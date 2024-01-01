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برنامج ردود الفعل الفيديو المستهلك - التطبيقات الأكثر شعبية - أنغولا
يعمل برنامج ملاحظات المستهلك عبر الفيديو، والذي يشار إليه بدلاً من ذلك باسم برنامج مسح الفيديو، على تمكين المؤسسات من التقاط ردود الفيديو من المستهلكين وتقييمها ونشرها. تتيح هذه الأدوات للشركات المشاركة في أبحاث السوق أو طلب تعليقات من عملائها، بهدف الحصول على رؤى أكثر عمقًا ودقة مقارنة بما تقدمه التعليقات النصية. يتم استخدام برنامج تعليقات المستهلك عبر الفيديو من قبل الباحثين وفرق التسويق والمعلنين ومديري المنتجات لجمع بيانات نوعية وقابلة للتنفيذ. تلعب هذه المعلومات دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات العمل المتعلقة باستراتيجية العلامة التجارية، والحملات التسويقية، وتجربة العملاء (CX)، وتصميم المنتجات، والابتكار داخل المتجر.
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UserTesting
usertesting.com
اختبار قابلية الاستخدام وأدوات البحث لتحسين تجربة العملاء عبر الإنترنت من UserTesting، منصة Human Insight. برنامج صناعة تجربة العملاء رقم 1 من G2.
Userfeel
userfeel.com
أداة اختبار المستخدم للدفع الفوري دون الحاجة إلى اشتراك أو رسوم شهرية. احصل على رؤى أفضل من فريقنا من المختبرين ذوي الجودة العالية مقابل 30 دولارًا فقط لكل مختبر.
dscout
dscout.com
تستخدم منصة البحث النوعي الخاصة بـ dscout تطبيقًا للهاتف المحمول وأكثر من 100 ألف مشارك متحمس لالتقاط الفيديو اللحظي بكفاءة وجعل الرؤى سهلة الفهم...
VideoAsk
videoask.com
الطريقة الأسهل لإجراء محادثات فيديو غير متزامنة. قم بإشراك مجتمعك، وتوظيف مواهب جديدة، وتوليد عملاء محتملين أفضل، وغير ذلك الكثير.
GetWhy
getwhy.io
Get Why هي شركة رؤى من الجيل التالي. بدعم من Gen. AI، توفر منصة الرؤى الشاملة الخاصة بـ GetWhen رؤى للمستهلكين عالية الجودة بسرعة غير مسبوقة وبجزء بسيط من تكلفة شركات الرؤى التقليدية. تضع GetWhen فكرتك أو مفهومك أو محتواك التسويقي أمام جمهورك، وتجمع ردودهم على الفيديو في رؤى قابلة للتنفيذ. لقد قمنا ...
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt عبارة عن منصة مجتمعية تعتمد على الفيديو أولاً، وهي مصممة لمساعدة الشركات التي تركز على العملاء في خدمة المزيد من الأشخاص وجهًا لوجه. يستخدم StoryPrompt، وهو الأول من نوعه، فيديو غير متزامن لمساعدة منشئي المجتمع على التواصل حقًا مع العملاء على المستوى البشري، وتعميق العلاقات، وجمع الشهادا...
Respondent Researcher
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Userlytics
userlytics.com
استفد من منصة أبحاث المستخدم المتطورة لدينا وفريق عالمي يضم أكثر من 1.6 مليون شخص لتحسين تجربة العملاء والمستخدمين.
Vocal Video
vocalvideo.com
في الماضي، كان إنشاء شهادات الفيديو باهظ التكلفة ويستغرق وقتًا طويلاً. لقد تُركت المنظمات تتعامل مع فيديوهات DIY، أو الوكالات باهظة الثمن، أو العوائد المتناقصة من المراجعات النصية. Vocal Video هو النظام الأساسي الوحيد لشهادات الفيديو الذي يجعل من السهل للغاية جمع مقاطع الفيديو المنتجة بشكل جميل وتحر...
