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برامج إدارة مشاريع البناء
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برامج إدارة مشاريع البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

برنامج إدارة مشاريع البناء، المعروف غالبًا باسم برنامج إدارة البناء، مصمم خصيصًا لصناعة البناء والتشييد. فهو يوفر لأصحاب المشاريع ومديريها رؤية شاملة للمشروع بأكمله، بما في ذلك دورة حياته وجميع المشاركين والموارد ذات الصلة. يدمج هذا الحل الشامل إدارة المهام وإدارة المستندات وإدارة الموارد وإدارة المخاطر والتواصل الجماعي لتعزيز كفاءة وتنفيذ مشاريع البناء. يحدد البرنامج نطاق المشروع وتخطيطه، وينسق إعداد الميزانية والجدولة، ويتتبع التوقعات والمتطلبات، ويشرف على المشتريات، ويدير الموارد المادية والبشرية في مواقع العمل. ومن خلال مزامنة المعلومات بين الميدان والمكتب الخلفي، يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل المهندسين والمعماريين والبنائين والمقاولين والمالكين ومديري المواقع.

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Buildertrend

Buildertrend

buildertrend.com

Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.

JobNimbus

JobNimbus

jobnimbus.com

JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.

Contractor Foreman

Contractor Foreman

contractorforeman.com

Contractor Foreman هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على إنشاء تقديرات، جداول، فواتير، ومراقبة الوقت من خلال واجهة سهلة الاستخدام.

Houzz Pro

Houzz Pro

houzz.com

تطبيق Houzz Pro يوفر أدوات شاملة للمحترفين في تصميم وترميم المنازل لإدارة المشاريع والتواصل مع العملاء بفعالية.

Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

Dashpivot

Dashpivot

sitemate.com

تطبيق Dashpivot يسهل إدارة الوثائق والنماذج وسير العمل في مجالات مثل البناء والتعدين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

VisiLean

VisiLean

visilean.com

VisiLean هو تطبيق سحابي لإدارة مشاريع البناء يعزز التعاون بين الفرق ويوفر تحليلات وبيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والكفاءة.

Albiware

Albiware

albiware.com

تطبيق Albiware يُستخدم لتبسيط عمليات الأعمال وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتسهيل التعاون.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.

Revizto

Revizto

revizto.com

ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.

ProjectManager

ProjectManager

projectmanager.com

يُعتبر ProjectManager تطبيقًا لإدارة المشاريع، يقدم أدوات لتخطيط المشاريع وإدارة الموارد وتتبع الوقت وتحسين سير العمل.

BuildPro

BuildPro

hyphensolutions.com

BuildPro هو تطبيق عبر الإنترنت لتنظيم جدولة البناء والتعاون وإدارة سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي.

WorkMax

WorkMax

workmax.com

تطبيق WorkMax يساعد في إدارة تكاليف المشاريع في صناعة البناء عبر تتبع الوقت والموارد، مع ميزات مثل التعرف على الوجه، وتكامل كشوف الرواتب.

Fieldly

Fieldly

fieldly.com

Fieldly هو تطبيق لإدارة المشاريع مخصص للمهنيين في البناء والتركيب، يعزز الكفاءة من خلال تنظيم الأعمال والتواصل وتتبع التقدم.

RDash

RDash

rdash.io

تطبيق R-Dash هو منصة لإدارة البناء تسهل سير العمل التلقائي للمطورين والمقاولين واستوديوهات التصميم في مشاريع البناء.

BrickControl

BrickControl

brickcontrol.com

BrickControl هو برنامج سحابي لإدارة مشاريع البناء، يساعد في تنظيم العمليات المالية وتنسيق كافة جوانب المشاريع.

Builderhead

Builderhead

builderhead.com

Builderhead هو برنامج لإدارة المشاريع يسهل التخطيط، تتبع التقدم، والتعاون بين الفرق، مع أدوات لتنظيم الوثائق والمواعيد.

Higharc

Higharc

higharc.com

تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

Corfix

Corfix

corfix.com

Corfix هو تطبيق لإدارة البناء يساعد الشركات على إدارة المشاريع بكفاءة، مع توفير أدوات لجدولة الميزانيات وتقييم المخاطر وتعزيز التعاون بين الفرق.

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

Outbuild هو تطبيق سحابي يساعد في جدولة وتخطيط مشاريع البناء بفعالية من خلال ربط الجداول الزمنية المختلفة لتعزيز سير العمل وتحقيق المشاريع في الوقت المحدد.

BuildBook

BuildBook

buildbook.co

BuildBook هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم، تتبع، والتعاون في كافة تفاصيل المشروع بكفاءة.

NextMinute

NextMinute

nextminute.com

NextMinute هو تطبيق لإدارة الأعمال يشمل إدارة المهام، فواتير، تقديرات، وتكامل مع مزودي المحاسبة، مما يسهل على الحرفيين إدارة أعمالهم بكفاءة.

Materio

Materio

materio.co

تطبيق Materio simplifies projects من خلال أتمتة سير العمل لشركات التصميم. يقدم نطاق عمل تفاعلي ويوفر التكاليف والوقت.

LetsBuild

LetsBuild

letsbuild.com

تطبيق LetsBuild لإدارة مشاريع البناء يوفر رؤية لحظية للمعلومات الهامة، ويساعد في تخطيط المشروع، إدارة سير العمل، وضمان الجودة.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

Fonn

Fonn

fonn.com

برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

تطبيق buildbuild يوفر برامج إدارة المشاريع في البناء، مع ميزات مثل تتبع الحالة والعقود والمدفوعات، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل العمل الروتيني.

