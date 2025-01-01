مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمركز الاتصال للشركات نهجًا بديلاً لإدارة متطلبات دعم العملاء الخاصة بهم. تلبي هذه الخدمات أنواعًا معينة من الصناعة مثل شركات الطيران والتسويق والبرمجيات وتجارة التجزئة والمنتجات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فهم متخصصون في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، والاتصالات متعددة القنوات، وتعليمات الفيديو عن بعد، وقدرات مشاركة الشاشة. يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف مركز الاتصال إلى خفض التكاليف العامة للشركات التي تشهد نموًا. علاوة على ذلك، فإنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار في تدريب وكلاء الدعم الجدد وصيانة البنية التحتية للبرامج والأجهزة لمركز الاتصال. ومن خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للشركات تعزيز قدراتها في خدمة العملاء لاستيعاب قاعدة عملاء سريعة التوسع، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال المتسارع.
إرسال تطبيق جديد
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise Manage هو تطبيق لإدارة الأعمال يساعد الشركات في تنظيم تذاكر الخدمة، وإدارة العملاء، والمبيعات، والتسويق، وتحليل البيانات.
Futwork
futwork.com
تساعد تطبيق Futwork الشركات على توسيع فرق الاتصالات الخارجية دون الحاجة إلى إضافة تكاليف ثابتة.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise Home هو تطبيق مخصص لمقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات، يوفر منصة موحدة لإدارة الأمان، المراقبة، والأتمتة لتحسين الكفاءة.
AnswerConnect
answerconnect.com
تطبيق AnswerConnect يوفر خدمة الرد على المكالمات على مدار الساعة، مع خيارات تخصيص ودعم لتسهيل إدارة الاتصالات للشركات.
SimpSocial
simpsocial.com
تطبيق SimpSocial يقدم أدوات لإدارة العملاء وتوليد الرصاص لتجار السيارات من خلال التكامل مع أنظمة CRM ووسائل التواصل الاجتماعي.
HelloSells
hellosells.com
تطبيق HelloSells يوفر خدمة تأهيل العملاء المحتملين على مدار الساعة، يساعد فرق المبيعات والتسويق في تحسين معدل التحويل وحجز المواعيد.
Blazeo
blazeo.com
تطبيق Blazeo هو منصة لتحويل الإعلانات تقدم خدمات مثل جمع العملاء المحتملين وتحديد المواعيد، مع دعم على مدار الساعة بواسطة وكلاء مدربين.
Slingshot
getslingshot.com
تطبيق Slingshot يوفر خدمة الرد والدعم للعملاء لمهنيي الخدمات المنزلية والآفات والعناية بالعشب عبر المكالمات والدردشات والنصوص.
Go Answer
goanswer.io
يوفر تطبيق Go Answer خدمات الرد الاحترافية، بما في ذلك استقبال المكالمات، الدعم الفني، والدردشة المباشرة للمجالات المختلفة.
© 2025 WebCatalog, Inc.