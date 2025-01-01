منصات إدارة الموافقة - التطبيقات الأكثر شعبية

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تستخدم الشركات منصات إدارة الموافقة (CMPs) لتسجيل تفضيلات موافقة المستخدم والتعامل معها رسميًا قبل جمع أو مشاركة أو بيع بيانات المستخدم التي يتم الحصول عليها من منصات عبر الإنترنت مثل مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم ملفات تعريف الارتباط ومقاطع الفيديو المضمنة وتقنيات التتبع الأخرى. توفر أدوات CMP للمستخدمين تفاصيل شاملة فيما يتعلق بكيفية تتبع أنشطتهم عبر الإنترنت، وأسباب جمع هذه البيانات، والبائعين والكيانات المحددة التي تسعى إلى الاستفادة من هذه المعلومات. بعد ذلك، تعمل CMPs على تمكين المستخدمين من الاختيار بشكل صريح بين منح أو رفض أو سحب الموافقة على أنشطتهم عبر الإنترنت التي سيتم جمعها أو استخدامها أو تسويقها من قبل جميع الكيانات المدرجة أو محددة. يتمتع موفرو خدمة CMP بالصلاحية القانونية للاحتفاظ ببيانات موافقة المستخدم، وبالتالي تمكينهم من نقل معلومات الموافقة إلى أطراف ثالثة مثل المعلنين والناشرين وغيرهم من المتعاونين قبل إجراء المعالجة القانونية للبيانات.
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Piwik PRO
piwik.pro
Piwik PRO هو منصة تحليل بيانات تركز على الخصوصية، تساعد الشركات في جمع وتحليل بيانات العملاء لضمان الامتثال لقوانين حماية البيانات.
Termly
termly.io
Termly هو تطبيق يساعد الشركات على إدارة الامتثال لقوانين خصوصية البيانات من خلال أدوات لإنشاء سياسات وإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط.
Segment
segment.com
Segment هو منصة لجمع بيانات العملاء تساعد الشركات على جمع البيانات مباشرة من العملاء، وتوحيد سجلاتهم، وإرسال البيانات إلى الأنظمة المختلفة.
CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst منصة لإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط، تساعد المواقع على الامتثال لقوانين الخصوصية وتبسيط تجربة المستخدم في منح الأذونات.
Cookie Script
cookie-script.com
تطبيق Cookie Script يساعد الشركات على الامتثال لقوانين ملفات تعريف الارتباط من خلال مسح المواقع، وتخصيص لافتات الموافقة، ومنح المستخدمين السيطرة على خصوصيتهم.
Didomi
didomi.io
تساعد Didomi المؤسسات في إدارة موافقات الخصوصية، وضمان الامتثال للأنظمة العالمية، وتوفير تجارب مستخدم شخصية وآمنة.
TermsFeed
termsfeed.com
برنامج Termfeed لإنشاء وإدارة سياسات الخصوصية، الشروط والأحكام والموافقات القانونية لمواقع الويب، التطبيقات، والخدمات السحابية.
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub هي منصة لإدارة الموافقة على ملفات تعريف الارتباط تضمن الامتثال للقوانين وتوفر معلومات واضحة للمستخدمين حول معالجة بياناتهم.
CHEQ
cheq.ai
تطبيق CHEQ Essentials يوفر أمانًا للأسواق عبر الكشف عن الترافيك الضار ومنعه، مما يحمي البيانات والتحليلات من المستخدمين الضارين والنقرات الزائفة.
Osano
osano.com
Osano هي منصة لإدارة الخصوصية تساعد المؤسسات على الامتثال للوائح الخصوصية، مع أدوات لإدارة الموافقة وحقوق المستخدم وتقارير التحليلات.
TrustArc
trustarc.com
تطبيق TrustArc يساعد الشركات في إدارة الامتثال لقوانين الخصوصية من خلال أدوات وتقنيات لتسهيل جمع البيانات وإدارة التفضيلات.
consentmanager
consentmanager.net
تساعد تطبيق ConsentManager المؤسسات على إدارة موافقة المستخدم، مع دعم الامتثال للوائح حماية البيانات، مثل GDPR. يوفر تخصيصاً وإمكانيات تقارير وتحليلات شاملة.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes هو حل لإدارة الموافقة يساعد على جمع وإدارة موافقات ملفات تعريف الارتباط على المواقع الإلكترونية لضمان الامتثال لقوانين الخصوصية.
Optizmo
optizmo.com
تطبيق Optizmo يدير الامتثال لقوانين البريد الإلكتروني والرسائل النصية من خلال جمع وتخزين وتوزيع بيانات القوائم المحظورة.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
تطبيق Secure Privacy يساعد الشركات على التوافق مع قوانين حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و LGPD من خلال إدارة ملفات تعريف الارتباط والبنرات.
Securiti
securiti.ai
Securiti هو تطبيق مركزي لإدارة أمان البيانات والامتثال، يقدم أدوات لاكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات متعددة.
Monsido
monsido.com
Monsido هو تطبيق لتحسين جودة مواقع الويب وإمكانية الوصول وSEO، يساعد المؤسسات على ضمان تجربة مستخدم شاملة ومتوافقة.
Privacy1
privacyone.co
تطبيق Privacy1 يساعد المستخدمين في إدارة بياناتهم الشخصية بشكل آمن، مع توفير أدوات لحماية الخصوصية والتحكم في وصول المعلومات.
Cookie Information
cookieinformation.com
تطبيق معلومات ملفات تعريف الارتباط يساعد المواقع والتطبيقات على إدارة موافقات المستخدم لملفات التعريف والامتثال لقوانين الخصوصية.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics هي منصة لإدارة موافقات المستخدم، تساعد الشركات على الامتثال لقوانين الخصوصية العالمية مثل GDPR، وتوفر أدوات لتعزيز تجربة المستخدم.
Cookiebot
cookiebot.com
Cookiebot هو منصة لإدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط تساعد الشركات على الامتثال لخصوصية البيانات وتتيح إدارة الموافقات عبر المزيد من اللغات والمواقع.
iubenda
iubenda.com
iubenda هو برنامج للامتثال القانوني وإدارة الموافقة يساعد الشركات في تلبية متطلبات الخصوصية والامتثال لملفات تعريف الارتباط.
TRUENDO
truendo.com
تطبيق TRUENDO هو حل شامل لإدارة الامتثال للائحة حماية البيانات العامة (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك (CCPA)، يتضمن إدارة الموافقة وسياسات الخصوصية.
Dataships
dataships.io
يعمل تطبيق Dataships على مساعدة شركات التجارة الإلكترونية في إدارة الامتثال لقوانين الخصوصية بكفاءة، مع تحسين جمع الموافقات حسب الموقع والقناة.
Seers
seersco.com
تطبيق Seers يساعد الشركات في إدارة الخصوصية والموافقة، ويوفر حلولاً رقمية لمعالجة الامتثال لقوانين حماية البيانات عالميًا.
Ketch
ketch.com
تطبيق Ketch يسهل إدارة خصوصية البيانات للشركات من خلال أتمتة الطلبات والامتثال للقوانين، مما يعزز الشفافية والثقة مع العملاء.
Axeptio
axept.io
Axeptio هو تطبيق لإدارة الموافقة يساعد المؤسسات على الحصول على موافقة المستخدم والتوافق مع قوانين حماية البيانات بشكل فعال.
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