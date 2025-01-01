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أدوات أمن الحاويات - التطبيقات الأكثر شعبية - جورجيا
تعد أدوات أمان الحاويات ضرورية لحماية المكونات المختلفة للتطبيقات الموجودة في الحاويات، والبنية التحتية الأساسية لها، والشبكات المتصلة. تعمل الحاويات، التي يتم اعتمادها على نطاق واسع من قبل فرق DevOps، على تبسيط عملية تعبئة وحدات البرامج للتطوير. بمجرد تطوير هذه الحاويات، يتم تنسيقها ونشرها وتوصيلها، مما يجعل الأمان أمرًا بالغ الأهمية في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها. يوفر برنامج أمان الحاويات ميزات مهمة لإدارة الوصول واختبار إجراءات الأمان وحماية البنية التحتية السحابية التي تستضيف هذه التطبيقات. تساعد هذه الأدوات المسؤولين في التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات الموجودة في حاويات والتكامل مع التطبيقات. كما أنها توفر أيضًا إمكانات اختبار لتطوير سياسات أمنية قوية، وتحديد نقاط الضعف في يوم الصفر، ومحاكاة الهجمات من التهديدات المعروفة.
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GitLab
gitlab.com
GitLab عبارة عن أداة لدورة حياة DevOps قائمة على الويب توفر مدير مستودع Git يوفر ميزات wiki وتتبع المشكلات والتكامل المستمر وخط أنابيب النشر، باستخدام ترخيص مفتوح المصدر، تم تطويره بواسطة GitLab Inc.. تم إنشاء البرنامج بواسطة المطورين الأوكرانيين Dmitriy Zaporozhets وValery Sizov. تمت كتابة التعليما...
Wiz
wiz.io
تقوم Wiz بتحويل الأمان السحابي للعملاء - بما في ذلك 40% من Fortune 100 - من خلال تمكين نموذج تشغيل جديد. باستخدام Wiz، يمكن للمؤسسات إضفاء الطابع الديمقراطي على الأمن عبر دورة الحياة السحابية، وتمكين فرق التطوير من البناء بسرعة وأمان. تعمل منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية (CNAPP) على تعزيز الرؤ...
Synack
synack.com
المنصة الرائدة للأمن عند الطلب. اختبار الاختراق PTaaS كخدمة. اختبار أمني هجومي يعمل على تحسين وضعك الأمني بمرور الوقت منصة واحدة، متعددة الاستخدامات. توقع اختبار الاختراق الاستراتيجي الذي يوفر التحكم الكامل والرؤية، ويكشف عن الأنماط وأوجه القصور في برنامج الأمان الخاص بك، ويمكّن المؤسسات من تحسين ...
Snyk
snyk.io
Snyk (يُنطق التسلل) عبارة عن منصة أمان للمطورين لتأمين التعليمات البرمجية المخصصة والتبعيات مفتوحة المصدر والحاويات والبنية التحتية السحابية، كل ذلك من نظام أساسي واحد. تعمل حلول أمان المطورين من Snyk على تمكين إنشاء التطبيقات الحديثة بشكل آمن، وتمكين المطورين من امتلاك وبناء الأمان للتطبيق بأكمله، ...
ExtraHop
extrahop.com
ExtraHop هي مؤسسة شريكة في مجال الأمن السيبراني تثق بها للكشف عن المخاطر السيبرانية وبناء مرونة الأعمال. توفر منصة ExtraHop RevealX للكشف عن الشبكة والاستجابة لها وإدارة أداء الشبكة بشكل فريد الرؤية الفورية وقدرات فك التشفير التي لا مثيل لها والتي تحتاجها المؤسسات للكشف عن المخاطر السيبرانية ومشاكل ...
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل ...
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep عبارة عن منصة أمان تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة ومصممة لمهندسي ومطوري الأمان. يقوم Semgrep بمسح كود الطرف الأول والثالث للعثور على المشكلات الأمنية الفريدة للمؤسسة، مع التركيز على إبراز نتائج قابلة للتنفيذ ومنخفضة التشويش وصديقة للمطورين بسرعة البرق. إن تركيز Semgrep على تصنيف الثقة وإم...
