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برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك
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برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج ملاحظات المستهلك عبر الفيديو، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج مسح الفيديو، على تمكين المؤسسات من التقاط ردود الفيديو من المستهلكين وتقييمها ونشرها. تتيح هذه الأدوات للشركات المشاركة في أبحاث السوق أو طلب تعليقات من عملائها، بهدف الحصول على رؤى أكثر عمقًا ودقة مقارنة بما تقدمه التعليقات النصية. يتم استخدام برنامج تعليقات المستهلك عبر الفيديو من قبل الباحثين وفرق التسويق والمعلنين ومديري المنتجات لجمع بيانات نوعية وقابلة للتنفيذ. تلعب هذه المعلومات دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات العمل المتعلقة باستراتيجية العلامة التجارية، والحملات التسويقية، وتجربة العملاء (CX)، وتصميم المنتجات، والابتكار داخل المتجر.

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UserTesting

UserTesting

usertesting.com

يوفر تطبيق UserTesting أدوات لجمع تعليقات من المستخدمين لتحسين المنتجات الرقمية وتجربة المستخدم عبر اختبار سلوكياتهم وتفاعلاتهم.

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Userfeel هو أداة لاختبار قابلية الاستخدام تتيح للمستخدمين تقييم وتطوير تجربة المنتجات الرقمية عبر مجموعة متنوعة من المختبرين واللغات.

dscout

dscout

dscout.com

تطبيق DSCOUT منصة للبحث عن تجارب المستخدمين عبر الفيديو، يسمح بجمع ملاحظات مباشرة لتحسين المنتجات والخدمات.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

GetWhy هو تطبيق لتحليل ردود فعل الجمهور على الأفكار التسويقية عبر الفيديو، يجمع رؤى سريعة ودقيقة بتكلفة منخفضة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

تطبيق يتيح إجراء المقابلات البحثية في الوقت الحقيقي مع أي شخص في العالم، ويستخدم لأبحاث المبيعات وتحديد الاحتياجات والمشاكل.

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

تطبيق الباحث المدعى عليه هو سوق لتوظيف وجدولة المقابلات البحثية مع المشاركين في جميع أنحاء العالم.

StoryPrompt

StoryPrompt

storyprompt.com

StoryPrompt هو منصة لجمع شهادات العملاء عبر الفيديو، مما يسهل التفاعل وبناء الثقة بين الشركات والعملاء.

Userlytics

Userlytics

userlytics.com

Userlytics هي منصة لأبحاث تجربة المستخدم تتيح اختبار قابلية الاستخدام وجمع ملاحظات المستخدم مع مجموعة عالمية من المشاركين.

VideoAsk

VideoAsk

videoask.com

VideoAsk هو تطبيق يسهل المحادثات الفيديو غير المتزامنة، يتمكن من جمع التعليقات من خلال نماذج فيديو وصوتية.

Vocal Video

Vocal Video

vocalvideo.com

تطبيق Vocal Video يساعد في جمع وتحرير ومشاركة مقاطع الفيديو الشهادات بسهولة، مما يجعله مناسباً للاستخدام في التسويق والتواصل الداخلي.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

تطبيق Indeemo يوفر منصة بحث بالفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم الأشخاص والمنتجات من خلال تجارب الحياة اليومية.

Senja

Senja

senja.io

Senja هو تطبيق لجمع ومشاركة الشهادات النصية والفيديو بسهولة، مع إمكانية تخصيص النماذج وعرض المراجعات على الويب.

Life Inside

Life Inside

lifeinside.io

تقدم تطبيق Life Inside منصة فيديو تفاعلية لتمكين الشركات من جمع ومشاركة شهادات العملاء، مما يزيد من التفاعل ويفهم المستهلكين بشكل أفضل.

StoryTap

StoryTap

storytap.com

تطبيق StoryTap هو منصة لإنشاء ومشاركة محتوى الفيديو من تجارب العملاء والموظفين، مما يساعد الشركات على تحسين التسويق وزيادة الوعي بالعلامة التجارية.

Forsta

Forsta

forsta.com

Forsta هي منصة لإدارة تجربة العملاء والموظفين، توفر أدوات لتحليل التعليقات ودراسات السوق، مما يساعد الشركات على تحسين رضا العملاء واتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

MemoryFox

MemoryFox

memoryfox.io

MemoryFox هي منصة تساعد المنظمات غير الربحية على جمع وتنظيم ومشاركة القصص المؤثرة من مجتمع المتبرعين والمتطوعين.

VideoPeel

VideoPeel

videopeel.com

تطبيق VideoPeel يمكن الشركات من جمع وتحليل ومشاركة ملاحظات فيديو من العملاء والموظفين بسهولة عبر قوالب مخصصة وتحليل الذكاء الاصطناعي.

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

Voxpopme هي منصة لتحليل ملاحظات الفيديو التي تجمع آراء العملاء، مما يساعد الشركات على تحسين المنتجات وخدماتها بناءً على رؤى دقيقة.

Widewail

Widewail

widewail.com

Widewail هو تطبيق يساعد الشركات في جمع المراجعات وإنتاج شهادات الفيديو، مما يسهل إدارة السمعة والتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت.

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