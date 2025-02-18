برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر توركس وكايكوس

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يعمل برنامج ملاحظات المستهلك عبر الفيديو، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج مسح الفيديو، على تمكين المؤسسات من التقاط ردود الفيديو من المستهلكين وتقييمها ونشرها. تتيح هذه الأدوات للشركات المشاركة في أبحاث السوق أو طلب تعليقات من عملائها، بهدف الحصول على رؤى أكثر عمقًا ودقة مقارنة بما تقدمه التعليقات النصية. يتم استخدام برنامج تعليقات المستهلك عبر الفيديو من قبل الباحثين وفرق التسويق والمعلنين ومديري المنتجات لجمع بيانات نوعية وقابلة للتنفيذ. تلعب هذه المعلومات دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات العمل المتعلقة باستراتيجية العلامة التجارية، والحملات التسويقية، وتجربة العملاء (CX)، وتصميم المنتجات، والابتكار داخل المتجر.
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Forsta
forsta.com
تعمل شركة Forsta، إحدى شركات Press Ganey، على تشغيل منصة HX (التجربة الإنسانية) - وهي منصة شاملة للخبرة وتكنولوجيا البحث تعمل على كسر الصوامع بين CX (تجربة العملاء)، وتجربة الموظفين (EX)، وأبحاث السوق - حتى تتمكن الشركات من الحصول على فهم أعمق وأكمل لتجارب جماهيرهم. تقوم منصة HX بجمع البيانات وتحليلها، وترجمة النتائج إلى إجراءات قابلة للمشاركة لإرشاد عملية صنع القرار ودفع النمو. تخدم تقنية Forsta، جنبًا إلى جنب مع فريقها من الخبراء الاستشاريين، المؤسسات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المالية والرعاية الصحية والضيافة وأبحاث السوق والخدمات المهنية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا. تم الاعتراف بـ Forsta كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2021 لصوت العميل. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.forsta.com.
Life Inside
lifeinside.io
أقرب إلى جمهورك في ثوان. في Life Inside، يزودون الشركات من جميع الأحجام بمنصة فيديو تفاعلية قوية يمكن دمجها بسهولة في أي موقع ويب. تعمل شهادات الفيديو التفاعلية على زيادة التفاعل مع الجماهير عبر الإنترنت بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين معدلات التحويل وتجربة أكثر إيجابية للعلامة التجارية. تعمل منصتها على تمكين الشركات من جمع ومشاركة شهادات الفيديو المقنعة التي توفر فهمًا أعمق لعروضها ومنتجاتها وخدماتها. من خلال عرض تجارب وقصص الموظفين والعملاء، تقترب الشركات من جماهيرها، مما يجعلها أكثر عرضة لاختيار عملك على المنافسة.
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox عبارة عن منصة تساعد المسوقين غير الربحيين على جمع وتنظيم ومشاركة محتوى قوي لسرد القصص مصدره مجتمعهم من المانحين والمتطوعين والموظفين والمستفيدين من المهمة. في بضع دقائق فقط، يمكنك إنشاء ومشاركة حملات جمع ذات علامة تجارية ستساعدك على إظهار الإدارة الجيدة للمانحين، وتسليط الضوء على البرامج المتنوعة والشاملة، وإسعاد جمهورك على وسائل التواصل الاجتماعي.
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع استجاباتهم عبر الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا بتدريب منصة Gen AI الخاصة بنا على أداء المهام في غضون دقائق، والتي قد تستغرق أيامًا بشرية للقيام بها: - نسخ الكلام، - إجراء تحليل المشاعر والمشاعر، و - تحديد وجمع الأفكار الرئيسية عبر العديد من مقابلات الفيديو التي تختارها. من الأسئلة البحثية إلى الأفكار في مدة تصل إلى 4 ساعات. لذلك يمكنك التركيز بشكل أقل على التحليل والمزيد على إنشاء المفاهيم والمنتجات والحملات التي تكون في محلها.
Widewail
widewail.com
تجعل Invite Video إنشاء شهادات فيديو للعملاء أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات. باستخدام الرسائل النصية القصيرة والأتمتة، قمنا بإنشاء عملية غير عملية بالنسبة للأعمال وسلسة بالنسبة للعميل. قم بتحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى آلة توليد شهادات فيديو تعمل دائمًا وتمكين فريق التسويق الخاص بك من تحويل المزيد من العملاء المحتملين إلى مشترين باستخدام إثبات اجتماعي عبر الفيديو لا يقدر بثمن. باستخدام الرسائل النصية/الرسائل النصية القصيرة، نساعدك على إرسال الطلبات إلى عملائك حيث يكونون أكثر تفاعلاً. اختياريًا، استهدف العملاء الذين تعرف بالفعل أنهم منخرطون بشكل كبير، مثل أولئك الذين تركوا مؤخرًا تقييمًا بخمس نجوم. إن تدفقنا من الرسائل النصية القصيرة إلى إرسال الفيديو سريع ومباشر. فقط بضع نقرات على الهاتف، ولا يلزم إجراء أي تنزيلات أو تغيير الأجهزة.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادات والمراجعات والمحتوى القوي الآخر الذي ينشئه المستخدم.
Vocal Video
vocalvideo.com
في الماضي ، كانت شهادات الفيديو باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً. تركت المنظمات تتعامل مع فيديو DIY أو وكالات باهظة الثمن أو تناقص العوائد من مراجعات النص. يعد Vocal Video هو منصة شهادة الفيديو الوحيدة التي تجعل من السهل بشكل لا يصدق جمع مقاطع الفيديو التي تم إنتاجها بشكل جميل وتحريرها ومشاركتها. مثالي لمقاطع فيديو العملاء والموظفين ، ويستخدمون للتسويق ، للترويج للأحداث ، Comms الداخلية ، تمكين المبيعات ، وأكثر من ذلك بكثير. يتم الوثوق بالفيديو الصوتي من خلال عشرات الآلاف من العملاء التي تتراوح من Fortune500 مثل ADP و Google و GM إلى العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في المرحلة المبكرة.
Voxpopme
voxpopme.com
في Voxpopme، نعتقد أنه لا ينبغي عليك التضحية بالجودة للحصول على الرؤى التي تحتاجها بسرعة وبتكلفة معقولة. تتعرض فرق Insights لضغوط هائلة لتقديم إجابات موثوقة لأسئلة العمل المهمة بموارد محدودة. يمكننا المساعدة. تعمل Voxpopme على تحويل فرق الرؤى من خلال جمع البيانات النوعية ومركزيتها وتحليلها. تجمع منصة Voxpopme Qualitative Insights بين سرعة استطلاعات الفيديو، وأداة استطلاع الفيديو الكاملة لدينا، مع عمق المقابلات المباشرة، ومنتجنا IDI ومجموعة التركيز، وقوة AI Insights لإجراء تحليل أسرع بمقدار 60 مرة. تثق المزيد من العلامات التجارية في Voxpopme لإثراء دراساتها البحثية وإحداث تحول جذري في كيفية بناء منتجات أفضل وتشكيل شركات ذات رؤية. هل تريد أن تتعلم كيف نساعد في حل هذه المشاكل؟ قم بزيارة www.voxpopme.com اليوم.
VideoPeel
videopeel.com
حل استطلاع الفيديو لمشاركة الموظفين وتعليقات العملاء ودعم العملاء. ابدأ في جمع مقاطع الفيديو من الموظفين والعملاء والمرشحين في أقل من 5 دقائق. VideoPeel هو النظام الأساسي الأول لالتقاط مقاطع الفيديو عن بُعد للشركات لالتقاط مقاطع الفيديو من عملائها والرد عليها وتحليلها ومشاركتها. يساعد VideoPeel الشركات على زيادة كمية محتوى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون بمقدار 10 أضعاف، حتى يتمكنوا من تحقيق 20% بالإضافة إلى التحويلات وحركة المرور والرضا ورؤى المستهلك.
StoryTap
storytap.com
StoryTap عبارة عن منصة مشاركة فيديو حاصلة على براءة اختراع تتيح للعلامات التجارية إنشاء تجارب أصلية ومشاركتها بسهولة من عملاء وموظفين حقيقيين على نطاق واسع. باستخدام منصة StoryTap، يمكن للشركات إنشاء محتوى فيديو جذاب وقابل للبحث بشكل كبير - دون تكاليف الإنتاج المرتفعة. تساعد StoryTap المؤسسات الرائدة على تحسين الوعي بالعلامة التجارية، والتواصل مع المزيد من العملاء والمحتملين، وتعزيز النتائج النهائية.
dscout
dscout.com
dscout عبارة عن منصة بحثية نوعية عن بعد لفتح رؤى المستخدم في السياق. تثق المئات من الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم بمجموعتنا من أدوات البحث عن بعد لجمع البيانات "اللحظية" التي تكشف عن مستخدميها وتحول منتجاتها وتجاربها. قم بتجنيد ما يزيد عن 100000 من المشاركين لدينا، وقم بإجراء مقابلات سلسة مع المستخدمين عبر مكالمات الفيديو، وجمع الاستجابات اللحظية مع مرور الوقت، واستفد من بيانات الوسائط المتعددة لتحريك الإبرة لمنتجك أو تجربتك.
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / الاستكشافي / التوليدي - دراسات اليوميات - الإثنوغرافيا المتنقلة / الرقمية - أبحاث رحلة شخصيات المستخدم - رسم خرائط الرحلة - رحلات السفاري الخدمية - الطريق إلى الشراء - البحث في الطرق المختلطة لرحلات اتخاذ قرار المشتري - تحديد المهام المسبقة للمقابلات / مجموعات التركيز - إضفاء الحيوية على الشرائح / شخصيات المستخدم من خلال إمكانية استخدام الفيديو / البحث عن الخبرة - اختبار المنتج / IHUTs - تجربة المتسوق / العميل / الموظف يتنوع عملاؤنا في الحجم بدءًا من الشركات الاستشارية وحتى الشركات الناشئة وحتى الإدارات الحكومية والعلامات التجارية العالمية. يسمح تطبيق Respondent الخاص بنمط Instagram للمشاركين في البحث بالمشاركة الفورية والتعليقات والاحتياجات والسلوكيات والعواطف والتجارب عبر مقاطع الفيديو الغنية بالسياق والصور وتسجيلات الشاشة والنصوص. تتيح لوحة المعلومات ومستودع الرؤى بأسلوب Pinterest للباحثين وعملائهم/أصحاب المصلحة إمكانية جمع الرؤى السياقية للوسائط المتعددة وإدارتها وتحليلها بسرعة. تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية والبحث وتحليل الكلمات الرئيسية والنسخ الآلي للفيديو وأدوات قص الفيديو على تسهيل عرض الرؤى السياقية. تم تصميمه للتعاون، فهو يحتوي على العديد من ملفات تعريف المستخدمين المتنوعة (الباحث، والمجند، والمراقب) التي تسمح للمؤسسة بأكملها بالتواصل الحقيقي مع عملائها وبناء التعاطف. يتوفر Indeemo كحل SaaS DIY بموجب الاشتراك السنوي أو على أساس كل مشروع على حدة. Indeemo حاصل على شهادة ISO27001 وHIPAA. لقد تم فحص أمن المعلومات لدينا بشكل مستقل للتعامل مع كبار عملاء المؤسسات والحكومات.
Respondent Participant
respondent.io
سوق في الوقت الحقيقي لتحديد المصادر وجدولة المقابلات البحثية مع أي شخص، في أي مكان في العالم. طريقة قوية لإجراء أبحاث المبيعات، والبحث التنافسي، وتحديد المشكلات، وتحديد الاحتياجات، والوصول إلى المنتج المناسب للسوق، والتقدم على المجموعة
Respondent Researcher
respondent.io
سوق في الوقت الفعلي لتحديد المصادر وجدولة المقابلات البحثية مع أي شخص في أي مكان في العالم. طريقة قوية لإجراء أبحاث المبيعات، والأبحاث التنافسية، وتحديد المشكلات، وتحديد الاحتياجات، والوصول إلى المنتج المناسب للسوق، والتقدم على المجموعة
Userfeel
userfeel.com
اكتشف مشكلات زوار موقعك وشكوكهم باستخدام أداة اختبار مستخدم أفضل. أداة اختبار المستخدم الوحيدة التي لا تتطلب أي اشتراك أو رسوم شهرية للحصول على وصول غير محدود إلى جميع الميزات، بدون رسوم ترقية مخفية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية. عدد غير محدود من المستخدمين، وأسئلة فرز غير محدودة، والوصول إلى لوحة مؤهلة ومتعددة اللغات ومتوسعة باستمرار تضم أكثر من 140.000 مستخدم، والقدرة على استخدام اللوحة الخاصة بك، واختبار المستخدم لتطبيقات الهاتف المحمول، ومواقع الويب، والنماذج الأولية، والاختبار الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف، والنسخ الصوتي التلقائي، القدرة على اختبار مواقع الويب والتطبيقات غير الإنجليزية حتى لو كنت لا تتحدث اللغة، والتعليقات التوضيحية، والتقارير، والصادرات، ومقاطع الفيديو المميزة، والتنزيل المحلي لمقاطع الفيديو، وتصدير مقاطع الفيديو إلى YouTube، واختبارات النماذج برعاية باحثون ذوو خبرة في تجربة المستخدم وأكثر من ذلك بكثير. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان للتسجيل والبدء في إعداد اختباراتك ومعاينتها.
Userlytics
userlytics.com
Userlytics عبارة عن نظام أساسي متكامل لأبحاث تجربة المستخدم مع مجموعة مشاركين عالمية تضم ما يقرب من 2 مليون مشارك. منذ عام 2009، تساعد Userlytics المؤسسات والوكالات على تحسين تجربة المستخدم والعملاء لمواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم ونماذجهم الأولية. من خلال نموذج تسعير قابل للتطوير ولوحة عالمية متنوعة، يسمح Userlytics للعلامات التجارية بإجراء دراسات قابلية الاستخدام الخاضعة للإشراف وغير الخاضعة للإشراف مع أكبر عدد أو عدد قليل من المشاركين حسب اختيارهم. بالإضافة إلى خدمات الاختبار، تقدم Userlytics مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية الاختيارية بما في ذلك كبار مستشاري تجربة المستخدم في كل من أوروبا (مدريد) والولايات المتحدة (سان دييغو وميامي). يمكن للفريق مساعدة العملاء على تحقيق رؤى قابلة للتنفيذ في مجال تجربة المستخدم، بما في ذلك من خلال استخدام نقاط ULX الخاصة بنا، وهي منصة قياس الأداء لقياس عرض 360 درجة للجاذبية والكفاية والتميز وسهولة الاستخدام والثقة والأداء والتقارب والمظهر.
Senja
senja.io
جمع الشهادات لا يصبح أسهل من هذا. جمع الشهادات النصية والفيديو. شاركهم في كل مكان. تحويل المزيد من الزوار وإغلاق المزيد من الصفقات!
VideoAsk
videoask.com
الطريقة الأسهل لإجراء محادثات فيديو غير متزامنة. قم بإشراك مجتمعك، وتوظيف مواهب جديدة، وتوليد عملاء محتملين أفضل، وغير ذلك الكثير.
UserTesting
usertesting.com
يعمل UserTesting على تغيير جذري في طريقة إنشاء المنتجات والتجارب الرقمية وتقديمها من خلال مساعدة المؤسسات في الحصول على رؤى من العملاء - بدءًا من الإنشاء وحتى التنفيذ. تم تصميمه استنادًا إلى محرك مصادر عالمي المستوى حسب الطلب، ويمكن للعملاء الحصول على تعليقات سريعة وعالية الجودة ومشتركة من كل من شبكات الجمهور المملوكة لنا والمصادر الشريكة حول العالم. يقدم UserTesting الحل البحثي الأكثر شمولاً في الصناعة.
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