برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يعمل برنامج ملاحظات المستهلك عبر الفيديو، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج مسح الفيديو، على تمكين المؤسسات من التقاط ردود الفيديو من المستهلكين وتقييمها ونشرها. تتيح هذه الأدوات للشركات المشاركة في أبحاث السوق أو طلب تعليقات من عملائها، بهدف الحصول على رؤى أكثر عمقًا ودقة مقارنة بما تقدمه التعليقات النصية. يتم استخدام برنامج تعليقات المستهلك عبر الفيديو من قبل الباحثين وفرق التسويق والمعلنين ومديري المنتجات لجمع بيانات نوعية وقابلة للتنفيذ. تلعب هذه المعلومات دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات العمل المتعلقة باستراتيجية العلامة التجارية، والحملات التسويقية، وتجربة العملاء (CX)، وتصميم المنتجات، والابتكار داخل المتجر.