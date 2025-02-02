أدوات أمن الحاويات - التطبيقات الأكثر شعبية - العراق

Lacework

lacework.com

تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتحقيق الامتثال السحابي المستمر، وتطوير تعليمات برمجية آمنة دون إبطاء، كل ذلك من منصة واحدة موحدة. منذ تأسيسنا في عام 2017، تعمل Lacework على تحسين منصة سحابية أصلية واحدة لاستيعاب وفهم أكبر قدر ممكن من البيانات لتوفير أفضل أمان ممكن - سواء بالوسائل القائمة على الوكيل أو بدونه. يستخدم منصتنا الموحدة بعد ذلك هذه البيانات لإنجاز حالات الاستخدام السحابي الشائعة: إدارة الوضع، وحماية عبء العمل، وإدارة الثغرات الأمنية، والامتثال، وأمن الحاويات، والمزيد. يعتمد العملاء على Lacework لزيادة الإيرادات وتقديم المنتجات إلى السوق بشكل أسرع وأكثر أمانًا ودمج حلول أمان النقاط في منصة واحدة. منصتنا، في المتوسط، تحل محل أدوات من 2 إلى 5 نقاط. ينخفض ​​متوسط ​​ضوضاء التنبيه لدى العملاء بنسبة 100:1 بفضل تقنية الكشف عن الحالات الشاذة الحاصلة على براءة اختراع. وقد شهد مستخدمو Lacework تحقيقات أسرع بنسبة 80% من خلال تنبيهاتنا الغنية بالسياق.