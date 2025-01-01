برامج إدارة مشاريع البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب باستخدام WebCatalog Desktop — أداتك الشاملة لإدارة التطبيقات والحسابات. بدّل بين حسابات متعددة، نظّم التطبيقات حسب سير العمل، وادخل إلى كتالوج منسّق لتطبيقات سطح المكتب على أنظمة Mac وWindows.
برنامج إدارة مشاريع البناء، المعروف غالبًا باسم برنامج إدارة البناء، مصمم خصيصًا لصناعة البناء والتشييد. فهو يوفر لأصحاب المشاريع ومديريها رؤية شاملة للمشروع بأكمله، بما في ذلك دورة حياته وجميع المشاركين والموارد ذات الصلة. يدمج هذا الحل الشامل إدارة المهام وإدارة المستندات وإدارة الموارد وإدارة المخاطر والتواصل الجماعي لتعزيز كفاءة وتنفيذ مشاريع البناء. يحدد البرنامج نطاق المشروع وتخطيطه، وينسق إعداد الميزانية والجدولة، ويتتبع التوقعات والمتطلبات، ويشرف على المشتريات، ويدير الموارد المادية والبشرية في مواقع العمل. ومن خلال مزامنة المعلومات بين الميدان والمكتب الخلفي، يتم استخدامها بشكل أساسي من قبل المهندسين والمعماريين والبنائين والمقاولين والمالكين ومديري المواقع.
إرسال تطبيق جديد
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم العمليات، التواصل مع العملاء، وإدارة الجوانب المالية في منصة واحدة.
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus هو تطبيق شامل يساعد المقاولين على إدارة جوانب أعمالهم مثل التسويق والمبيعات والإنتاج والفوترة من خلال أدوات فعالة للتعاون وإدارة المشاريع.
Contractor Foreman
contractorforeman.com
Contractor Foreman هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على إنشاء تقديرات، جداول، فواتير، ومراقبة الوقت من خلال واجهة سهلة الاستخدام.
Houzz Pro
houzz.com
تطبيق Houzz Pro يوفر أدوات شاملة للمحترفين في تصميم وترميم المنازل لإدارة المشاريع والتواصل مع العملاء بفعالية.
Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.
Dashpivot
sitemate.com
تطبيق Dashpivot يسهل إدارة الوثائق والنماذج وسير العمل في مجالات مثل البناء والتعدين، مما يعزز الكفاءة ويقلل الأعباء الإدارية.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
VisiLean
visilean.com
VisiLean هو تطبيق سحابي لإدارة مشاريع البناء يعزز التعاون بين الفرق ويوفر تحليلات وبيانات في الوقت الفعلي لتحسين الأداء والكفاءة.
Raken
rakenapp.com
Raken هو تطبيق لإدارة الميدان يساعد في جمع بيانات المشاريع بدقة في الوقت الحقيقي، مع أدوات للتوثيق والتتبع وإدارة السلامة.
Albiware
albiware.com
تطبيق Albiware يُستخدم لتبسيط عمليات الأعمال وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة المهام وتحليل البيانات وتسهيل التعاون.
Revizto
revizto.com
ريفيزتو هو برنامج لتتبع المشكلات في مشاريع الهندسة والبناء يركز على التعاون وتنسيق مشاريع BIM.
ProjectManager
projectmanager.com
يُعتبر ProjectManager تطبيقًا لإدارة المشاريع، يقدم أدوات لتخطيط المشاريع وإدارة الموارد وتتبع الوقت وتحسين سير العمل.
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro هو تطبيق عبر الإنترنت لتنظيم جدولة البناء والتعاون وإدارة سلسلة التوريد في الوقت الحقيقي.
WorkMax
workmax.com
تطبيق WorkMax يساعد في إدارة تكاليف المشاريع في صناعة البناء عبر تتبع الوقت والموارد، مع ميزات مثل التعرف على الوجه، وتكامل كشوف الرواتب.
