متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
خدمات إدارة الاتصال - التطبيقات الأكثر شعبية - قيرغيزستان
خدمات إدارة جهات الاتصال هي منصات أو أدوات رقمية تسهل تنظيم معلومات الاتصال وتخزينها وإدارتها. وهي توفر نظامًا مركزيًا لتخزين التفاصيل المتعلقة بالأفراد أو الكيانات، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني والبيانات الإضافية ذات الصلة. غالبًا ما تقدم هذه الخدمات ميزات مثل تصنيف جهات الاتصال ووظائف البحث والقدرة على مزامنة المعلومات وتحديثها عبر أجهزة متعددة. تعد خدمات إدارة جهات الاتصال ذات قيمة للشركات والمهنيين والأفراد الذين يبحثون عن طرق فعالة للحفاظ على قوائم جهات الاتصال الخاصة بهم والوصول إليها.
إرسال تطبيق جديد
Zoho Creator
zoho.com
للخالق فيك. يبني. دمج. يمتد. مستقبل العمل رقمي، والشركات بجميع أحجامها بحاجة إلى التحول بسرعة. Zoho Creator عبارة عن منصة منخفضة التعليمات البرمجية تمنحك القدرة على جعل التحول سريعًا وآمنًا وسلسًا، بغض النظر عن مدى تعقيد متطلباتك وخبرتك في البرمجة. يتضمن Zoho Creator ما يلي: - Zoho ContactManager ...
Google Contacts
contacts.google.com
جهات اتصال Google هي أداة إدارة جهات اتصال Google المتوفرة في خدمة البريد الإلكتروني المجانية Gmail، كخدمة مستقلة وكجزء من مجموعة تطبيقات الويب G Suite الموجهة للأعمال من Google.
iCloud Contacts
icloud.com
يمكنك الحفاظ على جهات الاتصال الخاصة بك منظمة ويسهل العثور عليها باستخدام جهات الاتصال على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud لجهات الاتصال، بما في ذلك تطبيق جهات الاتصال على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على ...
Contacts+
contactsplus.com
تطبيق إدارة جهات الاتصال الأكثر سهولة للمحترفين والفرق والشركات الصغيرة. قم بإدارة علاقاتك بسهولة مع Contacts+.
Outlook People
live.com
People هو تطبيق لإدارة جهات الاتصال ودفتر العناوين. يسمح للمستخدم بتنظيم وربط جهات الاتصال من حسابات بريد إلكتروني مختلفة
네이버 주소록
contact.naver.com
تحقق من عنوان URL وعلامة القفل في شريط العناوين لتسجيل الدخول الآمن! اتصالات نيفر