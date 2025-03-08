مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - أوزبكستان

SimpSocial

simpsocial.com

يعرف Simpsocial ما يجب أن يكون عليه برنامج مركز الاتصال الحديث: سريع وقابل للتطوير ومليء بالميزات المفيدة. يوفر فرق المبيعات والدعم بالموارد التي يحتاجون إليها لتلبية الحصص وإغلاق المزيد من الصفقات بسرعة. إنه ينجز هذا من خلال تقديم برنامج الكل في واحد يمكّن فرق المبيعات من التواصل مع المستهلكين بالطرق التي يفضلونها: عبر الهاتف أو النص أو البريد الإلكتروني أو الوسائط الاجتماعية. تم تصميم منصة التسويق المتسلسلة متعددة اللمسات في Simpsocial لضمان تعامل خيوط السيارات الخاصة بك بشكل أسرع وأطول ، مع الحد الأدنى من الموارد! إنه يحتوي على تكاملات سلسة مع جميع CRMs الرئيسية ، مما يجعلها لا بد من مبيعاتك إلى 10x. التبديل إلى Simpsocial أمر بسيط لأي فريق ، كبير أو صغير. Simpsocial هي أداة إنتاجية تتيح لك أتمتة سير العمل الخاص بك. سوف تقضي وقتًا أطول في إنشاء علاقات العملاء بدلاً من اللعب على هواتفك إذا كنت تستخدم المشغلات. أيضًا ، يتصدر الاتصال من أي جهاز كمبيوتر لأن Simpsocial يتعامل مع المهمة الشاقة المتمثلة في الجمع بين العملاء المتوقعين من قنوات مختلفة إلى منصة ذكية واحدة. من الأفضل الآن أن نركز على نهج ثوري لتوليد العملاء المتوقعين: استجابة كبيرة من خلال الرسائل النصية ، والاتصال. هل تريد معرفة المزيد عن Simpsocial وماذا يمكن أن تفعله من أجلك؟