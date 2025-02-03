برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك - التطبيقات الأكثر شعبية - سنغافورة

Userfeel

userfeel.com

اكتشف مشكلات زوار موقعك وشكوكهم باستخدام أداة اختبار مستخدم أفضل. أداة اختبار المستخدم الوحيدة التي لا تتطلب أي اشتراك أو رسوم شهرية للحصول على وصول غير محدود إلى جميع الميزات، بدون رسوم ترقية مخفية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية. عدد غير محدود من المستخدمين، وأسئلة فرز غير محدودة، والوصول إلى لوحة مؤهلة ومتعددة اللغات ومتوسعة باستمرار تضم أكثر من 140.000 مستخدم، والقدرة على استخدام اللوحة الخاصة بك، واختبار المستخدم لتطبيقات الهاتف المحمول، ومواقع الويب، والنماذج الأولية، والاختبار الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف، والنسخ الصوتي التلقائي، القدرة على اختبار مواقع الويب والتطبيقات غير الإنجليزية حتى لو كنت لا تتحدث اللغة، والتعليقات التوضيحية، والتقارير، والصادرات، ومقاطع الفيديو المميزة، والتنزيل المحلي لمقاطع الفيديو، وتصدير مقاطع الفيديو إلى YouTube، واختبارات النماذج برعاية باحثون ذوو خبرة في تجربة المستخدم وأكثر من ذلك بكثير. لا يلزم وجود بطاقة ائتمان للتسجيل والبدء في إعداد اختباراتك ومعاينتها.