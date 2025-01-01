برامج محاسبة البناء - التطبيقات الأكثر شعبية

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يزود برنامج محاسبة البناء المستخدمين بأدوات الإدارة المالية الأساسية المصممة خصيصًا لمشاريع البناء. تتضمن هذه الحلول عادةً ميزات مثل تكلفة الوظائف وكشوف المرتبات والحسابات الدائنة والمدينة (AP/AR) ودفتر الأستاذ العام وتقارير التدقيق. تركز بعض الخيارات بشكل خاص على البيانات المالية المتعلقة بالمشروع، بينما يقدم البعض الآخر رؤى أوسع حول الصحة المالية العامة للشركة. على الرغم من تشابهه مع برامج المحاسبة الأساسية، إلا أن برامج محاسبة البناء مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لصناعة البناء والتشييد. قد تكون هذه الأدوات متاحة كمنتجات مستقلة، ولكن العديد منها يتضمن أيضًا وظائف موجودة في برامج تقدير البناء أو إدارة المشاريع.
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Procore
procore.com
Procore هو تطبيق لإدارة مشاريع البناء، يربط بين الفرق ويساعد في التخطيط والتواصل وتحليل البيانات طوال دورة المشروع.
JobTread
jobtread.com
JobTread هو برنامج لإدارة مشاريع البناء يساعد في تنظيم العمليات من المبيعات إلى إكمال المشاريع، مع ميزات لتخطيط المهام وتتبع التقدم.
Knowify
knowify.com
Knowify هو تطبيق لإدارة المشاريع والمقاولات التجارية، يوفر أدوات لتكلفة الوظائف، إدارة المشاريع والفواتير، ويتكامل مع QuickBooks.
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct هو نظام مالي مرن يدير العمليات المحاسبية ويوفر رؤى مالية حقيقية للشركات عبر الصناعات المختلفة.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica هو برنامج ERP سحابي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة العمليات المالية والمخزون وعلاقات العملاء بشكل فعال.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct هو برنامج لإدارة البناء يدمج إدارة المشاريع والتعاون والمحاسبة لمساعدة شركات البناء في تحسين الإنتاجية ومراقبة التكاليف.
Buildern
buildern.com
تطبيق Buildern هو برنامج لإدارة مشاريع البناء السكنية والتجارية، يسهل العمليات الإدارية والمالية والمشاريع بشكل فعال.
buildbuild
buildbuild.io
تطبيق buildbuild يوفر برامج إدارة المشاريع في البناء، مع ميزات مثل تتبع الحالة والعقود والمدفوعات، مما يساعد على تحسين الكفاءة وتقليل العمل الروتيني.
WERX
werxapp.com
تطبيق WERX لإدارة المشاريع الإنشائية يوفر أدوات لتتبع المشاريع والميزانيات وتقديرات التكاليف، مع تنسيق مع QuickBooks Online.
BuilderGM
buildergm.com
BuilderGM هو تطبيق سحابي شامل لإدارة مشاريع البناء، يوفر أدوات لتقدير، جدولة، وإدارة الموارد، مما يسهل التواصل والتعاون بين الفرق.
Beam
trybeam.com
تطبيق Beam يساعد الفرق في إدارة أموال المشاريع من خلال تقدير الفواتير والمصروفات والميزانيات في مكان واحد.
RedTeam
redteam.com
تطبيق RedTeam هو برنامج لإدارة المشاريع الإنشائية يساعد على إتمام المشاريع بجودة وفي الوقت المحدد وبأمان.
KonstructIQ
konstructiq.com
تطبيق KonstructIQ يساعد مقاولين البناء في إدارة المشاريع من خلال تقدير التكاليف، إرسال الفواتير، تتبع الميزانيات، والتعاون مع الفرق.
Flashtract
flashtract.com
Flashtract هو تطبيق لإدارة الفواتير في مشاريع البناء يتيح للمتعهدين سريعًا مراجعة والموافقة على مستندات المدفوعات بشكل فعال.
Bauwise
bauwise.com
Bauwise هو تطبيق يساعد شركات البناء على تخطيط وإدارة الميزانية والتكاليف والأرباح بشكل فعال، مما يسهل متابعة المشاريع وتقليل التكاليف.
Vergo
getvergo.com
تطبيق Vergo هو برنامج تتبع نفقات بطاقات الائتمان مخصص لصناعة البناء، يساعد الفرق المحاسبية في أتمتة تتبع ومعالجة المعاملات للمشاريع المختلفة.
inBuild
inbuild.ai
تطبيق Inbuild يقوم بأتمتة الفواتير لمشاريع البناء، بما في ذلك التحقق من التكاليف، وإدارة الموافقات، والدفع، وتحديث Quickbooks.
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