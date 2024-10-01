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برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك - التطبيقات الأكثر شعبية - موريشيوس
يعمل برنامج ملاحظات المستهلك عبر الفيديو، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج مسح الفيديو، على تمكين المؤسسات من التقاط ردود الفيديو من المستهلكين وتقييمها ونشرها. تتيح هذه الأدوات للشركات المشاركة في أبحاث السوق أو طلب تعليقات من عملائها، بهدف الحصول على رؤى أكثر عمقًا ودقة مقارنة بما تقدمه التعليقات النصية. يتم استخدام برنامج تعليقات المستهلك عبر الفيديو من قبل الباحثين وفرق التسويق والمعلنين ومديري المنتجات لجمع بيانات نوعية وقابلة للتنفيذ. تلعب هذه المعلومات دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات العمل المتعلقة باستراتيجية العلامة التجارية، والحملات التسويقية، وتجربة العملاء (CX)، وتصميم المنتجات، والابتكار داخل المتجر.
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UserTesting
usertesting.com
يعمل UserTesting على تغيير جذري في طريقة إنشاء المنتجات والتجارب الرقمية وتقديمها من خلال مساعدة المؤسسات في الحصول على رؤى من العملاء - بدءًا من الإنشاء وحتى التنفيذ. تم تصميمه استنادًا إلى محرك مصادر عالمي المستوى حسب الطلب، ويمكن للعملاء الحصول على تعليقات سريعة وعالية الجودة ومشتركة من كل من شبك...
Userfeel
userfeel.com
اكتشف مشكلات زوار موقعك وشكوكهم باستخدام أداة اختبار مستخدم أفضل. أداة اختبار المستخدم الوحيدة التي لا تتطلب أي اشتراك أو رسوم شهرية للحصول على وصول غير محدود إلى جميع الميزات، بدون رسوم ترقية مخفية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية. عدد غير محدود من المستخدمين، وأسئلة فرز...
dscout
dscout.com
dscout عبارة عن منصة بحثية نوعية عن بعد لفتح رؤى المستخدم في السياق. تثق المئات من الشركات الأكثر ابتكارًا في العالم بمجموعتنا من أدوات البحث عن بعد لجمع البيانات "اللحظية" التي تكشف عن مستخدميها وتحول منتجاتها وتجاربها. قم بتجنيد ما يزيد عن 100000 من المشاركين لدينا، وقم بإجراء مقابلات سلسة مع المس...
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع استجاباتهم عبر الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد ق...
VideoAsk
videoask.com
الطريقة الأسهل لإجراء محادثات فيديو غير متزامنة. قم بإشراك مجتمعك، وتوظيف مواهب جديدة، وتوليد عملاء محتملين أفضل، وغير ذلك الكثير.
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادا...
Respondent Researcher
respondent.io
سوق في الوقت الفعلي لتحديد المصادر وجدولة المقابلات البحثية مع أي شخص في أي مكان في العالم. طريقة قوية لإجراء أبحاث المبيعات، والأبحاث التنافسية، وتحديد المشكلات، وتحديد الاحتياجات، والوصول إلى المنتج المناسب للسوق، والتقدم على المجموعة
Respondent Participant
respondent.io
سوق في الوقت الحقيقي لتحديد المصادر وجدولة المقابلات البحثية مع أي شخص، في أي مكان في العالم. طريقة قوية لإجراء أبحاث المبيعات، والبحث التنافسي، وتحديد المشكلات، وتحديد الاحتياجات، والوصول إلى المنتج المناسب للسوق، والتقدم على المجموعة
Userlytics
userlytics.com
Userlytics عبارة عن نظام أساسي متكامل لأبحاث تجربة المستخدم مع مجموعة مشاركين عالمية تضم ما يقرب من 2 مليون مشارك. منذ عام 2009، تساعد Userlytics المؤسسات والوكالات على تحسين تجربة المستخدم والعملاء لمواقعهم الإلكترونية وتطبيقاتهم ونماذجهم الأولية. من خلال نموذج تسعير قابل للتطوير ولوحة عالمية متنوع...
