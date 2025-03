برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك - التطبيقات الأكثر شعبية - أوكرانيا

Forsta

forsta.com

وراء كل نقطة بيانات العميل شخص. وراء كل قرار تجاري هو شخص. ولأن كل شخص فريد من نوعه ، فإن أول عميل يكتشفه هو أنت. Forsta هي الحدود الجديدة للتجربة وتكنولوجيا الأبحاث - وهي شركة تكنولوجيا مع اختلاف. الفرق هو أنه يتعاون. يستمع ويصمم الحل مع العملاء. تتكيف Forsta من خبرتها في السوق وتكنولوجيا البحوث لتلبية احتياجات العملاء ، وليس العكس. إنه موجود لإبلاغ صانعي القرار وإلهامهم. تقوم شركة Forsta بتشغيل منصة HX (التجربة الإنسانية)-وهي منصة شاملة وتكنولوجيا الأبحاث الحائزة على جوائز تنهار الصوامع بين CX (تجربة العملاء) ، وتجربة الموظفين (EX) ، وأبحاث السوق. وهذا يمكّن الشركات من الحصول على فهم أعمق وأكثر اكتمالا لتجارب جماهيرها. تساعد تقنية Forsta ، إلى جانب فريقها من الخبراء الخبراء ، الآلاف من المؤسسات في مختلف الصناعات ، بما في ذلك الخدمات المالية ، والضيافة ، وأبحاث السوق ، والخدمات المهنية ، وتجارة التجزئة ، والتكنولوجيا. تم الاعتراف بـ Forsta كقائد في 2021 Gartner® Magic Quadrant ™ لـ Voice of the Customer و Resider في G2 GRID® لبرامج إدارة الخبرة ، وبرامج تحليل النص ، وبرامج المسح. تم الاعتراف أيضًا بمنصة Forsta HX الحائزة على جوائز في جوائز ابتكار تجربة عملاء TMC.