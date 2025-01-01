برامج تقدير البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

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يعد برنامج تقدير البناء أحد الحلول المتخصصة لتكاليف الوظائف والمصمم خصيصًا للبناة والمقاولين وشركات البناء في مختلف المهن. يعمل هذا البرنامج على تقليل الأخطاء ويتضمن معايير الصناعة وأحدث المعلومات. فهو يمكّن محترفي البناء من تتبع التكاليف وإدارة ميزانيات المشروع بشكل فعال قبل وأثناء دورة حياة المشروع. في حين أن برنامج تقدير البناء يشترك في بعض الوظائف مع برنامج إدارة العطاءات - خاصة في إنشاء العروض ومقارنات التكلفة - فإنه يتجاوز ذلك من خلال الاستمرار في مرحلتي الإقلاع وإدارة التكلفة، في حين تركز أدوات إدارة العطاءات فقط على التعامل مع العطاءات والمناقصات. تعتبر أدوات التقدير هذه ضرورية لشركات البناء والمقاولين الذين يتطلعون إلى تأمين المشاريع. عادة، يتكامل برنامج تقدير البناء المستقل بشكل جيد مع برامج إدارة مشاريع البناء والمحاسبة. تلبي بعض الحلول صناعات معينة على وجه التحديد، مثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الميكانيكية أو المرافق، بينما توفر حلول أخرى مرونة في الاستخدام عبر مختلف المهن.
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Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
ArcSite
arcsite.com
ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected هو برنامج لإدارة العروض في البناء، يسهل عملية تقديم العطاءات والتعاون بين الأطراف ذات الصلة.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.
Estimator360
estimator360.com
تطبيق Estimator360 هو برنامج تقدير وإدارة بناء سحابي للمقاولين، يوفر تقديرات ومشاريع غير محدودة، مع أدوات لتحسين إدارة المشاريع والتكاليف.
SiteCapture
sitecapture.com
تطبيق SiteCapture يدير المشاريع ويخزن البيانات، مما يسهل جمع الوثائق وتنظيمها عبر مراحل مختلفة من المشروع.
Higharc
higharc.com
تطبيق هاي أرك يوفر منصة لتصميم المنازل تسهل العملية من التصميم إلى المبيعات والبناء باستخدام نمذجة ثلاثية الأبعاد وتقديرات تكاليف آنية.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
Clear Estimates
clearestimates.com
Clear Estimates هو برنامج تقدير للمقاولين يساعد في إضافة العملاء والمواد وإنتاج التقارير لخلق تقديرات وعروض للخطط والمشاريع.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
WERX
werxapp.com
تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.
Handoff
handoff.ai
تطبيق هاندوف هو برنامج تقدير مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المقاولين في إنشاء تقديرات دقيقة، وتقديم مقترحات احترافية، وقبول المدفوعات الرقمية.
Countfire
countfire.com
Countfire هو برنامج لتقدير الكهرباء يساعد في حساب الكميات والمواد بدقة وسرعة من المخططات الرقمية.
Projul
projul.com
برنامج Projul هو أداة سحابية لإدارة مشاريع البناء، يتيح تنظيم وتتبع المشاريع، العملاء والفواتير بكفاءة.
BidLight
bidlight.com
تطبيق BidLight يساعد المهندسين والمصممين في تقدير تكاليف العمل والمعدات والمواد لتصاميمهم ثلاثية الأبعاد ومشاركتها مع العملاء عبر عارض ويب ثلاثي الأبعاد.
Estimate Rocket
estimaterocket.com
تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.
Robaws
robaws.com
تطبيق Robaws هو نظام ERP سحابي مخصص لقطاع البناء والتركيب، يتيح الإدارة والتخطيط ومتابعة المشاريع والفواتير بشكل سهل ومركزي.
247PRO
247pro.com
برنامج 247PRO هو نظام تقدير وإدارة مشاريع سحابي للمقاولين، يسمح بإنشاء مقترحات ومتابعة تكاليف المشاريع والمواد المطلوبة.
Buildee
gobuildee.com
أبلكيشن بيلدي يوفر أدوات قياس وحساب المواد اللازمة لمشاريع البناء من مخططات PDF بسرعة ودقة.
canibuild
canibuild.com
تطبيق CaniBuild يساعد المستخدمين على إدارة مشاريع البناء بكفاءة من خلال أدوات لتقييم البيانات وتحليلها في واجهة سهلة الاستخدام.
LiveCosts
livecosts.com
يقدم تطبيق LiveCosts إدارة تلقائية لتكاليف البناء، مما يتيح تتبع التكاليف وقتياً، إدارة فواتير المشروع، ومراقبة ساعات العمل والمشتريات.
Bitumio
bitumio.com
Bitumio هو تطبيق لإدارة مشاريع رصف الأسفلت، يقدم أدوات للتقديرات، والجدولة، وإدارة العملاء، وتكلفة المشاريع، وتكامل مع خدمات أخرى.
ConWize
conwize.io
يعتبر ConWize تطبيقًا سحابيًا لإدارة العطاءات والتقديرات، يساعد المقاولين في تخفيض الوقت والتكاليف بدقة، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Autodesk وProcore.
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