Indeemo
indeemo.com
تعمل منصة أبحاث الفيديو اللحظية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي على تمكين فرق MR وUX وCX من فهم الأشخاص والمنتجات والتجارب في سياق الحياة اليومية. يستخدم الباحثون والمصممون ومديرو المنتجات الذين ندعمهم Indeemo في سياقات B2C وB2B لمجموعة متنوعة من منهجيات البحث الاستكشافي بما في ذلك: البحث الاستكشافي / ا...
Respondent Participant
respondent.io
مطابقة الباحثين مع المشاركين. قم بتجنيد أي جمهور مشارك أو ابحث عن فرص بحث مدفوعة الأجر عبر أي طريقة بحث في جميع أنحاء العالم.
Senja
senja.io
جمع الشهادات لا يصبح أسهل من هذا. جمع الشهادات النصية والفيديو. شاركهم في كل مكان. تحويل المزيد من الزوار وإغلاق المزيد من الصفقات!
Life Inside
lifeinside.io
رواية القصص بالفيديو. إعادة اختراع. في Life Inside، نوفر للشركات منصة فيديو تفاعلية قوية يمكن دمجها بسهولة في أي موقع ويب. تعمل شهادات الفيديو على زيادة التفاعل مع الجماهير عبر الإنترنت بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين معدلات التحويل والمشاركة. تعمل منصتنا على تمكين الشركات من إنشاء ومشاركة شهادات فيدي...
MemoryFox
memoryfox.io
MemoryFox عبارة عن منصة تساعد المسوقين غير الربحيين على جمع وتنظيم ومشاركة محتوى قوي لسرد القصص مصدره مجتمعهم من المانحين والمتطوعين والموظفين والمستفيدين من المهمة. في بضع دقائق فقط، يمكنك إنشاء ومشاركة حملات جمع ذات علامة تجارية ستساعدك على إظهار الإدارة الجيدة للمانحين، وتسليط الضوء على البرامج ا...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel هو النظام الأساسي الأول لالتقاط مقاطع الفيديو عن بُعد للشركات لالتقاط مقاطع الفيديو من عملائها والرد عليها وتحليلها ومشاركتها. يساعد VideoPeel الشركات على زيادة كمية محتوى الفيديو الذي ينشئه المستخدمون بمقدار 10 أضعاف، حتى يتمكنوا من تحقيق 20% بالإضافة إلى التحويلات وحركة المرور والرضا ورؤ...
Widewail
widewail.com
تجعل Invite Video إنشاء شهادات فيديو للعملاء أسهل من أي وقت مضى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات. باستخدام الرسائل النصية القصيرة والأتمتة، قمنا بإنشاء عملية غير عملية بالنسبة للأعمال وسلسة بالنسبة للعميل. قم بتحويل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك إلى آلة توليد شهادات فيديو تع...
Voxpopme
voxpopme.com
في Voxpopme، نعتقد أنه لا ينبغي عليك التضحية بالجودة للحصول على الرؤى التي تحتاجها بسرعة وبتكلفة معقولة. تتعرض فرق Insights لضغوط هائلة لتقديم إجابات موثوقة لأسئلة العمل المهمة بموارد محدودة. نستطيع المساعدة. تعمل Voxpopme على تحويل فرق الرؤى من خلال جمع البيانات النوعية ومركزيتها وتحليلها. تجمع منص...
StoryTap
storytap.com
StoryTap عبارة عن منصة مشاركة فيديو حاصلة على براءة اختراع تتيح للعلامات التجارية إنشاء تجارب أصلية ومشاركتها بسهولة من عملاء وموظفين حقيقيين على نطاق واسع. باستخدام منصة StoryTap، يمكن للشركات إنشاء محتوى فيديو جذاب وقابل للبحث بشكل كبير - دون تكاليف الإنتاج المرتفعة. تساعد StoryTap المؤسسات الرائد...
Forsta
forsta.com
تعمل شركة Forsta، إحدى شركات Press Ganey، على تشغيل منصة HX (التجربة الإنسانية) - وهي منصة شاملة للخبرة وتكنولوجيا البحث تعمل على كسر الصوامع بين CX (تجربة العملاء)، وتجربة الموظفين (EX)، وأبحاث السوق - حتى تتمكن الشركات من الحصول على فهم أعمق وأكمل لتجارب جماهيرهم. تقوم منصة HX بجمع البيانات وتحليل...