مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - فرنسا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمركز الاتصال للشركات نهجًا بديلاً لإدارة متطلبات دعم العملاء الخاصة بهم. تلبي هذه الخدمات أنواعًا معينة من الصناعة مثل شركات الطيران والتسويق والبرمجيات وتجارة التجزئة والمنتجات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فهم متخصصون في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، والاتصالات متعددة القنوات، وتعليمات الفيديو عن بعد، وقدرات مشاركة الشاشة. يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف مركز الاتصال إلى خفض التكاليف العامة للشركات التي تشهد نموًا. علاوة على ذلك، فإنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار في تدريب وكلاء الدعم الجدد وصيانة البنية التحتية للبرامج والأجهزة لمركز الاتصال. ومن خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للشركات تعزيز قدراتها في خدمة العملاء لاستيعاب قاعدة عملاء سريعة التوسع، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال المتسارع.