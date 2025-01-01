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برنامج تقييم مخاطر البناء
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برنامج تقييم مخاطر البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

يلعب برنامج تقييم مخاطر البناء دورًا حاسمًا في تقييم وإدارة وتخفيف المخاطر في مواقع البناء. يُشار إليه أيضًا باسم برنامج إدارة مخاطر البناء أو برنامج إدارة سلامة البناء، فهو يتعامل بشكل استباقي مع النزاعات والدعاوى القضائية المحتملة من خلال التوثيق الفعال للتصاريح والإرشادات التفصيلية للموقع. يعمل هذا البرنامج على تبسيط العمليات وتقليل الأخطاء في تصميم المشروع وتقدمه مع ضمان الرؤية والشفافية من خلال تتبع المهام والجداول الزمنية. باستخدام برنامج تقييم مخاطر البناء، يمكن لمديري المشاريع تعزيز سلامة المقاولين والعاملين، وتعزيز موقع العمل الأكثر أمانًا. وهو يكمل الإشراف اليومي الذي يوفره برنامج إدارة موقع العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لموردي برامج مخاطر البناء والسلامة الاستفادة من أجهزة وتقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لتعزيز إدارة المخاطر المهنية.

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SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.

SiteDocs

SiteDocs

sitedocs.com

تطبيق SiteDocs يدير برامج السلامة والتوافق عبر أدوات مثل بناء النماذج، المكتبة الرقمية، وإصدار التقارير، ويمكن الوصول إليه من الأجهزة المحمولة والويب.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas هو تطبيق لجمع البيانات عبر الهاتف المحمول، يساعد الشركات على تبسيط عمليات العمل من خلال إنشاء نماذج مخصصة، وإدارة العمل الميداني، وتحليل البيانات.

Fonn

Fonn

fonn.com

برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

myCOI

myCOI

mycoitracking.com

تطبيق myCOI هو منصة سحابية لإدارة شهادات التأمين وتبسيط عملية الامتثال، تساعد الشركات على تتبع وثائق التأمين وتقليل المخاطر الإدارية.

Safesite

Safesite

safesitehq.com

تطبيق Safesite يدير السلامة ويساعد في تقليل الحوادث بنسبة تصل إلى 57%، متاح على كافة الأجهزة ويتيح التحكم في عمليات السلامة بكفاءة.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.

viAct

viAct

viact.ai

تطبيق viAct يعزز السلامة والإنتاجية في بيئات العمل عالية المخاطر من خلال مراقبة الصحة والتنبيهات التنبؤية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

SignOnSite

SignOnSite

signonsite.com

SignOnSite هو تطبيق لتسهيل إدارة السلامة في مواقع البناء، يوفر ميزات مثل إدارة الوثائق، التوقيعات الإلكترونية، والتقارير لتحسين الكفاءة.

HSI

HSI

hsi.com

تطبيق HSI هو نظام شامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة، يسهل الوصول إلى بيانات EHS وإدخالها والإبلاغ عنها في الوقت الحقيقي عبر منصات متعددة.

Highwire

Highwire

highwire.com

Highwire هو تطبيق لإدارة مخاطر المقاولين، يتيح تقييم الأداء والامتثال، ويوفر أدوات للتفتيش والتقارير لتحسين السلامة وتقليل الحوادث.

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برنامج تقييم مخاطر البناء - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog