة، وShift Left. الأمن و AI-SPM.
Akto
akto.io
Akto عبارة عن منصة موثوقة لفرق أمان التطبيقات وأمن المنتجات لإنشاء برنامج أمان API على مستوى المؤسسة عبر خط أنابيب DevSecOps الخاص بهم. مجموعتنا الرائدة في الصناعة - اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API)، وإدارة موقف أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتعرض للبيانات الحساسة، وحلول اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) تمكن المؤسسات من اكتساب الرؤية في وضع أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بها. يثق أكثر من 1000 فريق لأمن التطبيقات على مستوى العالم في Akto لتلبية احتياجاتهم الأمنية لواجهة برمجة التطبيقات. حالات استخدام Akto: 1. اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API Discovery) 2. اختبار أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) في CI/CD 3. إدارة وضع أمان واجهة برمجة التطبيقات (API) 4. اختبار المصادقة والترخيص 5. الكشف عن البيانات الحساسة 6. التحول إلى اليسار في DevSecOps
Beagle Security
beaglesecurity.com
يساعدك Beagle Security على تحديد نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات وGraphQL ومعالجتها من خلال رؤى قابلة للتنفيذ قبل أن يؤذيك المتسللون بأي شكل من الأشكال. باستخدام Beagle Security، يمكنك دمج اختبار الاختراق الآلي في مسار CI/CD الخاص بك لتحديد المشكلات الأمنية في وقت مبكر من دورة حياة التطوير الخاصة بك وشحن تطبيقات الويب الأكثر أمانًا. الميزات الرئيسية: - التحقق من تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك بحثًا عن أكثر من 3000 حالة اختبار للعثور على ثغرات أمنية - معايير OWASP وSANS - توصيات لمعالجة المشكلات الأمنية - تطبيقات الويب المعقدة لاختبار الأمان مع تسجيل الدخول - تقارير الامتثال (GDPR وHIPAA وPCI DSS) - جدولة الاختبار - عمليات تكامل DevSecOps - تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) - الوصول إلى الفريق - عمليات التكامل مع الأدوات الشائعة مثل Slack وJira وAsana وTrello & 100+ أدوات أخرى
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعالجتها تلقائيًا. باستخدام محرك الرسم البياني الاستقصائي الفريد الخاص بنا، يمكنك اكتشاف المشكلات السحابية وإصلاحها في دقائق بدلاً من الأيام والأسابيع. يقدم هذا الحل الشامل اختبار اختراق تطبيق الويب Blackbox، وIAM (إدارة الوصول إلى الهوية) المتطورة، وفحص مخاطر IaC (البنية التحتية كرمز)، وإدارة وضع أمان البيانات، والمزيد. لماذا تتعامل مع العديد من الأدوات بينما يمكنك الحصول على كل شيء في مكان واحد؟ CNAPP + WAAP + KSPM – CSPM + CWPP + CIEM + CASB + DSPM + CNSP = CloudWize (CSCoE)
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
Cycode
cycode.com
Cycode هو الحل الأمني الوحيد لسلسلة توريد البرامج الشاملة (SSC) الذي يوفر الرؤية والأمن والنزاهة عبر جميع مراحل SDLC. يتكامل Cycode مع جميع أدوات مسارات توصيل البرامج وموفري البنية التحتية لتمكين الرؤية الكاملة والوضع الأمني المتشدد من خلال سياسات الإدارة والأمن المتسقة. يقلل Cycode أيضًا من مخاطر الانتهاكات من خلال سلسلة من محركات الفحص التي تبحث عن مشكلات مثل الأسرار المشفرة وتكوينات IAC الخاطئة وتسريبات التعليمات البرمجية والمزيد. يتتبع الرسم البياني المعرفي الحاصل على براءة اختراع لـ Cycode سلامة التعليمات البرمجية ونشاط المستخدم والأحداث عبر SDLC للعثور على الحالات الشاذة ومنع التلاعب بالرموز.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec عبارة عن حزمة أمان مفتوحة المصدر تكتشف السلوكيات العدوانية وتمنعها من الوصول إلى أنظمتك. يوفر تصميمه سهل الاستخدام وسهولة التكامل في البنية الأساسية الأمنية الحالية لديك حاجزًا تقنيًا منخفضًا للدخول ومكسبًا أمنيًا عاليًا. بمجرد اكتشاف أي سلوك غير مرغوب فيه، يتم حظره تلقائيًا. تم تشغيل سيناريو IP العدواني وإرسال الطابع الزمني للتنظيم، لتجنب التسمم والإيجابيات الكاذبة. إذا تم التحقق منه، فسيتم إعادة توزيع عنوان IP هذا على جميع مستخدمي CrowdSec الذين يقومون بتشغيل نفس السيناريو. ومن خلال مشاركة التهديد الذي يواجهونه، يقوم جميع المستخدمين بحماية بعضهم البعض.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com عبارة عن مجموعة أدوات قائمة على السحابة لاختبار الأمان الهجومي، وتركز على تطبيقات الويب واختبار اختراق الشبكة.
Probely
probely.com
Probely عبارة عن أداة فحص لثغرات الويب تمكن العملاء من اختبار أمان تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم بسهولة. هدفنا هو تضييق الفجوة بين التطوير والأمن والعمليات من خلال جعل الأمان سمة جوهرية لدورة حياة تطوير تطبيقات الويب، والإبلاغ فقط عن الثغرات الأمنية المهمة، وخالية من الأخطاء الإيجابية ومع تعليمات بسيطة حول كيفية إصلاحها. يسمح Probely لفرق الأمان بتوسيع نطاق اختبار الأمان بكفاءة عن طريق تحويل اختبار الأمان إلى فرق التطوير أو DevOps. نحن نتكيف مع العمليات الداخلية لعملائنا وندمج Probely في مجموعتهم. قم بفحص واجهات برمجة التطبيقات المريحة ومواقع الويب وتطبيقات الويب المعقدة، بما في ذلك تطبيقات Javascript الغنية مثل تطبيقات الصفحة الواحدة (SPA). فهو يكتشف أكثر من 20000 نقطة ضعف، بما في ذلك مشكلات حقن SQL والبرمجة النصية عبر المواقع (XSS) وLog4j وOS Command حقن ومشكلات SSL/TLS.
Bright Security
brightsec.com
تعمل منصة DAST المتمحورة حول التطوير من Bright Security على تمكين كل من المطورين ومحترفي AppSec من خلال إمكانات اختبار الأمان على مستوى المؤسسات لتطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات GenAI وLLM. يعرف Bright كيفية تقديم الاختبارات المناسبة، في الوقت المناسب في SDLC، في المطورين وأدوات AppSec ومجموعات الاختيار مع الحد الأدنى من النتائج الإيجابية الخاطئة وإجهاد التنبيه.
Data Theorem
datatheorem.com
تشمل حلول RamQuest الإغلاق المتكامل، ومحاسبة الضمان، والتصوير، وإدارة المعاملات، والتصميم، وحلول السوق الرقمية، وهي متاحة داخل الشركة أو في بيئة مستضافة
HostedScan
hostedscan.com
يوفر HostedScan تنبيهات واكتشاف الثغرات الأمنية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. عمليات فحص نقاط الضعف وفقًا لمعايير الصناعة ومفتوحة المصدر. تنبيهات تلقائية عندما يتغير شيء ما. يمكنك إدارة قائمة الأهداف يدويًا أو الاستيراد تلقائيًا من موفري الخدمة، مثل AWS وDigitalOcean وLinode، مع إمكانية الوصول للقراءة فقط. إدارة وتدقيق المخاطر من خلال لوحة المعلومات وإعداد التقارير.
Conviso
convisoappsec.com
قامت Conviso Platform بتغطية مسار الأمان بالكامل لتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات آمنة. لأن الأمان لا ينبغي أن يكون جزءًا معزولًا من مسار التطوير الخاص بك - بل يجب أن يكون نشاطًا تعاونيًا مستمرًا بين جميع الفرق. تقدم Conviso الآن خمسة منتجات ضمن منصتها لمساعدتك في هذه المهمة.
GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليمات البرمجية في الأصل بلغة Ruby، مع إعادة كتابة بعض الأجزاء لاحقًا في Go، في البداية كحل لإدارة التعليمات البرمجية المصدر للتعاون ضمن فريق في تطوير البرمجيات. تطورت لاحقًا إلى حل متكامل يغطي دورة حياة تطوير البرمجيات، ثم إلى دورة حياة DevOps بأكملها. تتضمن حزمة التكنولوجيا الحالية Go وRuby on Rails وVue.js. وهو يتبع نموذج تطوير مفتوح النواة حيث يتم إصدار الوظيفة الأساسية بموجب ترخيص مفتوح المصدر (MIT) بينما تكون الوظيفة الإضافية بموجب ترخيص ملكية.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل: كتابة التعليمات البرمجية.