Fieldly
fieldly.com
Fieldly هو تطبيق لإدارة المشاريع مخصص للمهنيين في البناء والتركيب، يعزز الكفاءة من خلال تنظيم الأعمال والتواصل وتتبع التقدم.
RDash
rdash.io
تطبيق R-Dash هو منصة لإدارة البناء تسهل سير العمل التلقائي للمطورين والمقاولين واستوديوهات التصميم في مشاريع البناء.
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl هو برنامج سحابي لإدارة مشاريع البناء، يساعد في تنظيم العمليات المالية وتنسيق كافة جوانب المشاريع.
Builderhead
builderhead.com
Builderhead هو برنامج لإدارة المشاريع يسهل التخطيط، تتبع التقدم، والتعاون بين الفرق، مع أدوات لتنظيم الوثائق والمواعيد.
Higharc
higharc.com
تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
Corfix
corfix.com
Corfix هو تطبيق لإدارة البناء يساعد الشركات على إدارة المشاريع بكفاءة، مع توفير أدوات لجدولة الميزانيات وتقييم المخاطر وتعزيز التعاون بين الفرق.
Outbuild
outbuild.com
Outbuild هو تطبيق سحابي يساعد في جدولة وتخطيط مشاريع البناء بفعالية من خلال ربط الجداول الزمنية المختلفة لتعزيز سير العمل وتحقيق المشاريع في الوقت المحدد.
BuildBook
buildbook.co
BuildBook هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد المقاولين على تنظيم، تتبع، والتعاون في كافة تفاصيل المشروع بكفاءة.
NextMinute
nextminute.com
NextMinute هو تطبيق لإدارة الأعمال يشمل إدارة المهام، فواتير، تقديرات، وتكامل مع مزودي المحاسبة، مما يسهل على الحرفيين إدارة أعمالهم بكفاءة.
Materio
materio.co
تطبيق Materio simplifies projects من خلال أتمتة سير العمل لشركات التصميم. يقدم نطاق عمل تفاعلي ويوفر التكاليف والوقت.
LetsBuild
letsbuild.com
تطبيق LetsBuild لإدارة مشاريع البناء يوفر رؤية لحظية للمعلومات الهامة، ويساعد في تخطيط المشروع، إدارة سير العمل، وضمان الجودة.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
Fonn
fonn.com
برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.
Sitedrive
sitedrive.com
تطبيق Sitedrive يساعدك في إدارة المواقع من خلال الجدولة المعتمدة على الموقع، وتتبع التقدم، وإدارة البيانات الشرطية بسهولة.
buildbuild
buildbuild.io
تطبيق buildbuild يوفر برامج إدارة المشاريع في البناء، مع ميزات مثل تتبع الحالة والعقود والمدفوعات، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل العمل الروتيني.
WERX
werxapp.com
تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.
ZAAR
zaarapp.com
ZAAR هو تطبيق إدارة مشاريع مرن وتنظيمي يوفر أدوات لتسهيل سير العمل وتحسين الإنتاجية.
Construcllo
construcllo.com
تطبيق Construcllo يُستخدم لإدارة مشاريع البناء، حيث يوفر إدارة المهام، تتبع التقدم، والتعاون بين الفرق، إضافة إلى أدوات التكاليف والفواتير.
Onetrace
onetrace.com
Onetrace هو تطبيق سحابي يساعد المقاولين الفرعيين في صناعة البناء على تتبع ومراقبة وتقديم تقارير عن المشاريع بشكل فوري.
BuildingBlok
buildingblok.com
تطبيق BuildingBlok يساعد على إدارة مشاريع البناء من خلال تبادل الملفات، صور، وملاحظات، وتنظيم مهام الفريق والتواصل بينهم.
eSUB
esub.com
eSUB هو تطبيق لإدارة المشاريع يساعد المقاولين من الباطن على تتبع تكاليف العمالة، إدارة الوثائق، وتحسين التواصل بين الفرق.
Zepth
zepth.com
Zepth هو برنامج لإدارة البناء يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين التعاون، وإدارة المخاطر، ومراقبة المشاريع خلال دورة حياتها.
