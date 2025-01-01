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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برنامج CRM CRM - التطبيقات الأكثر شعبية

Construction CRM Software هو حل إدارة علاقات العملاء مصمم خصيصًا لمحترفي البناء. إنه يبسيط التتبع الاحتمال ، وتوليد الرصاص ، وإدارة الاتصال ، ومركزية جميع تفاصيل الاتصال ومراقبة تحويل الفرص (أو العطاءات) إلى مشاريع نشطة. يستخدم المقاولون والبناء وشركات البناء هذه CRMS لتأمين الوظائف وإدارة معلومات الموظفين بشكل فعال. تتمثل الميزة الرئيسية في CRM البناء المتخصصة على واحد عام هي قدرتها على ربط العديد من العطاءات وتفاصيل الاتصال بمشروع واحد ، مما يعزز إدارة المشاريع وتنظيمها.