مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - تركيا

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توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمركز الاتصال للشركات نهجًا بديلاً لإدارة متطلبات دعم العملاء الخاصة بهم. تلبي هذه الخدمات أنواعًا معينة من الصناعة مثل شركات الطيران والتسويق والبرمجيات وتجارة التجزئة والمنتجات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فهم متخصصون في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، والاتصالات متعددة القنوات، وتعليمات الفيديو عن بعد، وقدرات مشاركة الشاشة. يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف مركز الاتصال إلى خفض التكاليف العامة للشركات التي تشهد نموًا. علاوة على ذلك، فإنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار في تدريب وكلاء الدعم الجدد وصيانة البنية التحتية للبرامج والأجهزة لمركز الاتصال. ومن خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للشركات تعزيز قدراتها في خدمة العملاء لاستيعاب قاعدة عملاء سريعة التوسع، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال المتسارع.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
AnswerConnect
answerconnect.com
اكتشف أفضل خدمة الرد على المكالمات. التقط كل عميل محتمل وامنح عملائك خدمة لا مثيل لها من خلال فريق دعم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. اتصل بالرقم (800) 700 8888 وقم بتنمية أعمالك اليوم.
ConnectWise Home
connectwise.com
تم تصميم ConnectWise PSA (المعروف سابقًا باسم ConnectWise Manage) للشركات التي تبيع التكنولوجيا وتخدمها وتدعمها، وهي منصة رائدة لإدارة الأعمال في جميع أنحاء العالم. يعتمد موفرو حلول التكنولوجيا (TSPs) على ConnectWise PSA لتحقيق قدر أكبر من المساءلة والكفاءة التشغيلية والربحية. من خلال الاستفادة من السحابة، تعمل ConnectWise PSA على تسهيل أتمتة العمليات التجارية وإدارة مكتب المساعدة وخدمة العملاء والمبيعات والتسويق وإدارة المشاريع وتحليلات الأعمال التي تعمل على تبسيط عمليات الشركة بشكل كبير. ConnectWise PSA هو المركز المركزي الذي يمنح مقدمي خدمات الاتصالات رؤية شاملة وتحكمًا كاملاً في أعمالهم. يتيح ConnectWise PSA أيضًا لمستخدميه الوصول إلى شبكة قوية من الأفكار والخبراء والحلول. نظرًا لكونها شركة مخضرمة في صناعة خدمات التكنولوجيا، فقد كانت ConnectWise PSA منصة إدارة الأعمال الرائدة لشركات التكنولوجيا لأكثر من 15 عامًا.
HelloSells
hellosells.com
خدمة تأهيل القادة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لفرق المبيعات والتسويق. عزز معدل التحويل الخاص بك وقم بتحسين عائد الاستثمار الخاص بك من خلال التقاط العملاء المحتملين والتأهيل وحجز المواعيد.
Blazeo
blazeo.com
نحن منصة لتحويل الإعلانات. باعتبارنا شركة خدمات مدعومة بالتكنولوجيا، فإن الخدمات التي نقدمها تشمل التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم وتحديد المواعيد وتوقيع التجنيب. تشمل الأدوات التي نستخدمها للقيام بذلك الدردشة المباشرة ومراكز الاتصال الصوتي والمساعد الافتراضي والاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة. الأدوات التي نقدمها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة، مما يسمح لخدماتنا بالنمو مع توسع عملائنا. يقدم وكلاؤنا المدربون في الصناعة الخبرة لكل عميل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. نحن نهدف إلى أن نكون الحل الأكثر شمولاً وتركيزًا على الدعم لعملائنا في مجال تخصصنا.
Go Answer
goanswer.io
في Go Answer، نحن متخصصون في تقديم مجموعة من خدمات الرد الاحترافية، بما في ذلك موظف الاستقبال الافتراضي والرد على المكالمات، ومراكز الاتصال الواردة التي تقدم تلقي الطلبات أو الدعم الفني، والدردشة المباشرة عبر الويب المُدارة، وخدمات القبول القانوني. نحن نخدم مجموعة متنوعة من الصناعات مثل البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والقانونية والطبية والعقارات وإدارة الممتلكات والضيافة والتعليم. ابدأ اليوم بتجربة خالية من المخاطر لمدة 30 يومًا. اذكر أنك شاهدتنا على G2 واحصل على خصم 50% على شهرك الأول!
SimpSocial
simpsocial.com
يعرف SimpSocial الشكل الذي يجب أن يكون عليه برنامج مركز الاتصال الحديث: سريع وقابل للتطوير ومليء بالميزات المفيدة. فهو يوفر لفرق المبيعات والدعم الموارد التي يحتاجونها لتلبية الحصص وإتمام المزيد من الصفقات بسرعة. وهي تحقق ذلك من خلال تقديم برنامج الكل في واحد يمكّن فرق المبيعات من التواصل مع المستهلكين بالطرق التي يفضلونها: عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. تم تصميم منصة التسويق التسلسلي متعدد اللمس من SimpSocial لضمان التعامل مع العملاء المتوقعين في مجال السيارات بشكل أسرع وأطول وبأقل قدر من الموارد! إنه يتمتع بتكاملات سلسة مع جميع أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الرئيسية، مما يجعله أمرًا ضروريًا لزيادة مبيعاتك إلى 10 أضعاف. يعد التبديل إلى SimpSocial أمرًا بسيطًا لأي فريق، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. SimpSocial هي أداة إنتاجية تسمح لك بأتمتة سير عملك. سوف تقضي وقتًا أطول في إنشاء علاقات مع العملاء بدلاً من اللعب على هواتفك إذا كنت تستخدم المشغلات. يمكنك أيضًا الاتصال بالعملاء المحتملين من أي جهاز كمبيوتر لأن SimpSocial يتولى المهمة الشاقة المتمثلة في الجمع بين العملاء المحتملين من قنوات مختلفة في منصة ذكية واحدة. ومن الأفضل الآن أن نركز على النهج الثوري لتوليد عملاء محتملين: الاستجابة الضخمة للعملاء المحتملين عبر الرسائل النصية والمكالمات. هل تريد معرفة المزيد عن SimpSocial وما يمكن أن يقدمه لك؟
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot هي خدمة الرد الرائدة ودعم العملاء للخدمات المنزلية ومكافحة الآفات ومحترفي العشب - كل مكالمة أو دردشة أو رسالة نصية أو عميل متوقع.
Futwork
futwork.com
يمكّن Futwork الشركات من توسيع نطاق فرق الاتصال الصادرة لديها دون الحاجة إلى إضافة أي تكاليف ثابتة.
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