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خدمات إدارة جهات الاتصال هي منصات أو أدوات رقمية تسهل تنظيم معلومات الاتصال وتخزينها وإدارتها. وهي توفر نظامًا مركزيًا لتخزين التفاصيل المتعلقة بالأفراد أو الكيانات، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والبيانات الإضافية ذات الصلة. غالبًا ما تقدم هذه الخدمات ميزات مثل تصنيف جهات الاتصال ووظائف البحث والقدرة على مزامنة المعلومات وتحديثها عبر أجهزة متعددة. تعد خدمات إدارة جهات الاتصال ذات قيمة للشركات والمهنيين والأفراد الذين يبحثون عن طرق فعالة للحفاظ على قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم والوصول إليها.
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Google Contacts
contacts.google.com
جهات اتصال Google هي أداة مجانية لإدارة جهات الاتصال، تسمح بترتيبها ومزامنتها عبر الأجهزة المختلفة، مع ميزات لإضافة ملاحظات وتصنيف جهات الاتصال.
iCloud Contacts
icloud.com
تطبيق جهات اتصال iCloud يتيح لك تنظيم ومزامنة جهات الاتصال عبر جميع أجهزة Apple، مع الحفاظ على بياناتك آمنة وسهلة الوصول.
Contacts+
contactsplus.com
جهات الاتصال+ هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال يسمح بتنظيم وتوحيد البيانات عبر الأجهزة المختلفة مع ميزات مثل دمج جهات الاتصال والبحث المتقدم.
Outlook People
live.com
تطبيق Outlook People يتيح إدارة جهات الاتصال وتنظيمها ومزامنتها عبر حسابات بريد إلكتروني مختلفة.
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator هو منصة منخفضة الرمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لإدارة البيانات وأتمتة سير العمل.
네이버 주소록
contact.naver.com
تطبيق 네이버 주소록 يساعد في إدارة وتنظيم جهات الاتصال بكفاءة، مع إمكانية المزامنة عبر الأجهزة المختلفة.
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