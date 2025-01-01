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برامج تقدير البناء
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برامج تقدير البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

يعد برنامج تقدير البناء أحد الحلول المتخصصة لتكاليف الوظائف والمصمم خصيصًا للبناة والمقاولين وشركات البناء في مختلف المهن. يعمل هذا البرنامج على تقليل الأخطاء ويتضمن معايير الصناعة وأحدث المعلومات. فهو يمكّن محترفي البناء من تتبع التكاليف وإدارة ميزانيات المشروع بشكل فعال قبل وأثناء دورة حياة المشروع. في حين أن برنامج تقدير البناء يشترك في بعض الوظائف مع برنامج إدارة العطاءات - خاصة في إنشاء العروض ومقارنات التكلفة - فإنه يتجاوز ذلك من خلال الاستمرار في مرحلتي الإقلاع وإدارة التكلفة، في حين تركز أدوات إدارة العطاءات فقط على التعامل مع العطاءات والمناقصات. تعتبر أدوات التقدير هذه ضرورية لشركات البناء والمقاولين الذين يتطلعون إلى تأمين المشاريع. عادة، يتكامل برنامج تقدير البناء المستقل بشكل جيد مع برامج إدارة مشاريع البناء والمحاسبة. تلبي بعض الحلول صناعات معينة على وجه التحديد، مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الميكانيكية أو المرافق، بينما توفر حلول أخرى مرونة في الاستخدام عبر مختلف المهن.

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Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

BuildingConnected

BuildingConnected

buildingconnected.com

BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.

Estimator360

Estimator360

estimator360.com

تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.

Higharc

Higharc

higharc.com

تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

Clear Estimates

Clear Estimates

clearestimates.com

Clear Estimates هو برنامج تقدير للمقاولين يساعد في إضافة العملاء والمواد وإنتاج التقارير لخلق تقديرات وعروض للخطط والمشاريع.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.

WERX

WERX

werxapp.com

تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.

Handoff

Handoff

handoff.ai

تطبيق هاندوف هو برنامج تقدير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المقاولين في إنشاء تقديرات دقيقة، وتقديم مقترحات احترافية، وقبول المدفوعات الرقمية.

Countfire

Countfire

countfire.com

Countfire هو برنامج لتقدير الكهرباء يساعد في حساب الكميات والمواد بدقة وسرعة من المخططات الرقمية.

Projul

Projul

projul.com

برنامج Projul هو أداة سحابية لإدارة مشاريع البناء، يتيح تنظيم وتتبع المشاريع، العملاء والفواتير بكفاءة.

BidLight

BidLight

bidlight.com

تطبيق BidLight يساعد المهندسين والمصممين في تقدير تكاليف العمل والمعدات والمواد لتصاميمهم ثلاثية الأبعاد ومشاركتها مع العملاء عبر عارض ويب ثلاثي الأبعاد.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.

Robaws

Robaws

robaws.com

تطبيق Robaws هو نظام ERP سحابي مخصص لقطاع البناء والتركيب، يتيح الإدارة والتخطيط ومتابعة المشاريع والفواتير بشكل سهل ومركزي.

247PRO

247PRO

247pro.com

برنامج 247PRO هو نظام تقدير وإدارة مشاريع سحابي للمقاولين، يسمح بإنشاء مقترحات ومتابعة تكاليف المشاريع والمواد المطلوبة.

Buildee

Buildee

gobuildee.com

أبلكيشن بيلدي يوفر أدوات قياس وحساب المواد اللازمة لمشاريع البناء من مخططات PDF بسرعة ودقة.

canibuild

canibuild

canibuild.com

تطبيق CaniBuild يساعد المستخدمين على إدارة مشاريع البناء بكفاءة من خلال أدوات لتقييم البيانات وتحليلها في واجهة سهلة الاستخدام.

LiveCosts

LiveCosts

livecosts.com

يقدم تطبيق LiveCosts إدارة تلقائية لتكاليف البناء، مما يتيح تتبع التكاليف وقتياً، إدارة فواتير المشروع، ومراقبة ساعات العمل والمشتريات.

Bitumio

Bitumio

bitumio.com

Bitumio هو تطبيق لإدارة مشاريع رصف الأسفلت، يقدم أدوات للتقديرات، والجدولة، وإدارة العملاء، وتكلفة المشاريع، وتكامل مع خدمات أخرى.

ConWize

ConWize

conwize.io

يعتبر ConWize تطبيقًا سحابيًا لإدارة العطاءات والتقديرات، يساعد المقاولين في تخفيض الوقت والتكاليف بدقة، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Autodesk وProcore.

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