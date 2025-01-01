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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج إدارة الرسم البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

برنامج إدارة رسومات البناء، والذي يُطلق عليه غالبًا BIM للبناء، يزود المهندسين والمقاولين والإداريين وغيرهم من المهنيين بأدوات لتبسيط صياغة خطط البناء ومراجعتها ومشاركتها. يعزز هذا البرنامج التعاون بين مالكي المواقع والمقاولين والبنائين، حتى بدون الاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ميزات إدارة المستندات، مما يتيح للمستخدمين رقمنة الملفات وتخزينها وأرشفتها لسهولة الوصول إليها. يتكامل برنامج إدارة رسومات البناء بشكل منتظم مع نماذج معلومات البناء (BIM) التابعة لجهات خارجية وإدارة المشاريع والحلول المالية وحلول الإقلاع، ويوفر مجموعة أدوات شاملة قابلة للتطبيق طوال دورة حياة البناء بأكملها.