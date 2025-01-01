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برامج إدارة الرسم البناء
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برامج إدارة الرسم البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

برنامج إدارة رسومات البناء، والذي يُطلق عليه غالبًا BIM للبناء، يزود المهندسين والمقاولين والإداريين وغيرهم من المهنيين بأدوات لتبسيط صياغة خطط البناء ومراجعتها ومشاركتها. يعزز هذا البرنامج التعاون بين مالكي المواقع والمقاولين والبنائين، حتى بدون الاتصال بالإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر ميزات إدارة المستندات، مما يتيح للمستخدمين رقمنة الملفات وتخزينها وأرشفتها لسهولة الوصول إليها. يتكامل برنامج إدارة رسومات البناء بشكل منتظم مع نماذج معلومات البناء (BIM) التابعة لجهات خارجية وإدارة المشاريع والحلول المالية وحلول الإقلاع، ويوفر مجموعة أدوات شاملة قابلة للتطبيق طوال دورة حياة البناء بأكملها.

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Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire هو برنامج لإدارة المشاريع في مواقع البناء، يسمح بالتعاون بين الفرق من خلال مشاركة المعلومات وإدارة المهام وتحديث التقدم.

ArcSite

ArcSite

arcsite.com

ArcSite هو تطبيق يتيح إنشاء الرسوم الهندسية وحساب التكاليف في الموقع، مما يسهل التعاون في المشاريع وتصدير الرسومات.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

تقدم تطبيق Sitemax أدوات لإدارة مشاريع البناء، يشمل التقارير، إدارة السلامة، تتبع التقدم، وتنظيم الوثائق والرسمات، لتعزيز التعاون والفعالية.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

Projectmates

Projectmates

projectmates.com

مشروع زملاء هو برنامج لإدارة البناء يساعد المالكون في تتبع المشاريع بكفاءة باستخدام بيانات وتحليلات في الوقت الفعلي.

Fonn

Fonn

fonn.com

برنامج فوني لإدارة المشاريع يسهل عمل فرق البناء، ويحسن الكفاءة ويقلل الأخطاء بتكلفة أقل من أدوات إدارة المشاريع الأخرى.

canibuild

canibuild

canibuild.com

تطبيق CaniBuild يساعد المستخدمين على إدارة مشاريع البناء بكفاءة من خلال أدوات لتقييم البيانات وتحليلها في واجهة سهلة الاستخدام.

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برامج إدارة الرسم البناء - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog