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خدمات إدارة الاتصال - التطبيقات الأكثر شعبية - السلفادور

خدمات إدارة جهات الاتصال هي منصات أو أدوات رقمية تسهل تنظيم معلومات الاتصال وتخزينها وإدارتها. وهي توفر نظامًا مركزيًا لتخزين التفاصيل المتعلقة بالأفراد أو الكيانات، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والبيانات الإضافية ذات الصلة. غالبًا ما تقدم هذه الخدمات ميزات مثل تصنيف جهات الاتصال ووظائف البحث والقدرة على مزامنة المعلومات وتحديثها عبر أجهزة متعددة. تعد خدمات إدارة جهات الاتصال ذات قيمة للشركات والمهنيين والأفراد الذين يبحثون عن طرق فعالة للحفاظ على قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم والوصول إليها.

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Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

جهات اتصال Google هي أداة إدارة جهات اتصال Google المتوفرة في خدمة البريد الإلكتروني المجانية Gmail، كخدمة مستقلة وكجزء من مجموعة تطبيقات الويب G Suite الموجهة للأعمال من Google.

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

تطبيق إدارة جهات الاتصال الأكثر سهولة للمحترفين والفرق والشركات الصغيرة. قم بإدارة علاقاتك بسهولة مع Contacts+.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

يمكنك الحفاظ على جهات الاتصال الخاصة بك منظمة ويسهل العثور عليها باستخدام جهات الاتصال على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud لجهات الاتصال، بما في ذلك تطبيق جهات الاتصال على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام Windows.

Outlook People

Outlook People

live.com

People هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال ودفتر العناوين. يسمح للمستخدم بتنظيم وربط جهات الاتصال من حسابات بريد إلكتروني مختلفة

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

تحقق من عنوان URL وعلامة القفل في شريط العناوين لتسجيل الدخول الآمن! اتصالات نيفر

Zoho Creator

Zoho Creator

zoho.com

للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة. يتضمن Zoho Creator ما يلي: - Zoho ContactManager هو برنامج لإدارة جهات الاتصال عبر الإنترنت يتيح لك تنظيم جهات الاتصال والمهام والصفقات في مكان واحد.

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