SubcontractorHub
subcontractorhub.com
SubcontractorHub هو تطبيق مصمم لإدارة سير عمل المقاولين من الباطن، يساعد الشركات في تنظيم المهام والتواصل وتتبع تقدم المشاريع.
myPlan.cloud
myplan.cloud
myPlan.cloud هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يقدم حلولًا قائمة على السحابة لإدارة الملفات والمواقع والتعاون في المشاريع للمهندسين والمقاولين.
cmExe
cmexe.io
cmExe هو نظام تتبع وإدارة متكامل للعمليات الإنتاجية، يجمع سلسلة الإمداد، التصنيع، اللوجستيات والتركيب في مركز واحد على الويب.
Billdr PRO
pro.billdr.co
تطبيق Billdr PRO هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام الإدارية مثل إرسال العروض والفواتير وإدارة الجداول الزمنية. متاح على الكمبيوتر والموبايل.
1breadcrumb
1breadcrumb.com
تطبيق 1breadcrumb هو نظام أمان وتوافق آلي لاحتياجات البناء، يشمل عمليات الإدخال، مخططات العمل، التصاريح، حضورية الموقع وغيرها.
ProcurePro
procurepro.co
ProcurePro هي منصة لتبسيط عمليات الشراء في مشاريع البناء، مع أدوات لتحسين الكفاءة، تتبع التقدم، وتعزيز الممارسات المستدامة.
Kojo
usekojo.com
تطبيق كوجو هو منصة لشراء المواد تُسهّل عملية الشراء للمقاولين، تربط بين فرق العمل والمخازن والموردين، مما يحسن الكفاءة ويقلل التكاليف.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM هو تطبيق سحابي شامل لإدارة مشاريع البناء، يوفر أدوات لتقدير، جدولة، وإدارة الموارد، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق.
Projul
projul.com
برنامج Projul هو أداة سحابية لإدارة مشاريع البناء، يتيح تنظيم وتتبع المشاريع، العملاء والفواتير بكفاءة.
Shape Construction
shape.construction
تطبيق Shape Construction هو أداة مجانية لتوثيق الأنشطة في الموقع وإنشاء تقارير يومية بشكل احترافي بسهولة وتعاون بين الفرق.
Planstack
planstack.de
تطبيق Planstack هو برنامج لإدارة مواقع البناء، يمكن المستخدمين من رقمنة المشاريع ومتابعة تقدمها من خلال أجهزة متنوعة.
Beam
trybeam.com
تطبيق Beam يساعد الفرق في إدارة أموال المشاريع من خلال تقدير الفواتير والمصروفات والميزانيات في مكان واحد.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.
Scoop Solar
scoop.solar
تطبيق Scoop Solar يدعم مشاريع الطاقة الشمسية من خلال إدارة المهام، تبسيط العمليات، وتحليل البيانات، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
Hoylu
hoylu.com
تطبيق Hoylu يوفر مساحة عمل تعاونية حيث يمكن الفرق العصف الذهني، تنظيم الأفكار، والتخطيط للمشاريع بشكل فعال، بغض النظر عن الموقع.
Robaws
robaws.com
تطبيق Robaws هو نظام ERP سحابي مخصص لقطاع البناء والتركيب، يتيح الإدارة والتخطيط ومتابعة المشاريع والفواتير بشكل سهل ومركزي.
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit هو تطبيق لإدارة القوى العاملة في مجال البناء يساعد المقاولين على تخصيص الموارد وتحسين الإنتاجية من خلال تتبع المهارات والتوافر.
ManagePlaces
manageplaces.com
ManagePlaces هي منصة لإدارة المشاريع مخصصة لشركات البناء، تساعد في تنظيم وإدارة المشاريع والتمويل والتعاون بين الفرق.
RedTeam
redteam.com
تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.
247PRO
247pro.com
برنامج 247PRO هو نظام تقدير وإدارة مشاريع سحابي للمقاولين، يسمح بإنشاء مقترحات ومتابعة تكاليف المشاريع والمواد المطلوبة.
© 2025 WebCatalog, Inc.