Vocal Video
vocalvideo.com
في الماضي، كان إنشاء شهادات الفيديو باهظ التكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً. لقد تُركت المنظمات تتعامل مع فيديوهات DIY، أو الوكالات باهظة الثمن، أو العوائد المتناقصة من المراجعات النصية. Vocal Video هو النظام الأساسي الوحيد لشهادات الفيديو الذي يجعل من السهل للغاية جمع مقاطع الفيديو المنتجة بشكل جميل وتحر...
Senja
senja.io
جمع الشهادات لا يصبح أسهل من هذا. جمع الشهادات النصية والفيديو. شاركهم في كل مكان. تحويل المزيد من الزوار وإغلاق المزيد من الصفقات!
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / ا...
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox عبارة عن منصة تساعد المسوقين غير الربحيين على جمع وتنظيم ومشاركة محتوى قوي لسرد القصص مصدره مجتمعهم من المانحين والمتطوعين والموظفين والمستفيدين من المهمة. في بضع دقائق فقط، يمكنك إنشاء ومشاركة حملات جمع ذات علامة تجارية ستساعدك على إظهار الإدارة الجيدة للمانحين، وتسليط الضوء على البرامج ا...
Life Inside
lifeinside.io
أقرب إلى جمهورك في ثوان. في Life Inside، يزودون الشركات من جميع الأحجام بمنصة فيديو تفاعلية قوية يمكن دمجها بسهولة في أي موقع ويب. تعمل شهادات الفيديو التفاعلية على زيادة التفاعل مع الجماهير عبر الإنترنت بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين معدلات التحويل وتجربة أكثر إيجابية للعلامة التجارية. تعمل منصتها...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel هو النظام الأساسي الأول لالتقاط مقاطع الفيديو عن بُعد للشركات لالتقاط مقاطع الفيديو من عملائها والرد عليها وتحليلها ومشاركتها. يساعد VideoPeel الشركات على زيادة كمية محتوى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون بمقدار 10 أضعاف، حتى يتمكنوا من تحقيق 20% بالإضافة إلى التحويلات وحركة المرور والرضا ورؤ...
StoryTap
storytap.com
StoryTap عبارة عن منصة مشاركة فيديو حاصلة على براءة اختراع تتيح للعلامات التجارية إنشاء تجارب أصلية ومشاركتها بسهولة من عملاء وموظفين حقيقيين على نطاق واسع. باستخدام منصة StoryTap، يمكن للشركات إنشاء محتوى فيديو جذاب وقابل للبحث بشكل كبير - دون تكاليف الإنتاج المرتفعة. تساعد StoryTap المؤسسات الرائد...
Forsta
forsta.com
تعمل شركة Forsta، إحدى شركات Press Ganey، على تشغيل منصة HX (التجربة الإنسانية) - وهي منصة شاملة للخبرة وتكنولوجيا البحث تعمل على كسر الصوامع بين CX (تجربة العملاء)، وتجربة الموظفين (EX)، وأبحاث السوق - حتى تتمكن الشركات من الحصول على فهم أعمق وأكمل لتجارب جماهيرهم. تقوم منصة HX بجمع البيانات وتحليل...
Widewail
widewail.com
تجعل Invite Video إنشاء شهادات فيديو للعملاء أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات. باستخدام الرسائل النصية القصيرة والأتمتة، قمنا بإنشاء عملية غير عملية بالنسبة للأعمال وسلسة بالنسبة للعميل. قم بتحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى آلة توليد شهادات فيديو تع...
Voxpopme
voxpopme.com
في Voxpopme، نعتقد أنه لا ينبغي عليك التضحية بالجودة للحصول على الرؤى التي تحتاجها بسرعة وبتكلفة معقولة. تتعرض فرق Insights لضغوط هائلة لتقديم إجابات موثوقة لأسئلة العمل المهمة بموارد محدودة. يمكننا المساعدة. تعمل Voxpopme على تحويل فرق الرؤى من خلال جمع البيانات النوعية ومركزيتها وتحليلها. تجمع منص...