برامج تخطيط موارد المؤسسات البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج Construction ERP بمركزية وتبسيط دورة الحياة الكاملة لمشروع البناء، مما يضمن الوفاء بالمواعيد النهائية وبقاء التقدم على المسار الصحيح. في حين يتم استخدام أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في مختلف الصناعات، فإن تلك الأنظمة المصممة خصيصًا للبناء تلبي الاحتياجات الفريدة للمقاولين والإدارة المالية وعمليات الخدمة. باستخدام برنامج ERP للإنشاءات، تستفيد الشركات وأصحاب المصلحة في المشروع من نظام موحد يدمج جميع جوانب المشروع، ويضمن الامتثال للمبادئ التوجيهية التنظيمية، ويدير بيانات سلسلة التوريد ضمن سير عمل متماسك.
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Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
IFS
ifs.com
تطبيق IFS يقدم حلولاً متكاملة لإدارة الأعمال تشمل تخطيط الموارد، وإدارة الأصول، والتفاعل مع العملاء، مما يعزز الكفاءة واتخاذ القرارات.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
BuildOps
buildops.com
BuildOps هو برنامج شامل لإدارة مشاريع الخدمات التجارية، يجمع الفواتير، الجدولة، والتقارير في منصة واحدة لمساعدة المقاولين على تحسين الكفاءة.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact هو تطبيق لتقدير البناء وإدارة المشاريع، يساعد في تقدير التكاليف وإدارة الجداول والفواتير لزيادة كفاءة العمل.
buildbuild
buildbuild.io
تطبيق buildbuild يوفر برامج إدارة المشاريع في البناء، مع ميزات مثل تتبع الحالة والعقود والمدفوعات، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل العمل الروتيني.
WERX
werxapp.com
تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.
Clearstory
clearstory.build
Clearstory هو تطبيق لتحسين عمليات البناء من خلال تسهيل إدارة أوامر التغيير، مما يساعد المقاولين على تجنب خسارة الإيرادات وسرعة الحصول على المدفوعات.
Fresh Projects
gofreshprojects.com
تطبيق Fresh Projects هو منصة لإدارة المشاريع للقطاع الإنشائي في المملكة المتحدة، يوفر أدوات لذكاء الأعمال، تخطيط الموارد، تتبع التكاليف والفوترة.
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