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com عبارة عن مجموعة أدوات قائمة على السحابة لاختبار الأمان الهجومي، وتركز على تطبيقات الويب واختبار اختراق الشبكة.
Aqua Security
aquasec.com
تعمل شركة Aqua Security على إيقاف الهجمات السحابية الأصلية عبر دورة حياة التطبيق، وهي الشركة الوحيدة التي تتمتع بضمان Cloud Native Protection بقيمة مليون دولار أمريكي لضمان ذلك. باعتبارها رائدة في مجال الأمن السحابي الأصلي، تساعد Aqua العملاء على تقليل المخاطر مع بناء مستقبل أعمالهم. تعد منصة Aqua م...
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt عبارة عن منصة تكامل مضمنة توفر تجربة سلسة لتوصيل تطبيقات SaaS. مع Cobalt، يمكن لشركات SaaS تقديم عمليات تكامل لعملائها بطريقة أصلية ومميزة. من خلال كتالوج سريع النمو يضم أكثر من 250 عملية تكامل معدة مسبقًا، توفر Cobalt تغطية واسعة النطاق عبر العديد من التطبيقات باستخدام واجهة برمجة تطبيقات وا...
HostedScan
hostedscan.com
يوفر HostedScan تنبيهات واكتشاف الثغرات الأمنية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. عمليات فحص نقاط الضعف وفقًا لمعايير الصناعة ومفتوحة المصدر. تنبيهات تلقائية عندما يتغير شيء ما. يمكنك إدارة قائمة الأهداف يدويًا أو الاستيراد تلقائيًا من موفري الخدمة، مثل AWS وDigitalOcean وLinode، مع إمكانية الوصول...
Xygeni
xygeni.io
تأمين تطوير البرمجيات الخاصة بك والتسليم! تتخصص Xygeni Security في إدارة الوضع الأمني للتطبيقات (ASPM)، وذلك باستخدام رؤى سياقية عميقة لتحديد الأولويات وإدارة المخاطر الأمنية بشكل فعال مع تقليل الضوضاء والتنبيهات الساحقة. تكتشف تقنياتنا المبتكرة تلقائيًا التعليمات البرمجية الضارة في الوقت الفعلي ع...
Beagle Security
beaglesecurity.com
يساعدك Beagle Security على تحديد نقاط الضعف في تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات وGraphQL ومعالجتها من خلال رؤى قابلة للتنفيذ قبل أن يؤذيك المتسللون بأي شكل من الأشكال. باستخدام Beagle Security، يمكنك دمج اختبار الاختراق الآلي في مسار CI/CD الخاص بك لتحديد المشكلات الأمنية في وقت مبكر من دورة حي...
Intruder
intruder.io
Intruder عبارة عن نظام أساسي لإدارة سطح الهجوم يمكّن المؤسسات من اكتشاف نقاط الضعف واكتشافها وإصلاحها في أي أصول معرضة للخطر عبر شبكتها. فهو يوفر نصائح علاجية قابلة للتنفيذ بشكل مستمر، من خلال تخصيص مخرجات العديد من الماسحات الضوئية الرائدة في الصناعة باستخدام مشورة الخبراء التي يقدمها فريق الأمان ا...
Cycode
cycode.com
Cycode هو الحل الأمني الوحيد لسلسلة توريد البرامج الشاملة (SSC) الذي يوفر الرؤية والأمن والنزاهة عبر جميع مراحل SDLC. يتكامل Cycode مع جميع أدوات مسارات توصيل البرامج وموفري البنية التحتية لتمكين الرؤية الكاملة والوضع الأمني المتشدد من خلال سياسات الإدارة والأمن المتسقة. يقلل Cycode أيضًا من مخا...
Webscale
webscale.com
نظرة عامة على Webscale هي منصة سحابية للتجارة الحديثة، توفر الأمان وقابلية التوسع والأداء والأتمتة للعلامات التجارية العالمية. تعمل منصة Webscale SaaS على تعزيز الأتمتة وبروتوكولات DevOps لتبسيط نشر البنية التحتية وإدارتها وصيانتها في بيئات متعددة السحابة، بما في ذلك Amazon Web Services وGoogle Clou...
Probely
probely.com
Probely عبارة عن أداة فحص لثغرات الويب تمكن العملاء من اختبار أمان تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم بسهولة. هدفنا هو تضييق الفجوة بين التطوير والأمن والعمليات من خلال جعل الأمان سمة جوهرية لدورة حياة تطوير تطبيقات الويب، والإبلاغ فقط عن الثغرات الأمنية المهمة، وخالية من الأخطاء الإيج...
Calico Cloud
calicocloud.io
تعد Calico Cloud منصة أمان الحاويات الوحيدة في الصناعة التي تتمتع بأمان شبكي مدمج لمنع الخروقات الأمنية واكتشافها والتخفيف من حدتها عبر عمليات النشر السحابية المتعددة والمختلطة. تم بناء Calico Cloud على Calico Open Source، وهو الحل الأمني وشبكات الحاويات الأكثر استخدامًا على نطاق واسع.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize هو مركز امتياز للأمان السحابي بدون تعليمات برمجية يمنحك أقصى قدر من الامتثال والأمان السحابي. احصل على حماية 360 درجة بدءًا من التصميم المعماري وحتى وقت التشغيل. يقوم CludWize بفرض اللوائح السحابية من خلال تشغيل أكثر من ألف قاعدة بشكل مستمر، كما يقوم بفحص نقاط الضعف السحابية الخاصة بك ومعا...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security عبارة عن منصة أمان برمجية تتمحور حول المطورين، وتوفر مسحًا متقدمًا للكود وتقييمات الضعف السحابي. تعطي منصتنا الأولوية للتهديدات الحقيقية، وتقلل من الإيجابيات الكاذبة وتجعل نقاط الضعف والتعرضات الشائعة (CVEs) سهلة الفهم. مع Aikido، أصبح ضمان أمان منتجك أمرًا بسيطًا، مما يسمح لك بالترك...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails عبارة عن منصة أمان شاملة تجعل AppSec أسهل لكل من فرق الأمان والتطوير. نحن نقوم بالمسح والكشف وتقديم التوجيه في الوقت الفعلي لإصلاح نقاط الضعف مبكرًا. تحظى GuardRails بثقة مئات الفرق حول العالم لإنشاء تطبيقات أكثر أمانًا، حيث تتكامل بسلاسة مع سير عمل المطورين، وتقوم بالمسح بهدوء أثناء قيام...
Detectify
detectify.com
إدارة كاملة لسطح الهجوم الخارجي لفرق AppSec وProdSec، ابدأ في تغطية سطح الهجوم الخارجي الخاص بك من خلال الاكتشاف الدقيق، وتقييمات الثغرات الدقيقة بنسبة 99.7%، والمعالجة السريعة من خلال التوجيه القابل للتنفيذ، كل ذلك من منصة EASM مستقلة وكاملة.
Escape
escape.tech
ابحث عن العيوب الأمنية في GraphQL وأصلحها على نطاق واسع ضمن عملية DevSecOps لديك. استفد من الجيل الجديد من DAST وASM للكشف المبكر عن الثغرات الأمنية في Business Logic ومعالجتها في GraphQL، مما يعزز الأمان بدءًا من التطوير وحتى النشر.
Conviso
convisoappsec.com
قامت Conviso Platform بتغطية مسار الأمان بالكامل لتمكين المطورين من إنشاء تطبيقات آمنة. لأن الأمان لا ينبغي أن يكون جزءًا معزولًا من مسار التطوير الخاص بك - بل يجب أن يكون نشاطًا تعاونيًا مستمرًا بين جميع الفرق. تقدم Conviso الآن خمسة منتجات ضمن منصتها لمساعدتك في هذه المهمة.
Data Theorem
datatheorem.com
تشمل حلول RamQuest الإغلاق المتكامل، ومحاسبة الضمان، والتصوير، وإدارة المعاملات، والتصميم، وحلول السوق الرقمية، وهي متاحة داخل الشركة أو في بيئة مستضافة
Bright Security
brightsec.com
تعمل منصة DAST المتمحورة حول التطوير من Bright Security على تمكين كل من المطورين ومحترفي AppSec من خلال إمكانات اختبار الأمان على مستوى المؤسسات لتطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات وتطبيقات GenAI وLLM. يعرف Bright كيفية تقديم الاختبارات المناسبة، في الوقت المناسب في SDLC، في المطورين وأدوات AppSe...
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec عبارة عن حزمة أمان مفتوحة المصدر تكتشف السلوكيات العدوانية وتمنعها من الوصول إلى أنظمتك. يوفر تصميمه سهل الاستخدام وسهولة التكامل في البنية الأساسية الأمنية الحالية لديك حاجزًا تقنيًا منخفضًا للدخول ومكسبًا أمنيًا عاليًا. بمجرد اكتشاف أي سلوك غير مرغوب فيه، يتم حظره تلقائيًا. تم تشغيل سينار...
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure هي منصة CNAPP الخاصة بنا والتي يستخدمها أكثر من 700 عميل من المؤسسات لمعالجة CNAPP وVM وCSPM وCIEM وأمن الحاويات والمزيد - على مستوى المؤسسة. يمتد نظامنا الأساسي إلى نطاق الوقاية والكشف والاستجابة حتى يتمكن العملاء من تأمين الحاويات وKubernetes والمضيفين/الخوادم والخدمات السحابية بثقة....
Akto
akto.io
Akto عبارة عن منصة موثوقة لفرق أمان التطبيقات وأمن المنتجات لإنشاء برنامج أمان API على مستوى المؤسسة عبر خط أنابيب DevSecOps الخاص بهم. مجموعتنا الرائدة في الصناعة - اكتشاف واجهة برمجة التطبيقات (API)، وإدارة موقف أمان واجهة برمجة التطبيقات (API)، والتعرض للبيانات الحساسة، وحلول اختبار أمان واجهة بر...
Orca Security
orca.security
يقوم Orca Cloud Security Platform بتحديد المخاطر ومشكلات الامتثال وترتيب أولوياتها ومعالجتها في أعباء العمل والتكوينات والهويات عبر البنية السحابية الخاصة بك والتي تشمل AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes وAlibaba Cloud وOracle Cloud. تقدم Orca حل الأمان السحابي الأكثر شمولاً في الصناعة في نظام أسا...
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix عبارة عن منصة أمان مدعومة من Ycombinator للتعليمات البرمجية والسحابة والهويات وأحمال العمل الخاصة بك. توفر Cloudanix حلولاً للبيئات المتعددة الخاصة بك والتي قد تشمل السحابات المتعددة، والحسابات المتعددة، والمناطق المتعددة، وأوقات التشغيل المتعددة، وما إلى ذلك، تمكن Cloudanix المؤسسات عبر ا...
Panoptica
panoptica.app
Panoptica عبارة عن منصة قوية لحماية التطبيقات السحابية الأصلية من Cisco والتي تكشف عن نقاط الضعف وتعالجها أثناء التطوير وحتى الإنتاج، مما يضمن أن تطبيقاتك آمنة ومتوافقة. من خلال التكنولوجيا القائمة على الرسم البياني، يستطيع النظام الأساسي فتح الرؤى المرئية ومسارات الهجوم المهمة وتسريع المعالجة لحماي...
Lacework
lacework.com
تقدم Lacework منصة حماية التطبيقات السحابية الأصلية والرائدة المعتمدة على البيانات (CNAPP). تحظى شركة Lacework بثقة ما يقرب من 1000 مبتكر عالمي لتأمين السحابة من الإنشاء إلى التشغيل. تعمل Lacework على تمكين العملاء من تحديد أولويات المخاطر، والعثور على التهديدات المعروفة وغير المعروفة بشكل أسرع، وتح...