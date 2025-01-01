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برنامج CRM CRM - التطبيقات الأكثر شعبية

Construction CRM Software هو حل إدارة علاقات العملاء مصمم خصيصًا لمحترفي البناء. إنه يبسيط التتبع الاحتمال ، وتوليد الرصاص ، وإدارة الاتصال ، ومركزية جميع تفاصيل الاتصال ومراقبة تحويل الفرص (أو العطاءات) إلى مشاريع نشطة. يستخدم المقاولون والبناء وشركات البناء هذه CRMS لتأمين الوظائف وإدارة معلومات الموظفين بشكل فعال. تتمثل الميزة الرئيسية في CRM البناء المتخصصة على واحد عام هي قدرتها على ربط العديد من العطاءات وتفاصيل الاتصال بمشروع واحد ، مما يعزز إدارة المشاريع وتنظيمها.

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Jobber

Jobber

getjobber.com

Jobber هو تطبيق لإدارة الأعمال المنزلية، يساعد في جدولة الوظائف، إرسال الفواتير، واستلام المدفوعات بكفاءة.

Housecall Pro

Housecall Pro

housecallpro.com

Housecall Pro هو تطبيق لإدارة الأعمال يقدم ميزات مثل جدولة الوظائف، إدارة العملاء، الفواتير، ومعالجة المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

FieldPulse

FieldPulse

fieldpulse.com

FieldPulse هو حل شامل لإدارة الأعمال يتيح لفرق الخدمات الميدانية تنظيم الجداول، إدارة العملاء، وتوثيق الأمور المالية.

BuildOps

BuildOps

buildops.com

BuildOps هو برنامج شامل لإدارة مشاريع الخدمات التجارية، يجمع الفواتير، الجدولة، والتقارير في منصة واحدة لمساعدة المقاولين على تحسين الكفاءة.

Builder Prime

Builder Prime

builderprime.com

Builder Prime هو تطبيق لإدارة المشاريع في صناعة تحسين المنازل، يجمع بين إدارة العملاء والتقديرات والمحاسبة لتسهيل العمليات والتعاون.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio هو برنامج لإدارة البناء يساعد المقاولين على تنظيم المهام، وتتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق والموردين في مكان واحد.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

Followup CRM

Followup CRM

followupcrm.com

متابعة CRM هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء يساعد المقاولين التجاريين في تتبع وإدارة العملاء المحتملين وتحليل بيانات المبيعات.

Estimate Rocket

Estimate Rocket

estimaterocket.com

تطبيق Estimate Rocket يساعدك في إدارة أعمال المقاولات، من تقديم العروض حتى الدفع، مع تنظيم المدفوعات والتقارير وكل الوثائق في مكان واحد.

247PRO

247PRO

247pro.com

برنامج 247PRO هو نظام تقدير وإدارة مشاريع سحابي للمقاولين، يسمح بإنشاء مقترحات ومتابعة تكاليف المشاريع والمواد المطلوبة.

Ingenious.Build

Ingenious.Build

ingenious.build

تطبيق INGENIOUS.BUILD هو منصة متكاملة قائمة على السحابة لإدارة المشاريع المالية والإدارية في البناء، مع ميزات للتعاون والتواصل الفوري.

Thunderbolt Pipeline

Thunderbolt Pipeline

thunderboltinnovation.com

تطبيق Thunderbolt Pipeline هو منصة ذكاء صناعي تستخدم AI وتعلم الآلة لتقليل المخاطر وتمكين فرق المقاولات من تقديم عروض تنافسية.

ProjectMark

ProjectMark

projectmark.com

ProjectMark هو تطبيق لإدارة علاقات العملاء مخصص لقطاع البناء، يساعد في تتبع الفرص وتقييم المشاريع والتعاون في العروض.

ConWize

ConWize

conwize.io

يعتبر ConWize تطبيقًا سحابيًا لإدارة العطاءات والتقديرات، يساعد المقاولين في تخفيض الوقت والتكاليف بدقة، مع إمكانية التكامل مع أدوات مثل Autodesk وProcore.

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