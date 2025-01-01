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برامج محاسبة البناء
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برامج محاسبة البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

يزود برنامج محاسبة البناء المستخدمين بأدوات الإدارة المالية الأساسية المصممة خصيصًا لمشاريع البناء. تتضمن هذه الحلول عادةً ميزات مثل تكلفة الوظائف وكشوف المرتبات والحسابات الدائنة والمدينة (AP/AR) ودفتر الأستاذ العام وتقارير التدقيق. تركز بعض الخيارات بشكل خاص على البيانات المالية المتعلقة بالمشروع، بينما يقدم البعض الآخر رؤى أوسع حول الصحة المالية العامة للشركة. على الرغم من تشابهه مع برامج المحاسبة الأساسية، إلا أن برامج محاسبة البناء مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لصناعة البناء والتشييد. قد تكون هذه الأدوات متاحة كمنتجات مستقلة، ولكن العديد منها يتضمن أيضًا وظائف موجودة في برامج تقدير البناء أو إدارة المشاريع.

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Procore

Procore

procore.com

Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.

Buildern

Buildern

buildern.com

تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.

buildbuild

buildbuild

buildbuild.io

تطبيق buildbuild يوفر برامج إدارة المشاريع في البناء، مع ميزات مثل تتبع الحالة والعقود والمدفوعات، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل العمل الروتيني.

WERX

WERX

werxapp.com

تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.

BuilderGM

BuilderGM

buildergm.com

BuilderGM هو تطبيق سحابي شامل لإدارة مشاريع البناء، يوفر أدوات لتقدير، جدولة، وإدارة الموارد، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق.

Beam

Beam

trybeam.com

تطبيق Beam يساعد الفرق في إدارة أموال المشاريع من خلال تقدير الفواتير والمصروفات والميزانيات في مكان واحد.

RedTeam

RedTeam

redteam.com

تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.

KonstructIQ

KonstructIQ

konstructiq.com

تطبيق KonstructIQ يساعد مقاولين البناء في إدارة المشاريع من خلال تقدير التكاليف، إرسال الفواتير، تتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق.

Flashtract

Flashtract

flashtract.com

Flashtract هو تطبيق لإدارة الفواتير في مشاريع البناء يتيح للمتعهدين سريعًا مراجعة والموافقة على مستندات المدفوعات بشكل فعال.

Bauwise

Bauwise

bauwise.com

Bauwise هو تطبيق يساعد شركات البناء على تخطيط وإدارة الميزانية والتكاليف والأرباح بشكل فعال، مما يسهل متابعة المشاريع وتقليل التكاليف.

Vergo

Vergo

getvergo.com

تطبيق Vergo هو برنامج تتبع نفقات بطاقات الائتمان مخصص لصناعة البناء، يساعد الفرق المحاسبية في أتمتة تتبع ومعالجة المعاملات للمشاريع المختلفة.

inBuild

inBuild

inbuild.ai

تطبيق Inbuild يقوم بأتمتة الفواتير لمشاريع البناء، بما في ذلك التحقق من التكاليف، وإدارة الموافقات، والدفع، وتحديث Quickbooks.

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