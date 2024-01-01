خدمات إدارة الاتصال - التطبيقات الأكثر شعبية - تشيلي

iCloud Contacts

icloud.com

يمكنك الحفاظ على جهات الاتصال الخاصة بك منظمة ويسهل العثور عليها باستخدام جهات الاتصال على iCloud.com. تظهر التغييرات التي تجريها تلقائيًا على iCloud.com وفي أي مكان تقوم فيه بإعداد iCloud لجهات الاتصال، بما في ذلك تطبيق جهات الاتصال على iPhone أو iPad أو iPod touch أو Mac، أو Microsoft Outlook على ...