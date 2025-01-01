متجر تطبيقات لتطبيقات الويب

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.

WebCatalog Desktop

حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.

تنزيل WebCatalog Desktop
معرفة المزيد
الكل
كتب
العمل
التعليم
الترفيه
التمويل
الطعام والشراب
الجرافيكس و التصميم
الصحة واللياقة البدنية
أسلوب الحياة
الطب
الموسيقى والصوت
الأخبار
صور و فيديو
الإنتاجية
المرجع
التسوق
شبكات التواصل الاجتماعي
تطوير البرمجيات
الرياضة
السفر
الخدمات
الطقس
مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية
الفئات
الأكثر شعبية
المضافة حديثًا

مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية

توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمركز الاتصال للشركات نهجًا بديلاً لإدارة متطلبات دعم العملاء الخاصة بهم. تلبي هذه الخدمات أنواعًا معينة من الصناعة مثل شركات الطيران والتسويق والبرمجيات وتجارة التجزئة والمنتجات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فهم متخصصون في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، والاتصالات متعددة القنوات، وتعليمات الفيديو عن بعد، وقدرات مشاركة الشاشة. يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف مركز الاتصال إلى خفض التكاليف العامة للشركات التي تشهد نموًا. علاوة على ذلك، فإنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار في تدريب وكلاء الدعم الجدد وصيانة البنية التحتية للبرامج والأجهزة لمركز الاتصال. ومن خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للشركات تعزيز قدراتها في خدمة العملاء لاستيعاب قاعدة عملاء سريعة التوسع، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال المتسارع.

إرسال تطبيق جديد


ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.

Futwork

Futwork

futwork.com

تساعد تطبيق Futwork الشركات على توسيع فرق الاتصالات الخارجية دون الحاجة إلى إضافة تكاليف ثابتة.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

تطبيق AnswerConnect يوفر خدمة الرد على المكالمات على مدار الساعة، مع خيارات تخصيص ودعم لتسهيل إدارة الاتصالات للشركات.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

تطبيق SimpSocial يقدم أدوات لإدارة العملاء وتوليد الرصاص لتجار السيارات من خلال التكامل مع أنظمة CRM ووسائل التواصل الاجتماعي.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

تطبيق HelloSells يوفر خدمة تأهيل العملاء المحتملين على مدار الساعة، يساعد فرق المبيعات والتسويق في تحسين معدل التحويل وحجز المواعيد.

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

تطبيق Blazeo هو منصة لتحويل الإعلانات تقدم خدمات مثل جمع العملاء المحتملين وتحديد المواعيد، مع دعم على مدار الساعة بواسطة وكلاء مدربين.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

تطبيق Slingshot يوفر خدمة الرد والدعم للعملاء لمهنيي الخدمات المنزلية والآفات والعناية بالعشب عبر المكالمات والدردشات والنصوص.

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

يوفر تطبيق Go Answer خدمات الرد الاحترافية، بما في ذلك استقبال المكالمات، الدعم الفني، والدردشة المباشرة للمجالات المختلفة.

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.

مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog