الأكثر شعبية المضافة حديثًا أدوات أمن الحاويات - التطبيقات الأكثر شعبية - بنما

تعد أدوات أمان الحاويات ضرورية لحماية المكونات المختلفة للتطبيقات الموجودة في الحاويات، والبنية التحتية الأساسية لها، والشبكات المتصلة. تعمل الحاويات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع من قبل فرق DevOps، على تبسيط عملية تعبئة وحدات البرامج للتطوير. بمجرد تطوير هذه الحاويات، يتم تنسيقها ونشرها وتوصيلها، مما يجعل الأمان أمرًا بالغ الأهمية في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها. يوفر برنامج أمان الحاويات ميزات مهمة لإدارة الوصول واختبار إجراءات الأمان وحماية البنية التحتية السحابية التي تستضيف هذه التطبيقات. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة في حاويات والتكامل مع التطبيقات. كما أنها توفر أيضًا إمكانات اختبار لتطوير سياسات أمنية قوية، وتحديد نقاط الضعف في يوم الصفر، ومحاكاة الهجمات من التهديدات المعروفة.