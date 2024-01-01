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مركز الاتصال مقدمي خدمات الاستعانة بمصادر خارجية - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا
توفر خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لمركز الاتصال للشركات نهجًا بديلاً لإدارة متطلبات دعم العملاء الخاصة بهم. تلبي هذه الخدمات أنواعًا معينة من الصناعة مثل شركات الطيران والتسويق والبرمجيات وتجارة التجزئة والمنتجات الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، فهم متخصصون في تلبية احتياجات العملاء المختلفة، بما في ذلك الدعم متعدد اللغات، والاتصالات متعددة القنوات، وتعليمات الفيديو عن بعد، وقدرات مشاركة الشاشة. يمكن أن يؤدي الاستعانة بمصادر خارجية لوظائف مركز الاتصال إلى خفض التكاليف العامة للشركات التي تشهد نموًا. علاوة على ذلك، فإنه يلغي الحاجة إلى الاستثمار في تدريب وكلاء الدعم الجدد وصيانة البنية التحتية للبرامج والأجهزة لمركز الاتصال. ومن خلال الاستفادة من هذه الخدمات، يمكن للشركات تعزيز قدراتها في خدمة العملاء لاستيعاب قاعدة عملاء سريعة التوسع، وبالتالي تعزيز نمو الأعمال المتسارع.
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ConnectWise Manage
connectwise.com
إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.
ConnectWise Home
connectwise.com
يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.
Futwork
futwork.com
يمكّن Futwork الشركات من توسيع نطاق فرق الاتصال الصادرة لديها دون الحاجة إلى إضافة أي تكاليف ثابتة.
AnswerConnect
answerconnect.com
اكتشف أفضل خدمة الرد على المكالمات. التقط كل عميل محتمل وامنح عملائك خدمة لا مثيل لها من خلال فريق دعم يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. اتصل بالرقم (800) 700 8888 وقم بتنمية أعمالك اليوم.
HelloSells
hellosells.com
خدمة تأهيل القادة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لفرق المبيعات والتسويق. عزز معدل التحويل الخاص بك وقم بتحسين عائد الاستثمار الخاص بك من خلال التقاط العملاء المحتملين والتأهيل وحجز المواعيد.
Slingshot
getslingshot.com
Slingshot هي خدمة الرد الرائدة ودعم العملاء للخدمات المنزلية ومكافحة الآفات ومحترفي العشب - كل مكالمة أو دردشة أو رسالة نصية أو عميل متوقع.
SimpSocial
simpsocial.com
يعرف SimpSocial الشكل الذي يجب أن يكون عليه برنامج مركز الاتصال الحديث: سريع وقابل للتطوير ومليء بالميزات المفيدة. فهو يوفر لفرق المبيعات والدعم الموارد التي يحتاجونها لتلبية الحصص وإتمام المزيد من الصفقات بسرعة. وهي تحقق ذلك من خلال تقديم برنامج الكل في واحد يمكّن فرق المبيعات من التواصل مع المستهل...
Go Answer
goanswer.io
في Go Answer، نحن متخصصون في تقديم مجموعة من خدمات الرد الاحترافية، بما في ذلك موظف الاستقبال الافتراضي والرد على المكالمات، ومراكز الاتصال الواردة التي تقدم تلقي الطلبات أو الدعم الفني، والدردشة المباشرة عبر الويب المُدارة، وخدمات القبول القانوني. نحن نخدم مجموعة متنوعة من الصناعات مثل البيع بالتجز...
Blazeo
blazeo.com
نحن منصة لتحويل الإعلانات. باعتبارنا شركة خدمات مدعومة بالتكنولوجيا، فإن الخدمات التي نقدمها تشمل التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم وتحديد المواعيد وتوقيع التجنيب. تشمل الأدوات التي نستخدمها للقيام بذلك الدردشة المباشرة ومراكز الاتصال الصوتي والمساعد الافتراضي والاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة. ...