WERX

WERX

werxapp.com

تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.

ZAAR

ZAAR

zaarapp.com

ZAAR هو تطبيق إدارة مشاريع مرن وتنظيمي يوفر أدوات لتسهيل سير العمل وتحسين الإنتاجية.

Construcllo

Construcllo

construcllo.com

تطبيق Construcllo يُستخدم لإدارة مشاريع البناء، حيث يوفر إدارة المهام، تتبع التقدم، والتعاون بين الفرق، إضافة إلى أدوات التكاليف والفواتير.

Onetrace

Onetrace

onetrace.com

Onetrace هو تطبيق سحابي يساعد المقاولين الفرعيين في صناعة البناء على تتبع ومراقبة وتقديم تقارير عن المشاريع بشكل فوري.

BuildingBlok

BuildingBlok

buildingblok.com

تطبيق BuildingBlok يساعد على إدارة مشاريع البناء من خلال تبادل الملفات، صور، وملاحظات، وتنظيم مهام الفريق والتواصل بينهم.

eSUB

eSUB

esub.com

eSUB هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد المقاولين من الباطن على تتبع تكاليف العمالة، إدارة الوثائق، وتحسين التواصل بين الفرق.

Zepth

Zepth

zepth.com

Zepth هو برنامج لإدارة البناء يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التعاون، وإدارة المخاطر، ومراقبة المشاريع خلال دورة حياتها.

SubcontractorHub

SubcontractorHub

subcontractorhub.com

SubcontractorHub هو تطبيق مصمم لإدارة سير عمل المقاولين من الباطن، يساعد الشركات في تنظيم المهام والتواصل وتتبع تقدم المشاريع.

myPlan.cloud

myPlan.cloud

myplan.cloud

myPlan.cloud هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يقدم حلولًا قائمة على السحابة لإدارة الملفات والمواقع والتعاون في المشاريع للمهندسين والمقاولين.

cmExe

cmExe

cmexe.io

cmExe هو نظام تتبع وإدارة متكامل للعمليات الإنتاجية، يجمع سلسلة الإمداد، التصنيع، اللوجستيات والتركيب في مركز واحد على الويب.

Billdr PRO

Billdr PRO

pro.billdr.co

تطبيق Billdr PRO هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام الإدارية مثل إرسال العروض والفواتير وإدارة الجداول الزمنية. متاح على الكمبيوتر والموبايل.

1breadcrumb

1breadcrumb

1breadcrumb.com

تطبيق 1breadcrumb هو نظام أمان وتوافق آلي لاحتياجات البناء، يشمل عمليات الإدخال، مخططات العمل، التصاريح، حضورية الموقع وغيرها.

ProcurePro

ProcurePro

procurepro.co

ProcurePro هي منصة لتبسيط عمليات الشراء في مشاريع البناء، مع أدوات لتحسين الكفاءة، تتبع التقدم، وتعزيز الممارسات المستدامة.

Kojo

Kojo

usekojo.com

تطبيق كوجو هو منصة لشراء المواد تُسهّل عملية الشراء للمقاولين، تربط بين فرق العمل والمخازن والموردين، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM هو تطبيق سحابي شامل لإدارة مشاريع البناء، يوفر أدوات لتقدير، جدولة، وإدارة الموارد، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق.

Projul

Projul

projul.com

برنامج Projul هو أداة سحابية لإدارة مشاريع البناء، يتيح تنظيم وتتبع المشاريع، العملاء والفواتير بكفاءة.

Shape Construction

Shape Construction

shape.construction

تطبيق Shape Construction هو أداة مجانية لتوثيق الأنشطة في الموقع وإنشاء تقارير يومية بشكل احترافي بسهولة وتعاون بين الفرق.

Planstack

Planstack

planstack.de

تطبيق Planstack هو برنامج لإدارة مواقع البناء، يمكن المستخدمين من رقمنة المشاريع ومتابعة تقدمها من خلال أجهزة متنوعة.

Beam

Beam

trybeam.com

تطبيق Beam يساعد الفرق في إدارة أموال المشاريع من خلال تقدير الفواتير والمصروفات والميزانيات في مكان واحد.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.

Scoop Solar

Scoop Solar

scoop.solar

تطبيق Scoop Solar يدعم مشاريع الطاقة الشمسية من خلال إدارة المهام، تبسيط العمليات، وتحليل البيانات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

Hoylu

Hoylu

hoylu.com

تطبيق Hoylu يوفر مساحة عمل تعاونية حيث يمكن الفرق العصف الذهني، تنظيم الأفكار، والتخطيط للمشاريع بشكل فعال، بغض النظر عن الموقع.

Robaws

Robaws

robaws.com

تطبيق Robaws هو نظام ERP سحابي مخصص لقطاع البناء والتركيب، يتيح الإدارة والتخطيط ومتابعة المشاريع والفواتير بشكل سهل ومركزي.

Bridgit

Bridgit

gobridgit.com

Bridgit هو تطبيق لإدارة القوى العاملة في مجال البناء يساعد المقاولين على تخصيص الموارد وتحسين الإنتاجية من خلال تتبع المهارات والتوافر.

ManagePlaces

ManagePlaces

manageplaces.com

ManagePlaces هي منصة لإدارة المشاريع مخصصة لشركات البناء، تساعد في تنظيم وإدارة المشاريع والتمويل والتعاون بين الفرق.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.

247PRO

247PRO

247pro.com

برنامج 247PRO هو نظام تقدير وإدارة مشاريع سحابي للمقاولين، يسمح بإنشاء مقترحات ومتابعة تكاليف المشاريع والمواد المطلوبة.

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