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Cloud Platform وMicrosoft Azure. تعمل Webscale على تشغيل الآلاف من واجهات التجارة الإلكترونية B2C وB2B وB2E في اثنتي عشرة دولة وثمانية من شركات Fortune 1000 ولديها مكاتب في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وبولدر، كولورادو، وسان أنطونيو، تكساس، وبنغالور، الهند، ولندن، المملكة المتحدة.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف في وقت مبكر. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء قيامهم بالبرمجة، وتوضح كيفية إصلاح المشكلات الأمنية على الفور من خلال التدريب في الوقت المناسب. تلتزم GuardRails بإبقاء الضوضاء منخفضة والإبلاغ فقط عن نقاط الضعف عالية التأثير ذات الصلة بمؤسستك. تساعد GuardRails المؤسسات على نقل الأمان في كل مكان وبناء مسار قوي لـ DevSecOps، حتى يتمكنوا من الوصول إلى السوق بشكل أسرع دون المخاطرة بالأمن.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix عبارة عن منصة أمان مدعومة من Ycombinator للتعليمات البرمجية والسحابة والهويات وأحمال العمل الخاصة بك. توفر Cloudanix حلولاً للبيئات المتعددة الخاصة بك والتي قد تشمل السحابات المتعددة، والحسابات المتعددة، والمناطق المتعددة، وأوقات التشغيل المتعددة، وما إلى ذلك، تمكن Cloudanix المؤسسات عبر الصناعات والمناطق الجغرافية من الشركات الناشئة إلى المؤسسات ليس فقط من تحديد المخاطر والتخفيف منها، ولكن أيضًا معالجة المخاطر والتهديدات. يستغرق الإعداد أقل من 30 دقيقة وبنقرة واحدة فقط.
Detectify
detectify.com
إدارة كاملة لسطح الهجوم الخارجي لفرق AppSec وProdSec، ابدأ في تغطية سطح الهجوم الخارجي الخاص بك من خلال الاكتشاف الدقيق، وتقييمات الثغرات الدقيقة بنسبة 99.7%، والمعالجة السريعة من خلال التوجيه القابل للتنفيذ، كل ذلك من منصة EASM مستقلة وكاملة.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماية تطبيقاتك الحديثة عبر منصات سحابية هجينة متعددة. تفضل بزيارة https://www.panoptica.app الميزات الرئيسية: - الرؤية والسياق: توفر Panoptica رؤية وسياقًا واضحين من خلال تحديد مسارات الهجوم وتحديد أولويات المخاطر، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة. - تغطية شاملة وكاملة: قم بإدارة بيئاتك السحابية الأصلية دون عناء من خلال منصة الأمان المتكاملة من Panoptica، مما يقلل الفجوات التي تنتج غالبًا عن استخدام حلول منعزلة منفصلة. - التحليل المتقدم: استخدم مسار الهجوم المتقدم وتقنيات تحليل السبب الجذري لاكتشاف المخاطر المحتملة من منظور المهاجم. - المسح بدون وكيل: تقوم تقنية Panoptica بدون وكيل بفحص أي بيئة سحابية — Azure، أو AWS، أو GCP، أو Kubernetes، أو مزيج منها. - تصور شامل: قم بتعيين الأصول والعلاقات على قاعدة بيانات رسم بياني متقدمة للحصول على تمثيل مرئي كامل لمكدس السحابة الخاص بك. الفوائد - CNAPP المتقدم: تعمل Panoptica على تحسين قدرات النظام الأساسي لحماية التطبيقات السحابية الأصلية. - الامتثال للسحابة المتعددة: ضمان الامتثال عبر الأنظمة الأساسية السحابية المختلفة. - التصور الشامل: احصل على رؤى حول مجموعة التطبيقات السحابية بأكملها. - العلاج الديناميكي: توظيف التقنيات الديناميكية لحل المشكلات بشكل فعال. - زيادة الكفاءة: تبسيط العمليات الأمنية وتقليل أوقات الاستجابة. - تقليل النفقات العامة: تقليل نفقات الموارد مع تحسين الأمان.
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) الأكثر تكاملاً في الصناعة، حيث تحمي دورة حياة التطبيق من التعليمات البرمجية إلى السحابة والعودة. تأسست شركة Aqua في عام 2015، ويقع المقر الرئيسي لها في بوسطن، ماساتشوستس ورمات غان، إلينوي، ولديها عملاء Fortune 1000 في أكثر من 40 دولة.
Escape
escape.tech
ابحث عن العيوب الأمنية في GraphQL وأصلحها على نطاق واسع ضمن عملية DevSecOps لديك. استفد من الجيل الجديد من DAST وASM للكشف المبكر عن الثغرات الأمنية في Business Logic ومعالجتها في GraphQL، مما يعزز الأمان بدءًا من التطوير وحتى النشر.
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي مؤسسة شريكة في مجال الأمن السيبراني تثق بها للكشف عن المخاطر السيبرانية وبناء مرونة الأعمال. توفر منصة ExtraHop RevealX للكشف عن الشبكة والاستجابة لها وإدارة أداء الشبكة بشكل فريد الرؤية الفورية وقدرات فك التشفير التي لا مثيل لها والتي تحتاجها المؤسسات للكشف عن المخاطر السيبرانية ومشاكل الأداء التي لا تستطيع الأدوات الأخرى رؤيتها. عندما تتمتع المؤسسات بشفافية كاملة للشبكة مع ExtraHop، يمكنها التحقيق بشكل أكثر ذكاءً وإيقاف التهديدات بشكل أسرع والحفاظ على تشغيل العمليات. يتم نشر RevealX محليًا أو في السحابة. وهو يتناول حالات الاستخدام التالية: - برامج الفدية - الثقة المعدومة - هجمات سلسلة توريد البرامج - الحركة الجانبية واتصالات C2 - النظافة الأمنية - إدارة أداء الشبكة والتطبيقات - IDS - الطب الشرعي والمزيد عدد قليل من العناصر التي تميزنا: PCAP المستمر وعند الطلب : تتفوق معالجة الحزم الكاملة على NetFlow وتؤدي إلى اكتشافات ذات جودة أعلى. يمنحك فك التشفير الاستراتيجي عبر مجموعة متنوعة من البروتوكولات، بما في ذلك SSL/TLS وMS-RPC وWinRM وSMBv3، رؤية أفضل للتهديدات المبكرة المختبئة في حركة المرور المشفرة أثناء محاولتها التحرك أفقيًا عبر شبكتك. تغطية البروتوكول: يقوم RevealX بفك تشفير أكثر من 70 بروتوكول شبكة. التعلم الآلي على نطاق السحابة: بدلاً من الاعتماد على الموارد المحدودة
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep عبارة عن منصة أمان تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومصممة لمهندسي ومطوري الأمان. يقوم Semgrep بمسح كود الطرف الأول والثالث للعثور على المشكلات الأمنية الفريدة للمؤسسة، مع التركيز على إبراز نتائج قابلة للتنفيذ ومنخفضة التشويش وصديقة للمطورين بسرعة البرق. إن تركيز Semgrep على تصنيف الثقة وإمكانية الوصول يعني أن فرق الأمان يمكن أن تشعر بالراحة عند إشراك المطورين مباشرة في سير عملهم (على سبيل المثال، عرض النتائج في تعليقات العلاقات العامة)، ويتكامل Semgrep بسلاسة مع أدوات CI وSCM لأتمتة هذه السياسات. باستخدام Semgrep، يمكن لفرق الأمان التحول إلى اليسار وتوسيع نطاق برامجها دون أي تأثير على سرعة المطور. بفضل ما يزيد عن 3400 من القواعد المبتكرة والقدرة على إنشاء قواعد مخصصة بسهولة، يعمل Semgrep على تسريع الوقت المستغرق لتنفيذ برنامج AppSec الأفضل في فئته وتوسيع نطاقه - كل ذلك مع إضافة قيمة من اليوم الأول.
Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤية وتحديد أولويات المخاطر ومرونة الأعمال وهي رقم 1 بناءً على تقييمات العملاء. يقوم CNAPP من Wiz بدمج المخاطر وربطها عبر العديد من حلول الأمان السحابية في منصة متكاملة حقًا، بما في ذلك CSPM، وKSPM، وCWPP، وإدارة الثغرات الأمنية، ومسح IaC، وCIEM، وDSPM، وأمن الحاويات، وAI SPM، وأمن الكود، وCDR في منصة واحدة. مئات المؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 40 بالمئة من قائمة Fortune 100، لتحديد المخاطر الحرجة في البيئات السحابية وإزالتها بسرعة. ومن بين عملائها Salesforce، وSlack، وMars، وBMW، وAvery Dennison، وPriceline، وCushman & Wakefield، وDocuSign، وPlaid، وAgoda، وغيرها. يتم دعم Wiz بواسطة Sequoia وIndex Ventures وInsight Partners وSalesforce وBlackstone وAdvent وGreenoaks وLightspeed وAglaé. قم بزيارة https://www.wiz.io لمزيد من المعلومات.
