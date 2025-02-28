مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

SimpSocial

simpsocial.com

يعرف SimpSocial الشكل الذي يجب أن يكون عليه برنامج مركز الاتصال الحديث: سريع وقابل للتطوير ومليء بالميزات المفيدة. فهو يوفر لفرق المبيعات والدعم الموارد التي يحتاجونها لتلبية الحصص وإتمام المزيد من الصفقات بسرعة. وهي تحقق ذلك من خلال تقديم برنامج الكل في واحد يمكّن فرق المبيعات من التواصل مع المستهلكين بالطرق التي يفضلونها: عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. تم تصميم منصة التسويق التسلسلي متعدد اللمس من SimpSocial لضمان التعامل مع العملاء المتوقعين في مجال السيارات بشكل أسرع وأطول وبأقل قدر من الموارد! إنه يتمتع بتكاملات سلسة مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية، مما يجعله أمرًا ضروريًا لزيادة مبيعاتك إلى 10 أضعاف. يعد التبديل إلى SimpSocial أمرًا بسيطًا لأي فريق، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. SimpSocial هي أداة إنتاجية تسمح لك بأتمتة سير عملك. سوف تقضي وقتًا أطول في إنشاء علاقات مع العملاء بدلاً من اللعب على هواتفك إذا كنت تستخدم المشغلات. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المحتملين من أي جهاز كمبيوتر لأن SimpSocial يتولى المهمة الشاقة المتمثلة في الجمع بين العملاء المحتملين من قنوات مختلفة في منصة ذكية واحدة. ومن الأفضل الآن أن نركز على النهج الثوري لتوليد عملاء محتملين: الاستجابة الضخمة للعملاء المحتملين عبر الرسائل النصية والمكالمات. هل تريد معرفة المزيد عن SimpSocial وما يمكن أن يقدمه لك؟