Synack
synack.com
المنصة الرائدة للأمن عند الطلب. اختبار الاختراق PTaaS كخدمة. اختبار أمني هجومي يعمل على تحسين وضع الأمان الخاص بك بمرور الوقت منصة واحدة، متعددة الاستخدامات. توقع اختبار الاختراق الاستراتيجي الذي يوفر التحكم الكامل والرؤية، ويكشف عن الأنماط وأوجه القصور في برنامج الأمان الخاص بك، ويمكّن المؤسسات من تحسين الوضع الأمني العام ويوفر تقارير على المستوى التنفيذي للقيادة ومجلس الإدارة. تشتمل منصة اختبار الأمان الذكية من Synack على الأتمتة وتحسينات الذكاء المعزز لتوفير تغطية أكبر لسطح الهجوم، واختبار مستمر، وكفاءة أعلى، مما يوفر المزيد من الأفكار حول التحديات التي تواجهها. تعمل المنصة بسلاسة على تنسيق المزيج الأمثل من موهبة الاختبار البشري والمسح الذكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وكل ذلك تحت سيطرتك. كما هو الحال دائمًا، لا تقوم Synack بنشر فريق Synack Red Team (SRT) المتميز لاختبار الأصول الخاصة بك فحسب، بل تقوم الآن بنشر SmartScan أو التكامل مع أداة تطبيق الماسح الضوئي الخاصة بشركتك في نفس الوقت. يقوم منتج SmartScan من Synack بتسخير Hydra، الماسح الضوئي الخاص بمنصتنا، لاكتشاف نقاط الضعف المشتبه بها بشكل مستمر في SRT الذي يقوم بعد ذلك بفرز النتائج الأفضل في فئتها فقط. علاوة على ذلك، فإننا نقدم مستوى إضافيًا من صرامة الاختبار من خلال اختبارات الاختراق التي يقودها الحشود حيث يقوم باحثو SRT بالبحث بشكل استباقي عن نقاط الضعف وقوائم مراجعة الامتثال الكاملة. وباستخدام أدواتهم وتقنياتهم الخاصة، فإنهم يقدمون إبداعًا ودقة بشرية لا مثيل لها. أثناء الاستفادة من منصة Synack لإجراء تقييمات آلية عالية المستوى لجميع التطبيقات وتحفيز فريق Synack Red على البقاء منخرطًا بشكل مستمر ومبدع، تقدم Synack اقترانًا فريدًا بين ذكائنا البشري والذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى الاستعانة بمصادر خارجية أكثر فعالية وكفاءة. اختبار الاختراق في السوق. متوفر الآن أيضًا على FedRAMP وAzure Marketplace: توفر منصة Synack اختبار الاختراق كخدمة (PTaaS)
Snyk
snyk.io
Snyk (يُنطق التسلل) عبارة عن منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية المخصصة والتبعيات مفتوحة المصدر والحاويات والبنية التحتية السحابية، كل ذلك من نظام أساسي واحد. تعمل حلول أمان المطورين من Snyk على تمكين إنشاء التطبيقات الحديثة بشكل آمن، وتمكين المطورين من امتلاك وبناء الأمان للتطبيق بأكمله، بدءًا من التعليمات البرمجية والمصدر المفتوح وحتى الحاويات والبنية التحتية السحابية. تأمين أثناء كتابة التعليمات البرمجية في IDE الخاص بك: يمكنك العثور على المشكلات بسرعة باستخدام الماسح الضوئي، وإصلاح المشكلات بسهولة من خلال نصائح العلاج، والتحقق من الكود المحدث. قم بدمج مستودعات التعليمات البرمجية المصدر الخاصة بك لتأمين التطبيقات: قم بدمج المستودع للعثور على المشكلات وتحديد الأولويات مع السياق والإصلاح والدمج. قم بتأمين حاوياتك أثناء الإنشاء، خلال SDLC: ابدأ في إصلاح الحاويات بمجرد كتابة ملف Dockerfile، وراقب صور الحاويات باستمرار طوال دورة حياتها، وحدد أولوياتها مع السياق. خطوط أنابيب البناء والنشر الآمنة: يمكنك التكامل أصلاً مع أداة CI/CD الخاصة بك، وتكوين قواعدك، والعثور على المشكلات في تطبيقك وإصلاحها، ومراقبة تطبيقاتك. قم بتأمين تطبيقاتك بسرعة من خلال فحص الثغرات الأمنية والإصلاحات التلقائية في Snyk - جرب مجانًا!
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل بدون تعليمات برمجية وأتمتته بسرعة للاستجابة للتهديدات من خلال المعالجة الآلية والتكامل مع حلول ITSM مثل ServiceNow.
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض متوسط ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.
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